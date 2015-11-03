Notizie Eysseric Fiorentina

Belotti scenderà in campo due volte nella 21esima giornata di Serie A, ma non infrangerà nessuna regola
14 febbraio 2024 12:01
Eysseric è in Turchia: "Sono vivo per miracolo con la mia squadra. Aiutiamo in ogni modo possibile"
07 febbraio 2023 14:45
Eysseric saluta la Fiorentina: "Voglio ringraziare Pioli e Prandelli per la fiducia. Forza Viola"
24 luglio 2021 22:19
Dalla Turchia, l'ex della Fiorentina Eysseric sta per trasferirsi al Kasimpasa
22 luglio 2021 22:15
Tuttosport, Eysseric si è svincolato dalla Fiorentina: lo vuole Juric nel suo Torino
14 giugno 2021 09:18
Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"
10 maggio 2021 16:05
Igor: "Ero arrabbiato con Iachini. Malcuit il più matto nello spogliatoio. Grande legame con Eysseric"
29 aprile 2021 16:00
Eysseric: "Siamo pronti per la gara contro il Sassuolo. Speriamo di vincere"
15 aprile 2021 20:00
Iachini pensa solo alla salvezza della Fiorentina. Gara difficile al Franchi contro l'Atalanta
11 aprile 2021 09:15
Manfredini: "Si può fare a meno di Ribery. I 20 milioni per Amrabat potevano essere spesi meglio"
10 aprile 2021 20:31
Eysseric verso una maglia da titolare contro l'Atalanta: senza Ribery la Fiorentina punta su di lui
09 aprile 2021 09:46
Zappacosta non ha dubbi sul contatto in area con Eysseric: "Mi ha preso in pieno, era rigore"
03 aprile 2021 21:39
Ballardini: "Dispiaciuto per il pareggio. Eysseric? Entra scomposto, normalmente è rigore"
03 aprile 2021 17:38
Prandelli lascia in eredità un Vlahovic in doppia cifra ed un Eysseric ritrovato
24 marzo 2021 09:10
Eysseric è un giocatore ritrovato, ora difende anche la Fiorentina: a giugno se ne andrà da svincolato
23 marzo 2021 09:30
Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"
22 marzo 2021 18:17
Eysseric non ci sta e grida "Vergognoso" per il fallo di Ibrahimovic su Pezzella, prima del gol del Milan
22 marzo 2021 09:16
Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"
19 marzo 2021 17:10
Eysseric domenica ritrova Pioli, non riuscì a valorizzarlo come invece ha fatto Prandelli
17 marzo 2021 11:13
Corriere dello Sport, Prandelli e le tre intuizioni: la fiducia a Vlahovic, rilancio Eysseric, illuminazione Quarta
16 marzo 2021 10:09
Corriere dello Sport, Eysseric da esubero a titolare con Prandelli ma niente rinnovo per lui
16 marzo 2021 09:52
Flachi: "Biraghi-Amrabat? Le alternative stanno dando di più. Vlahovic? Frutto del lavoro in settimana"
15 marzo 2021 22:02
Benevento-Fiorentina: tutti i temi del giorno dopo
14 marzo 2021 15:24
Un gioiello di nome Dusan, un ritrovato Eysseric, e un risultato importantissimo per la classifica
13 marzo 2021 22:30
Prandelli prepara la partita in modo perfetto, al resto ci pensano Vlahovic ed il suo francese
13 marzo 2021 21:55
Prandelli: "Felicissimo per la società e i ragazzi, ma sono stanco. All'esterno ci sono situazioni da tamponare"
13 marzo 2021 20:41
Al 75' Benevento-Fiorentina 1-4 al Vigorito. Segna Eysseric su assist di Ribery
13 marzo 2021 19:35
Probabili formazioni, Eysseric al post di Ribery, rientra Bonaventura. Nel parma spazio a Valenti
06 marzo 2021 13:51
Prandelli mette fuori Amrabat e sceglie Eysseric al suo posto, punizione dopo la sceneggiata?
