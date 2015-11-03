Labaro Viola

Notizie Eysseric Fiorentina

Belotti scenderà in campo due volte nella 21esima giornata di Serie A, ma non infrangerà nessuna regola

14 febbraio 2024 12:01

Eysseric è in Turchia: "Sono vivo per miracolo con la mia squadra. Aiutiamo in ogni modo possibile"

07 febbraio 2023 14:45

Eysseric saluta la Fiorentina: "Voglio ringraziare Pioli e Prandelli per la fiducia. Forza Viola"

24 luglio 2021 22:19

Dalla Turchia, l'ex della Fiorentina Eysseric sta per trasferirsi al Kasimpasa

22 luglio 2021 22:15

Tuttosport, Eysseric si è svincolato dalla Fiorentina: lo vuole Juric nel suo Torino

14 giugno 2021 09:18

Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

10 maggio 2021 16:05

Igor: "Ero arrabbiato con Iachini. Malcuit il più matto nello spogliatoio. Grande legame con Eysseric"

29 aprile 2021 16:00

Eysseric: "Siamo pronti per la gara contro il Sassuolo. Speriamo di vincere"

15 aprile 2021 20:00

Iachini pensa solo alla salvezza della Fiorentina. Gara difficile al Franchi contro l'Atalanta

11 aprile 2021 09:15

Manfredini: "Si può fare a meno di Ribery. I 20 milioni per Amrabat potevano essere spesi meglio"

10 aprile 2021 20:31

Eysseric verso una maglia da titolare contro l'Atalanta: senza Ribery la Fiorentina punta su di lui

09 aprile 2021 09:46

Zappacosta non ha dubbi sul contatto in area con Eysseric: "Mi ha preso in pieno, era rigore"

03 aprile 2021 21:39

Ballardini: "Dispiaciuto per il pareggio. Eysseric? Entra scomposto, normalmente è rigore"

03 aprile 2021 17:38

Prandelli lascia in eredità un Vlahovic in doppia cifra ed un Eysseric ritrovato

24 marzo 2021 09:10

Eysseric è un giocatore ritrovato, ora difende anche la Fiorentina: a giugno se ne andrà da svincolato

23 marzo 2021 09:30

Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"

22 marzo 2021 18:17

Eysseric non ci sta e grida "Vergognoso" per il fallo di Ibrahimovic su Pezzella, prima del gol del Milan

22 marzo 2021 09:16

Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"

19 marzo 2021 17:10

Eysseric domenica ritrova Pioli, non riuscì a valorizzarlo come invece ha fatto Prandelli

17 marzo 2021 11:13

Corriere dello Sport, Prandelli e le tre intuizioni: la fiducia a Vlahovic, rilancio Eysseric, illuminazione Quarta

16 marzo 2021 10:09

Corriere dello Sport, Eysseric da esubero a titolare con Prandelli ma niente rinnovo per lui

16 marzo 2021 09:52

Flachi: "Biraghi-Amrabat? Le alternative stanno dando di più. Vlahovic? Frutto del lavoro in settimana"

15 marzo 2021 22:02

Benevento-Fiorentina: tutti i temi del giorno dopo

14 marzo 2021 15:24

Un gioiello di nome Dusan, un ritrovato Eysseric, e un risultato importantissimo per la classifica

13 marzo 2021 22:30

Prandelli prepara la partita in modo perfetto, al resto ci pensano Vlahovic ed il suo francese

13 marzo 2021 21:55

Prandelli: "Felicissimo per la società e i ragazzi, ma sono stanco. All'esterno ci sono situazioni da tamponare"

13 marzo 2021 20:41

Al 75' Benevento-Fiorentina 1-4 al Vigorito. Segna Eysseric su assist di Ribery

13 marzo 2021 19:35

Probabili formazioni, Eysseric al post di Ribery, rientra Bonaventura. Nel parma spazio a Valenti

06 marzo 2021 13:51

Prandelli mette fuori Amrabat e sceglie Eysseric al suo posto, punizione dopo la sceneggiata?

