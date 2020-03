Queste le parole rilasciate a Le Parisien da Valentin Eysseric: “Pensare al calcio quando ci sono delle vite in gioco è scandaloso. Samp-Verona l’8 marzo non andava giocata. Ho la fortuna di avere un piccolo giardinetto ma non è come allenarsi in campo poi non tutti hanno questa disponibilità. Finora non hanno eseguito nessun tampone ma credo che se ce li avessero fatti 6/7 asintomatici positivi li troverebbero, prima ci dicevano che era solo una puzzola influenza. La partita con la Sampdoria non l’avremmo dovuta disputare. Uno scandalo richiedere di tornare ad allenarsi, non è realistico, la gente è pazza. C’è gente che muore intorno, come puoi pensare una cosa simile? La Lazio ok che è in corsa per lo scudetto come il Napoli sta tornando in alto ma siamo umani, non si può pensare al calcio, ci sono in gioco delle vite”.