28 febbraio 2021 14:16
Tuttosport, Eysseric o Ribery dal 1' ad Udine? Ecco il dubbio che ha Prandelli
28 febbraio 2021 09:32
Non solo Vlahovic e Castrovilli: la vittoria dei gregari
22 febbraio 2021 14:51
Corriere dello Sport, Eysseric, l'escalation del vice-Ribery: con fiducia potrebbe decollare
21 febbraio 2021 09:42
Il Corriere dello Sport intitola: "La Fiorentina sbanca con tre assi, Vlahovic, Castrovilli e Eysseric"
20 febbraio 2021 09:57
Secondo tempo da vera squadra. Quando i cambi li fai subito, il risultato può cambiare
19 febbraio 2021 23:10
Eysseric: "Il gruppo è forte e unito, siamo tutti fratelli. Dobbiamo fare meglio, siamo la Fiorentina"
19 febbraio 2021 21:41
Basile: "L'abbraccio collettivo a Eysseric è una delle cose più belle"
19 febbraio 2021 21:06
Eysseric sta intensificando il riscaldamento, il francese sembra pronto ad entrare all'inizio del secondo tempo
19 febbraio 2021 19:29
CorSport, Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, Borja o Pulgar in regia, in avanti Eysseric
14 febbraio 2021 09:38
Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel
13 febbraio 2021 19:45
CorSport, probabile formazione: torna Igor dal 1', a destra in pole Caceres. Eysseric al posto di Ribery
05 febbraio 2021 09:48
Nazione, Ribery out contro l'Inter, servirebbe un miracolo. Al suo posto ci sarà Eysseric
05 febbraio 2021 08:59
Repubblica, Barreca in uscita nel rush finale? Montiel va in prestito. Eysseric resta alla Fiorentina
01 febbraio 2021 10:31
Prandelli: "Mercato frutto di programmazione. Futuro? Non sarò un problema. Eysseric era triste"
28 gennaio 2021 10:50
Repubblica, Eysseric in uscita dalla Fiorentina: c'è il Crotone ma il giocatore ha preso tempo
25 gennaio 2021 09:05
Daily Mail, Bielsa vuole ancora Pulgar e gli piace anche Eysseric
08 gennaio 2021 19:09
Tuttosport, Fiorentina-Torino asse di mercato caldo. Izzo e Zaza finiranno in maglia viola?
30 dicembre 2020 09:48
Tuttosport, Fiorentina, proposto Eysseric al Torino. Nuova pista anche per Cutrone?
29 dicembre 2020 10:59
CorFio, Fiorentina al lavoro anche in uscita a gennaio, dovrebbero lasciare Firenze almeno in cinque
27 dicembre 2020 10:29
Nazione, Lazio su Duncan, Eysseric andrà in prestito. Fiorentina sempre su Scamacca
23 dicembre 2020 13:01
Repubblica, Saponara, Eysseric e Montiel, l'ora del riscatto degli esuberi della Fiorentina
27 novembre 2020 09:54
Cor. Fiorentino: Fatta per Barreca dal Monaco. Pradè cercherà di piazzare tre esuberi
04 ottobre 2020 11:05
Nazione, lo Spezia vuole Agudelo e Saponara. Nei discorsi con i viola spunta anche un altro calciatore...
08 settembre 2020 10:07
Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...
19 agosto 2020 12:26
Ecco la lista convocati Hellas Verona, c'è Eysseric. Out Pazzini e Borini
12 luglio 2020 15:26
Eysseric si fa male in allenamento. Sospetta lesione primo grado al bicipite femorale
16 giugno 2020 21:05
Eysseric senza rimpianti: "Alla Fiorentina non avevo spazio. Verona scelta ok. Il mio ruolo.."
28 aprile 2020 21:33
Eysseric furibondo: "Chi pensa di tornare ad allenarsi è un pazzo. Coronavirus? Ci parlavano di una piccola influenza..."