28 febbraio 2021 14:16

Tuttosport, Eysseric o Ribery dal 1' ad Udine? Ecco il dubbio che ha Prandelli

28 febbraio 2021 09:32

Non solo Vlahovic e Castrovilli: la vittoria dei gregari

22 febbraio 2021 14:51

Corriere dello Sport, Eysseric, l'escalation del vice-Ribery: con fiducia potrebbe decollare

21 febbraio 2021 09:42

Il Corriere dello Sport intitola: "La Fiorentina sbanca con tre assi, Vlahovic, Castrovilli e Eysseric"

20 febbraio 2021 09:57

Secondo tempo da vera squadra. Quando i cambi li fai subito, il risultato può cambiare

19 febbraio 2021 23:10

Eysseric: "Il gruppo è forte e unito, siamo tutti fratelli. Dobbiamo fare meglio, siamo la Fiorentina"

19 febbraio 2021 21:41

Basile: "L'abbraccio collettivo a Eysseric è una delle cose più belle"

19 febbraio 2021 21:06

Eysseric sta intensificando il riscaldamento, il francese sembra pronto ad entrare all'inizio del secondo tempo

19 febbraio 2021 19:29

CorSport, Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, Borja o Pulgar in regia, in avanti Eysseric

14 febbraio 2021 09:38

Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel

13 febbraio 2021 19:45

CorSport, probabile formazione: torna Igor dal 1', a destra in pole Caceres. Eysseric al posto di Ribery

05 febbraio 2021 09:48

Nazione, Ribery out contro l'Inter, servirebbe un miracolo. Al suo posto ci sarà Eysseric

05 febbraio 2021 08:59

Repubblica, Barreca in uscita nel rush finale? Montiel va in prestito. Eysseric resta alla Fiorentina

01 febbraio 2021 10:31

Prandelli: "Mercato frutto di programmazione. Futuro? Non sarò un problema. Eysseric era triste"

28 gennaio 2021 10:50

Repubblica, Eysseric in uscita dalla Fiorentina: c'è il Crotone ma il giocatore ha preso tempo

25 gennaio 2021 09:05

Daily Mail, Bielsa vuole ancora Pulgar e gli piace anche Eysseric

08 gennaio 2021 19:09

Tuttosport, Fiorentina-Torino asse di mercato caldo. Izzo e Zaza finiranno in maglia viola?

30 dicembre 2020 09:48

Tuttosport, Fiorentina, proposto Eysseric al Torino. Nuova pista anche per Cutrone?

29 dicembre 2020 10:59

CorFio, Fiorentina al lavoro anche in uscita a gennaio, dovrebbero lasciare Firenze almeno in cinque

27 dicembre 2020 10:29

Nazione, Lazio su Duncan, Eysseric andrà in prestito. Fiorentina sempre su Scamacca

23 dicembre 2020 13:01

Repubblica, Saponara, Eysseric e Montiel, l'ora del riscatto degli esuberi della Fiorentina

27 novembre 2020 09:54

Cor. Fiorentino: Fatta per Barreca dal Monaco. Pradè cercherà di piazzare tre esuberi

04 ottobre 2020 11:05

Nazione, lo Spezia vuole Agudelo e Saponara. Nei discorsi con i viola spunta anche un altro calciatore...

08 settembre 2020 10:07

Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...

19 agosto 2020 12:26

Ecco la lista convocati Hellas Verona, c'è Eysseric. Out Pazzini e Borini

12 luglio 2020 15:26

Eysseric si fa male in allenamento. Sospetta lesione primo grado al bicipite femorale

16 giugno 2020 21:05

Eysseric senza rimpianti: "Alla Fiorentina non avevo spazio. Verona scelta ok. Il mio ruolo.."

28 aprile 2020 21:33

Eysseric furibondo: "Chi pensa di tornare ad allenarsi è un pazzo. Coronavirus? Ci parlavano di una piccola influenza..."

