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Notizie Besiktas Fiorentina

Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”

30 dicembre 2025 09:16

Dalla Turchia: "Il Besiktas ha contattato la Fiorentina per Richardson, che continua a preferire il Nizza"

28 dicembre 2025 16:22

Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"

07 settembre 2025 16:28

Clamoroso a Istanbul: il Besiktas fuori dalla Conference! Avanti tutte le altre "big"

29 agosto 2025 00:01

Corriere dello Sport: "Fiorentina in pole per Immobile, c'è anche il Milan. Offerto un ricco biennale"

15 giugno 2025 09:52

Rai Toscana: "Immobile è più che di un'opzione per la Fiorentina. Pradè ci sta provando. C'è anche il Milan"

14 giugno 2025 13:53

Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ha offerto un biennale a Immobile. Concorrenza Milan"

14 giugno 2025 09:27

Cher Ndour talento vero, tecnica e forza fisica per il centrocampo della Fiorentina

01 febbraio 2025 23:04

Nazione: “Ndour proposto a Fiorentina e Bologna. Idea interessante non per il presente ma per il futuro”

21 gennaio 2025 08:39

Il Besiktas si ribella contro Chiesa: "Ci ha chiesto 9 milioni a stagione di ingaggio, non lo prendiamo"

10 agosto 2024 23:22

Lancio di peluche e giocattoli interrompe Besiktas-Antalyaspor: il bel gesto dei tifosi turchi per la ripartenza

26 febbraio 2023 19:37

Dalla Turchia, incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Larin. Manca accordo sull'ingaggio

07 giugno 2022 17:25

Dalla Turchia: Fiorentina su Larin del Besiktas, il calciatore andrà via a parametro zero

14 aprile 2022 10:34

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Larin, esterno del Besiktas, doveva andare al Lille per sostituire Ikonè

13 aprile 2022 15:54

Pjanic snobba la Fiorentina: "Volevo la Juventus, innamorato dei bianconeri. Messi meglio di CR7"

11 settembre 2021 12:07

Trattato dalla Fiorentina, ora Pjanic va al Besiktas in prestito, pagheranno 2,5 milioni di ingaggio

02 settembre 2021 21:25

Dalla Turchia, sul difensore Vida del Besiktas c'è l'interesse della Fiorentina

23 giugno 2021 19:30

Il Besiktas vuole Pedro, la Fiorentina chiede 11 milioni di euro per la cessione. La situazione

02 luglio 2020 17:52

Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."

01 luglio 2020 16:39

Boateng tornerà alla Fiorentina. Il Besiktas non lo riscatterà per lo scarso rendimento in campo

29 giugno 2020 22:07

Dalla Turchia, Boateng è a quattro presenze dalla permanenza al Besiktas, a dieci scatta il rinnovo del prestito

17 giugno 2020 21:11

Boateng fa caos anche al Besiktas, lancia la maglia per terra dopo sostituzione, tifosi inferociti

14 giugno 2020 15:31

Dalla Turchia, Il Besiktas vuole cedere Ljajic: o si trasferisce al Sivasspor o finirà fuori rosa

02 maggio 2020 12:31

Boateng: “Fiorentina? Sono arrabbiato. Con Montella non ci siamo capiti”

25 aprile 2020 09:41

Dalla Turchia, il Besiktas chiede uno sconto del 40% sullo stipendio di Boateng

24 aprile 2020 13:18

Dalla Turchia, il Besiktas già scarica Boateng. A fine stagione il suo ritorno a Firenze. I dettagli

06 aprile 2020 20:06

Boateng: "Firenze non ha visto il mio vero valore ma se tornerò voglio spaccare tutto"

29 marzo 2020 15:52

Boateng fa richiesta di lasciare Istanbul per Coronavirus. Il Besiktas dice No al Ghana..

