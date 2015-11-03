Labaro Viola

Notizie Coronavirus Fiorentina

Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti

21 febbraio 2021 18:30

ACF, quattro persone della squadra femminile sono positive al Covid-19

02 gennaio 2021 15:51

Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento

06 novembre 2020 19:25

Cairo, presidente del Torino positivo al coronavirus: è sotto osservazione a Milano

30 ottobre 2020 23:30

La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"

28 ottobre 2020 15:13

Ristoranti, piscine e palestre chiuse, stop ai dilettanti. Possibile spostamento tra regioni. Ecco il nuovo Dpcm

25 ottobre 2020 12:00

L'ex Fiorentina Mancini negativo al Coronavirus. Soltanto poche ore fa era risultato positivo al tampone

24 ottobre 2020 17:34

(FOTO) "Covid? Mi sono ammalato guardando il TG" Il CT dell'Italia Mancini, finisce nella bufera mediatica

22 ottobre 2020 20:10

Spezia, tre tesserati positivi al Coronavirus, uno di loro è un calciatore. Il comunicato del club

22 ottobre 2020 19:48

Conte: "Seconda ondata molto preoccupante, siamo pronti ad intervenire con nuove misure stringenti"

22 ottobre 2020 13:35

Spadafora su Ronaldo: "Se ha violato il protocollo? Sì, se non ci sono state delle autorizzazioni"

15 ottobre 2020 17:51

Coronavirus in Toscana, continuano a salire i casi, oggi 339. I dati completi

08 ottobre 2020 15:19

Aumentano lievemente i casi in Toscana, 209 nuovi contagi. I dati completi

06 ottobre 2020 14:46

Serie A, il presidente Dal Pino è positivo al Coronavirus. Gravina negativo ma in isolamento

06 ottobre 2020 11:13

Ibrahimovic è positivo al Covid-19. Salta la gara di Europa League

24 settembre 2020 15:43

Il calciatore del Torino positivo al Coronavirus non era convocato per la sfida di Firenze. Il comunicato

22 settembre 2020 11:51

Napoli, De Laurentiis è il presidente positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri

10 settembre 2020 09:45

Serie A, uno dei 20 presidenti è positivo al Coronavirus, ha partecipato all'assemblea di Lega

10 settembre 2020 07:33

ACF, Pulgar è risultato negativo per la seconda volta al test del Coronavirus

07 settembre 2020 19:54

Italia U21: Sottil parte dal primo minuto, Ranieri in panchina. Cutrone non convocato

03 settembre 2020 17:14

Pulgar è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo il test di ieri. Il comunicato

01 settembre 2020 15:51

Altri due giocatori positivi del Benevento. Adesso sono tre in isolamento

23 agosto 2020 20:16

Altra positività al coronavirus in Serie A, si tratta di un calciatore del Benevento

21 agosto 2020 23:29

La Serie A rischia, l'inizio potrebbe slittare al 4 ottobre. Spunta l'ipotesi playoff e playout

20 agosto 2020 23:28

Due calciatori del Torino sono risultati positivi al Coronavirus

20 agosto 2020 16:31

Napoli, Petagna è positivo al Coronavirus. È asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena

20 agosto 2020 14:54

Tre giocatori del Cagliari sono risultati positivi al Covid-19. Niente allenamento odierno

19 agosto 2020 17:36

Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"

28 luglio 2020 17:06

Mariano Diaz del Real Madrid è positivo al Coronavirus. Probabilmente salterà il match di Champions

28 luglio 2020 15:47

Buone notizie per il Parma, tutto il gruppo squadra è negativo al Coronavirus

12 luglio 2020 15:42

Un membro dello staff del Parma positivo al Coronavirus. Il comunicato dei ducali

11 luglio 2020 14:47

Commisso non potrà tornare a Firenze: l'Unione Europea apre le frontiere ma non agli USA

01 luglio 2020 10:35

Pezzella a CorSport: "Il gol al Brescia una liberazione. Futuro? Firenze è il mio posto nel mondo"

26 giugno 2020 10:45

Coronavirus in Toscana, secondo giorno consecutivo senza morti e soli 3 nuovi contagi

21 giugno 2020 17:23

Corteo in favore del nuovo stadio della Fiorentina, molti tifosi senza le mascherine

19 giugno 2020 21:03

Corsport, la Fiorentina con il taglio degli stipendi risparmia 4 milioni, i calciatori rinunciano ad una mensilità

19 giugno 2020 11:27

Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: tamponi ok, i viola sono tutti negativi al coronavirus

19 giugno 2020 09:42

Vlahovic: "Non vedo l'ora di scendere in campo. Ribery? Con lui non esistono cose difficili"

19 giugno 2020 00:19

Speranza: "Accordo con l'UE sul vaccino del coronavirus, entro fine anno saranno pronte 400 milioni di dosi"

13 giugno 2020 20:05

La Toscana torna a sorridere, un solo caso di Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore. I dettagli

09 giugno 2020 15:47

Cincotta: "Durante la pandemia ho ricevuto una chiamata da Commisso. Scherzò sulla mia barba bianca.."