30 marzo 2020 14:06

Simpatico siparietto di Eysseric con un tifoso viola: "Quando torni a Firenze? Chiama Pradè"

29 marzo 2020 13:46

La Lazio si rende conto della gaffe e fa un passo indietro sul ricorso contro Eysseric e il Verona

11 febbraio 2020 16:13

Juric: "Eysseric? Avevamo una mancanza in mezzo al campo. Può fare anche il trequartista"

01 febbraio 2020 18:55

UFFICIALE: EYSSERIC È UN NUOVO CALCIATORE DELL'HELLAS VERONA. LA FORMULA

31 gennaio 2020 20:43

Pedullà, Eysseric va in prestito all'Hellas. Il centrocampista ha dato l'ok al trasferimento

31 gennaio 2020 19:57

Affare fatto, Eysseric in prestito secco al Verona fino a fine stagione. I dettagli dell'operazione

31 gennaio 2020 19:13

Accordo tra Fiorentina e Verona per il trasferimento di Eysseric, manca il si del francese

31 gennaio 2020 18:02

La Nazione, Capitolo uscite. Boateng verso il ritorno in Emilia. Via anche Ceccherini?

31 gennaio 2020 08:28

Sky Sport, la Spal vuole Eysseric in cambio di Igor, la Fiorentina tratta con la società ferrarese

30 gennaio 2020 00:59

Dietrofront Eysseric: "Non volevo fare polemica, sono felice qui. Voglio bene anche a chi mi insulta"

26 gennaio 2020 16:04

Cambio forzato al 65'. Esce Castrovilli ed entra Eysseric

25 gennaio 2020 20:09

Eysseric fa polemica e se la prende con la Fiorentina sui social. Il motivo? Il suo nome non mostrato. FOTO

25 gennaio 2020 19:25

Ranieri è vicino al Pordenone, manca solo l'ok. Oggi Dabo sarà un nuovo giocatore della Spal

13 gennaio 2020 10:17

Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...

01 gennaio 2020 12:38

Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare

26 dicembre 2019 15:13

Montiel e Eysseric a gennaio saranno ceduti in prestito. Il francese vicino al Monaco

20 dicembre 2019 11:07

Graziani: "Oggi ho visto l'allenamento della Fiorentina, c'è un bel clima. Antognoni su Eysseric mi ha detto..."

18 dicembre 2019 18:31

Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare

17 dicembre 2019 13:47

Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?

14 novembre 2019 14:12

La Nazione, Pradè a breve avvierà contatti con Eysseric e Dabo. Mentre Thereau e Cristoforo...

13 novembre 2019 10:40

Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."

16 ottobre 2019 21:42

Primavera Eysseric, giocherà contro il Torino, assente invece l'attaccante Pedro

05 ottobre 2019 15:14

Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp

28 agosto 2019 12:05

Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa

14 agosto 2019 10:59

TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni

13 agosto 2019 13:35

Tre calciatori in uscita ancora da piazzare. Per Biraghi si attende solo la mossa dell'Inter

08 agosto 2019 12:35

Eysseric, festeggia il suo primo goal con la casacca del Nantes…

03 aprile 2019 14:40

REGINA DEL MERCATO. SPESI 38 MILIONI. ECCOLA LA PAGELLA E IL RIEPILOGO ENTRATE/USCITE

31 gennaio 2019 19:35

Ufficiale, Eysseric è un giocatore del Nantes. Prestito con diritto di riscatto, le cifre

31 gennaio 2019 11:04

Casa Mercato Viola, De Paoli per giugno. Eysseric se ne va ecco le cifre. Fruk...

29 gennaio 2019 23:12

Eysseric se ne va, ceduto al Nantes in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo fissato...

29 gennaio 2019 14:16

Casa Mercato Viola, salta Pereira. Ci sono due ufficialità. Eysseric...

28 gennaio 2019 21:05

Corriere Dello Sport, Eysseric può tornare in Francia. Lo cerca il Nantes

28 gennaio 2019 17:47

"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."

28 gennaio 2019 14:33

Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato

24 gennaio 2019 23:16

"Ecco perchè la Fiorentina vuole chiudere adesso per Zurkowski. Eysseric e Pjaca..."

24 gennaio 2019 20:00

PJACA, EYSSERIC E THEREAU AI SALUTI. LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE PER TUTELARSI

24 gennaio 2019 12:20

Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina

12 gennaio 2019 12:17

CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione...

09 gennaio 2019 10:51

Tre francesi verso la cessione in prestito a gennaio. Ma Thereau non vuole lasciare Firenze

07 gennaio 2019 11:56

Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo

07 gennaio 2019 08:44

Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese

31 dicembre 2018 13:16

Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton

27 dicembre 2018 11:15

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