30 marzo 2020 14:06
Simpatico siparietto di Eysseric con un tifoso viola: "Quando torni a Firenze? Chiama Pradè"
29 marzo 2020 13:46
La Lazio si rende conto della gaffe e fa un passo indietro sul ricorso contro Eysseric e il Verona
11 febbraio 2020 16:13
Juric: "Eysseric? Avevamo una mancanza in mezzo al campo. Può fare anche il trequartista"
01 febbraio 2020 18:55
UFFICIALE: EYSSERIC È UN NUOVO CALCIATORE DELL'HELLAS VERONA. LA FORMULA
31 gennaio 2020 20:43
Pedullà, Eysseric va in prestito all'Hellas. Il centrocampista ha dato l'ok al trasferimento
31 gennaio 2020 19:57
Affare fatto, Eysseric in prestito secco al Verona fino a fine stagione. I dettagli dell'operazione
31 gennaio 2020 19:13
Accordo tra Fiorentina e Verona per il trasferimento di Eysseric, manca il si del francese
31 gennaio 2020 18:02
La Nazione, Capitolo uscite. Boateng verso il ritorno in Emilia. Via anche Ceccherini?
31 gennaio 2020 08:28
Sky Sport, la Spal vuole Eysseric in cambio di Igor, la Fiorentina tratta con la società ferrarese
30 gennaio 2020 00:59
Dietrofront Eysseric: "Non volevo fare polemica, sono felice qui. Voglio bene anche a chi mi insulta"
26 gennaio 2020 16:04
Cambio forzato al 65'. Esce Castrovilli ed entra Eysseric
25 gennaio 2020 20:09
Eysseric fa polemica e se la prende con la Fiorentina sui social. Il motivo? Il suo nome non mostrato. FOTO
25 gennaio 2020 19:25
Ranieri è vicino al Pordenone, manca solo l'ok. Oggi Dabo sarà un nuovo giocatore della Spal
13 gennaio 2020 10:17
Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...
01 gennaio 2020 12:38
Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare
26 dicembre 2019 15:13
Montiel e Eysseric a gennaio saranno ceduti in prestito. Il francese vicino al Monaco
20 dicembre 2019 11:07
Graziani: "Oggi ho visto l'allenamento della Fiorentina, c'è un bel clima. Antognoni su Eysseric mi ha detto..."
18 dicembre 2019 18:31
Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare
17 dicembre 2019 13:47
Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?
14 novembre 2019 14:12
La Nazione, Pradè a breve avvierà contatti con Eysseric e Dabo. Mentre Thereau e Cristoforo...
13 novembre 2019 10:40
Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."
16 ottobre 2019 21:42
Primavera Eysseric, giocherà contro il Torino, assente invece l'attaccante Pedro
05 ottobre 2019 15:14
Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp
28 agosto 2019 12:05
Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa
14 agosto 2019 10:59
TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni
13 agosto 2019 13:35
Tre calciatori in uscita ancora da piazzare. Per Biraghi si attende solo la mossa dell'Inter
08 agosto 2019 12:35
Eysseric, festeggia il suo primo goal con la casacca del Nantes…
03 aprile 2019 14:40
REGINA DEL MERCATO. SPESI 38 MILIONI. ECCOLA LA PAGELLA E IL RIEPILOGO ENTRATE/USCITE
31 gennaio 2019 19:35
Ufficiale, Eysseric è un giocatore del Nantes. Prestito con diritto di riscatto, le cifre
31 gennaio 2019 11:04
Casa Mercato Viola, De Paoli per giugno. Eysseric se ne va ecco le cifre. Fruk...
29 gennaio 2019 23:12
Eysseric se ne va, ceduto al Nantes in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo fissato...
29 gennaio 2019 14:16
Casa Mercato Viola, salta Pereira. Ci sono due ufficialità. Eysseric...
28 gennaio 2019 21:05
Corriere Dello Sport, Eysseric può tornare in Francia. Lo cerca il Nantes
28 gennaio 2019 17:47
"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."
28 gennaio 2019 14:33
Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato
24 gennaio 2019 23:16
"Ecco perchè la Fiorentina vuole chiudere adesso per Zurkowski. Eysseric e Pjaca..."
24 gennaio 2019 20:00
PJACA, EYSSERIC E THEREAU AI SALUTI. LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE PER TUTELARSI
24 gennaio 2019 12:20
Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina
12 gennaio 2019 12:17
CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione...
09 gennaio 2019 10:51
Tre francesi verso la cessione in prestito a gennaio. Ma Thereau non vuole lasciare Firenze
07 gennaio 2019 11:56
Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo
07 gennaio 2019 08:44
Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese
31 dicembre 2018 13:16
Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton
27 dicembre 2018 11:15
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