20 marzo 2020 18:15

Voci dalla Turchia: il Besiktas vuole riscattare Boateng. Pronta l'offerta ai viola e un biennale per l'attaccante

27 febbraio 2020 16:30

Ljajic ha il coronavirus? No, l'ex Fiorentina chiarisce: "Sono menzogne, ho solo la febbre"

21 febbraio 2020 23:08

Ljajic è stato messo in quarantena: l'ex attaccante viola ha la febbre molto alta

21 febbraio 2020 13:15

Mancano 9 partite al riscatto automatico del Besiktas per Boateng. Sarà cessione gratuita dalla Fiorentina

12 febbraio 2020 22:36

Boateng: "Nelle ultime due gare con la Fiorentina non ho giocato ma il problema non era fisico"

06 febbraio 2020 17:40

Satta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo...sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti no"

01 febbraio 2020 19:35

Ufficiale: Kevin-Prince Boateng della viola va a titolo temporaneo al Besiktas in Turchia

31 gennaio 2020 22:17

Boateng se ne va, è un nuovo giocatore del Besiktas. Prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze

31 gennaio 2020 17:41

Di Marzio, Boateng in uscita dai viola: va al Besiktas in prestito con diritto di riscatto

31 gennaio 2020 12:55

Gazzetta, l'agente di Pedro oggi è a Firenze. Addio a titolo definitivo? Tante le offerte per lui

08 gennaio 2020 11:11

Pedro potrebbe essere una contropartita in Italia? L'attaccante scarta l'ipotesi Besiktas

02 gennaio 2020 11:36

Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui

31 dicembre 2019 11:59

Il Besiktas ci prova per Pedro. Cutrone l'operazione più semplice, Piatek-Zaza trattativa complessa e costosa

29 dicembre 2019 11:18

Retroscena dalla Turchia, Montella ha chiesto alla Fiorentina di far tornare Ljajic a gennaio. I dettagli

19 novembre 2019 14:13

Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel

22 luglio 2019 17:28

Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo

18 luglio 2019 23:25

Vitor Hugo è del Besiktas, prestito oneroso di 300 mila euro e riscatto fissato a 5 milioni. Tutti i dettagli

17 luglio 2019 16:11

Vitor Hugo è vicino al Besiktas con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro

17 luglio 2019 00:35

Vitor Hugo al passo d'addio. Trattativa ai dettagli col Besiktas. La formula

13 luglio 2019 01:07

La Nazione, interesse viola per Medel. Il Besiktas lo valuta circa 6 milioni

11 luglio 2019 12:09

Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas

09 luglio 2019 12:36

Dalla Turchia, pronta offerta della Fiorentina di 5 milioni per Medel, contatti in corso

05 luglio 2019 17:28

Yilmaz: "Vorrei terminare la mia carriera al Besiktas, è il mio sogno più grande"

14 giugno 2019 17:25

Liajic: "L'avventura alla Fiorentina tra i miei ricordi più felici. Quando seppi dei viola.."

03 maggio 2019 08:19

Nazione, la Juventus vuole vendere Pjaca al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto

16 gennaio 2019 10:50

Babel alla Fiorentina a gennaio? No, niente di vero. Ecco la verità sul possibile trasferimento a Firenze

15 novembre 2018 18:11

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Babel già a gennaio. Molto probabile che si possa chiudere l'operazione

13 novembre 2018 12:12

Babel: "Fiorentina? Non posso parlare del mio futuro ma non ne so niente"

09 novembre 2018 12:16

Il Besiktas tuona: "La Fiorentina ci deve quattro milioni e mezzo di Euro!"

07 giugno 2018 12:48

La Nazione: Babacar è un rebus, rifiuta il Besiktas e Corvino attende nuove offerte

01 agosto 2017 13:18

Dalla Turchia: Babacar-Besiktas, trattativa lampo. Ma 8,5 milioni sono troppo pochi...

13 luglio 2017 10:02

Bagarre Gomez: il Besiktas chiede 3,5 milioni, bonifico viola da 1

06 settembre 2016 15:41

Il Besiktas vuole denunciare la Fiorentina per aver trattenuto i soldi della cessione di Gomez

05 settembre 2016 12:21

Dg Besiktas: "Gomez sta trattando con Barcellona e Borussia Dortmund, impossibile torni qui"

03 agosto 2016 12:13

M.Gomez: "Non posso più tornare al Besiktas, metterei in serio rischio la mia vita"

20 luglio 2016 18:02

A Mario Gomez non bastano 29 gol, Il Besiktas non vuole riscattarlo. Le due possibili soluzioni

28 maggio 2016 10:28

...AVEVA RAGIONE CATERINA CASELLI

12 maggio 2016 13:29

Colpo di scena: Gomez torna a Firenze se non decide entro domani

21 aprile 2016 17:38

Mario Gomez ha chiesto alla Fiorentina la rescissione. Il motivo è chiaro, la risposta viola...

20 aprile 2016 17:11

Besiktas: "Pagheremo i 1000 euro per Gomez prima di Euro2016"

13 aprile 2016 14:54

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