Periodo tutt’altro che semplice per l’ex viola Adem Ljajic, prima vittima di un “caso” Coronavirus, isolato dal Besiktas poi il quale club è stato costretto a comunicare che non si trattava di Coronavirus. Il suo futuro secondo voci che arrivano dalla Turchia è in bilico… il Besiktas vorrebbe cedere il serbo per 5 milioni al Sivasspor, Ljajic però non vuole accettare perchè perderebbe il suo ingaggi. Se non vorrà trasferirsi, sarà messo fuori rosa.