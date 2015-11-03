Notizie Coronavirus Fiorentina

Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti
21 febbraio 2021 18:30
ACF, quattro persone della squadra femminile sono positive al Covid-19
02 gennaio 2021 15:51
Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento
06 novembre 2020 19:25
Cairo, presidente del Torino positivo al coronavirus: è sotto osservazione a Milano
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La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"
28 ottobre 2020 15:13
Ristoranti, piscine e palestre chiuse, stop ai dilettanti. Possibile spostamento tra regioni. Ecco il nuovo Dpcm
25 ottobre 2020 12:00
L'ex Fiorentina Mancini negativo al Coronavirus. Soltanto poche ore fa era risultato positivo al tampone
24 ottobre 2020 17:34
(FOTO) "Covid? Mi sono ammalato guardando il TG" Il CT dell'Italia Mancini, finisce nella bufera mediatica
22 ottobre 2020 20:10
Spezia, tre tesserati positivi al Coronavirus, uno di loro è un calciatore. Il comunicato del club
22 ottobre 2020 19:48
Conte: "Seconda ondata molto preoccupante, siamo pronti ad intervenire con nuove misure stringenti"
22 ottobre 2020 13:35
Spadafora su Ronaldo: "Se ha violato il protocollo? Sì, se non ci sono state delle autorizzazioni"
15 ottobre 2020 17:51
Coronavirus in Toscana, continuano a salire i casi, oggi 339. I dati completi
08 ottobre 2020 15:19
Aumentano lievemente i casi in Toscana, 209 nuovi contagi. I dati completi
06 ottobre 2020 14:46
Serie A, il presidente Dal Pino è positivo al Coronavirus. Gravina negativo ma in isolamento
06 ottobre 2020 11:13
Ibrahimovic è positivo al Covid-19. Salta la gara di Europa League
24 settembre 2020 15:43
Il calciatore del Torino positivo al Coronavirus non era convocato per la sfida di Firenze. Il comunicato
22 settembre 2020 11:51
Napoli, De Laurentiis è il presidente positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri
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Serie A, uno dei 20 presidenti è positivo al Coronavirus, ha partecipato all'assemblea di Lega
10 settembre 2020 07:33
ACF, Pulgar è risultato negativo per la seconda volta al test del Coronavirus
07 settembre 2020 19:54
Italia U21: Sottil parte dal primo minuto, Ranieri in panchina. Cutrone non convocato
03 settembre 2020 17:14
Pulgar è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo il test di ieri. Il comunicato
01 settembre 2020 15:51
Altri due giocatori positivi del Benevento. Adesso sono tre in isolamento
23 agosto 2020 20:16
Altra positività al coronavirus in Serie A, si tratta di un calciatore del Benevento
21 agosto 2020 23:29
La Serie A rischia, l'inizio potrebbe slittare al 4 ottobre. Spunta l'ipotesi playoff e playout
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Due calciatori del Torino sono risultati positivi al Coronavirus
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Napoli, Petagna è positivo al Coronavirus. È asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena
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Tre giocatori del Cagliari sono risultati positivi al Covid-19. Niente allenamento odierno
19 agosto 2020 17:36
Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"
28 luglio 2020 17:06
Mariano Diaz del Real Madrid è positivo al Coronavirus. Probabilmente salterà il match di Champions
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Buone notizie per il Parma, tutto il gruppo squadra è negativo al Coronavirus
12 luglio 2020 15:42
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11 luglio 2020 14:47
Commisso non potrà tornare a Firenze: l'Unione Europea apre le frontiere ma non agli USA
01 luglio 2020 10:35
Pezzella a CorSport: "Il gol al Brescia una liberazione. Futuro? Firenze è il mio posto nel mondo"
26 giugno 2020 10:45
Coronavirus in Toscana, secondo giorno consecutivo senza morti e soli 3 nuovi contagi
21 giugno 2020 17:23
Corteo in favore del nuovo stadio della Fiorentina, molti tifosi senza le mascherine
19 giugno 2020 21:03
Corsport, la Fiorentina con il taglio degli stipendi risparmia 4 milioni, i calciatori rinunciano ad una mensilità
19 giugno 2020 11:27
Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: tamponi ok, i viola sono tutti negativi al coronavirus
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Vlahovic: "Non vedo l'ora di scendere in campo. Ribery? Con lui non esistono cose difficili"
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Speranza: "Accordo con l'UE sul vaccino del coronavirus, entro fine anno saranno pronte 400 milioni di dosi"
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Cincotta: "Durante la pandemia ho ricevuto una chiamata da Commisso. Scherzò sulla mia barba bianca.."
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Coronavirus in Toscana, un solo nuovo caso e due morti. I dettagli
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D'Aversa: "Ho avuto il coronavirus, che paura per la mia famiglia. Pensare al campionato rende tutto positivo"
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Toscana, in calo i contagi e i morti rispetto a ieri: sono quattro sia i decessi che i nuovi contagi
31 maggio 2020 20:47
Marino: "L'eventuale ripresa del campionato sarà una roulette russa. Lo stop ha creato grossi danni"
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Gazzetta, Protocollo all'esame del Comitato Scientifico: giovedì può arrivare l'ok alla Serie A
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Spadafora: "Facciamo come la Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c'è la Diretta Gol"
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Dall'Inghilterra, Liverpool-Atletico Madrid ha causato 41 morti per Coronavirus
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Coronavirus in Toscana, i dati restano ottimi. Numero minimo in terapia intensiva dal 9 marzo
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Rizzoli: "La possibile novità dei cinque cambi? I tecnici devono fare questi cambi in soli tre slot
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Cairo contro la ripartenza: "Se ripartiamo il prossimo campionato partirà a fine ottobre, con gli europei come facciamo?"
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Ceferin promette: "Presto i tifosi torneranno sugli spalti, basta visioni apocalittiche"
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Giocatori liberi di indossare magliette proprie? Arrivano i complimenti dagli 007 di Roma alla Fiorentina
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Pozzo dà la colpa alla Fiorentina? Ma era l'Udinese a voler giocare a porte aperte. Il retroscena
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Conte annuncia: "Riaprono cinema e palestre, ecco le date. Si allo spostamento tra regioni e in Europa. Le disposizioni"
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Vacanze al mare, ecco come funzioneranno: prenotazione per le spiagge e distanziamento anche in acqua
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E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare
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09 maggio 2020 22:04
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Proposta della FIFA accettata: ogni squadra potrà effettuare cinque cambi nei 90 minuti più uno nei supplementari
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CorSport, Voci insistenti sul Milan: si parla di 4 calciatori positivi al test del coronavirus
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Ceferin: "Senza calcio non ci sarà la percezione di normalità. Pronti a tornare in campo"
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Istat, morti primo trimestre: a marzo +49,4% rispetto al 2019. Record a Bergamo +568%,
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Renzi: "Spadafora dice che non si parla del calcio. Chi lo ha detto? In democrazia si decide tutti"
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Dopo l'Emilia, il Lazio: Zingaretti verso l'ok agli allenamenti. E la Toscana...
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Coronavirus, Nardella vicino ai suoi cittadini: lancia un sondaggio per confrontarsi sulla quotidianità
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Dalla Turchia, Il Besiktas vuole cedere Ljajic: o si trasferisce al Sivasspor o finirà fuori rosa
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Conte: "Chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti. Prometto che verranno effettuati presto"
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Pezzella? "Coronavirus? Ho avuto paura. Se si riparte l'importante è che sia garantita la sicurezza"
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