07 giugno 2020 19:53

Coronavirus in Toscana, un solo nuovo caso e due morti. I dettagli

07 giugno 2020 17:22

D'Aversa: "Ho avuto il coronavirus, che paura per la mia famiglia. Pensare al campionato rende tutto positivo"

07 giugno 2020 14:03

Toscana, in calo i contagi e i morti rispetto a ieri: sono quattro sia i decessi che i nuovi contagi

31 maggio 2020 20:47

Marino: "L'eventuale ripresa del campionato sarà una roulette russa. Lo stop ha creato grossi danni"

26 maggio 2020 18:57

Gazzetta, Protocollo all'esame del Comitato Scientifico: giovedì può arrivare l'ok alla Serie A

26 maggio 2020 13:20

Finalmente sorride la Fiorentina, tutti negativi al tampone del Covid 19. I dettagli

25 maggio 2020 22:43

La partita di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid ha provocato 41 morti per Covid-19. Il dato allarmante

25 maggio 2020 14:33

Spadafora: "Facciamo come la Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c'è la Diretta Gol"

24 maggio 2020 21:38

Dall'Inghilterra, Liverpool-Atletico Madrid ha causato 41 morti per Coronavirus

24 maggio 2020 19:05

Premier League, due nuovi positivi al Coronavirus: uno è del Bournemouth, in isolamento per 7 giorni

24 maggio 2020 18:02

Coronavirus in Toscana, i dati restano ottimi. Numero minimo in terapia intensiva dal 9 marzo

24 maggio 2020 16:59

Rizzoli: "La possibile novità dei cinque cambi? I tecnici devono fare questi cambi in soli tre slot

23 maggio 2020 20:30

Cairo contro la ripartenza: "Se ripartiamo il prossimo campionato partirà a fine ottobre, con gli europei come facciamo?"

21 maggio 2020 19:07

Ceferin promette: "Presto i tifosi torneranno sugli spalti, basta visioni apocalittiche"

21 maggio 2020 13:47

Giocatori liberi di indossare magliette proprie? Arrivano i complimenti dagli 007 di Roma alla Fiorentina

19 maggio 2020 12:07

La Scozia si arrende al Coronavirus: campionato finIto e Celtic campione

18 maggio 2020 15:49

Pozzo dà la colpa alla Fiorentina? Ma era l'Udinese a voler giocare a porte aperte. Il retroscena

18 maggio 2020 15:06

Viola in prestito, Graciar si rompe la clavicola e finisce la stagione

17 maggio 2020 16:01

Conte annuncia: "Riaprono cinema e palestre, ecco le date. Si allo spostamento tra regioni e in Europa. Le disposizioni"

16 maggio 2020 23:00

Gravina a lavoro per la ripresa: ad ore l’incontro decisivo con Giuseppe Conte

16 maggio 2020 14:21

Barone duro: "Ripresa delle Serie A? Il governo non ha le idee chiare"

16 maggio 2020 14:06

Inter contro la ripresa, Marotta: "Con queste regole non possiamo andare in ritiro, se non cambiano..."

15 maggio 2020 00:45

Fiorentina, altro guarito. Adesso sono tre i positivi al Coronavirus

14 maggio 2020 20:52

Comunicato Curva Fiesole: "Pensare alla ripartenza della Serie A è inaccettabile"

14 maggio 2020 19:18

Malagò: "Al 99% la Serie A riparte il 13 giugno, ma non so se finirà"

14 maggio 2020 14:37

Pradè: "La Fiorentina mi ha inviato il nuovo contratto quanto ero malato, mi ha commosso. Non c'è bisogno di firmarlo"

14 maggio 2020 14:37

Pradè: "Ho avuto il Coronavirus e l'ho trasmesso a tutti i miei famigliari. I miei suoceri sono stati ricoverati 30 giorni allo Spallanzani"

14 maggio 2020 00:12

SKY, Pradè è stato colpito dal Coronavirus e racconterà la sua battaglia contro la malattia

13 maggio 2020 21:48

Coronavirus, la certificazione servirà solo per uscire dalla regione. I parrucchieri pronti a riaprire

13 maggio 2020 16:50

Bundesliga, sabato riparte: vietati abbracci, strette di mano e... sputi

13 maggio 2020 16:39

Prandelli: "Il calcio non è una priorità, ma può essere un motivo di sollievo per tante persone"

13 maggio 2020 16:33

Tacconi: "Bisogna riprendere a giocare con il pubblico. Il virus è solo un influenza"

13 maggio 2020 16:22

Corriere Fiorentino, Non solo Manchester United su Chiesa c'è anche il Chelsea in corsa

13 maggio 2020 12:18

Vacanze al mare, ecco come funzioneranno: prenotazione per le spiagge e distanziamento anche in acqua

12 maggio 2020 14:16

Bergomi: "Ho avuto il coronavirus per 20-25 giorni, non riuscivo nemmeno a sedermi"

12 maggio 2020 12:29

E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare

10 maggio 2020 14:10

Nazione, Fiorentina fiduciosa sui positivi: conta di riaverli per gli allenamenti entro fine maggio

10 maggio 2020 11:04

Spadafora: "Nelle prossime ore arriverà il parere del Comitato Scientifico sul protocollo della FIGC"

09 maggio 2020 22:04

Spadafora: "Gli ultimi contagi non fanno ben sperare per la ripresa del campionato"

09 maggio 2020 15:07

Proposta della FIFA accettata: ogni squadra potrà effettuare cinque cambi nei 90 minuti più uno nei supplementari

08 maggio 2020 19:56

CorSport, Voci insistenti sul Milan: si parla di 4 calciatori positivi al test del coronavirus

08 maggio 2020 12:13

Pezzella puntualizza: "Non sono positivo al coronavirus, serve attenzione su queste cose"

08 maggio 2020 00:27

Cecchi applaude Commisso: "Mediacom fa affari nonostante il coronavirus. Rispetto a Sky, fa la metà degli utili.."

06 maggio 2020 20:47

Ceferin: "Senza calcio non ci sarà la percezione di normalità. Pronti a tornare in campo"

04 maggio 2020 15:26

Istat, morti primo trimestre: a marzo +49,4% rispetto al 2019. Record a Bergamo +568%,

04 maggio 2020 15:18

Renzi: "Spadafora dice che non si parla del calcio. Chi lo ha detto? In democrazia si decide tutti"

04 maggio 2020 15:12

Il segretario degli Stati Uniti accusa: "Il Coronavirus proviene dal laboratorio di virologia di Wuhan"

03 maggio 2020 21:35

Coronavirus, l'autocertificazione non servirà per chi fa sport o va a lavorare

03 maggio 2020 15:31

Coronavirus, da geloni a orticaria e tremore, ecco come riconoscere il virus

03 maggio 2020 15:21

Emergenza Coronavirus, In Toscana aumentano del 10% le persone guarite

02 maggio 2020 17:14

Dopo l'Emilia, il Lazio: Zingaretti verso l'ok agli allenamenti. E la Toscana...

02 maggio 2020 14:38

Coronavirus, Nardella vicino ai suoi cittadini: lancia un sondaggio per confrontarsi sulla quotidianità

02 maggio 2020 12:39

Dalla Turchia, Il Besiktas vuole cedere Ljajic: o si trasferisce al Sivasspor o finirà fuori rosa

02 maggio 2020 12:31

Spadafora: "Finita l'emergenza Coronavirus, mi occuperò della riforma dello sport"

02 maggio 2020 11:59

Conte: "Chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti. Prometto che verranno effettuati presto"

01 maggio 2020 14:58

Coronavirus, ottime notizie: tutti i malati sviluppano anticorpi entro 19 giorni

30 aprile 2020 15:55

Coronavirus, Rakitic shock: "Pronto ad essere contagiato dal virus, ma voglio giocare"

30 aprile 2020 15:37

Firenze torna a sorridere, è il primo giorno senza contagi COVID-19. Le disposizioni del governo danno frutto

30 aprile 2020 14:50

Pezzella? "Coronavirus? Ho avuto paura. Se si riparte l'importante è che sia garantita la sicurezza"

30 aprile 2020 12:09

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