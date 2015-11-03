Notizie Besiktas Fiorentina

Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”
30 dicembre 2025 09:16
Dalla Turchia: "Il Besiktas ha contattato la Fiorentina per Richardson, che continua a preferire il Nizza"
28 dicembre 2025 16:22
Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"
07 settembre 2025 16:28
Clamoroso a Istanbul: il Besiktas fuori dalla Conference! Avanti tutte le altre "big"
29 agosto 2025 00:01
Corriere dello Sport: "Fiorentina in pole per Immobile, c'è anche il Milan. Offerto un ricco biennale"
15 giugno 2025 09:52
Rai Toscana: "Immobile è più che di un'opzione per la Fiorentina. Pradè ci sta provando. C'è anche il Milan"
14 giugno 2025 13:53
Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ha offerto un biennale a Immobile. Concorrenza Milan"
14 giugno 2025 09:27
Cher Ndour talento vero, tecnica e forza fisica per il centrocampo della Fiorentina
01 febbraio 2025 23:04
Nazione: “Ndour proposto a Fiorentina e Bologna. Idea interessante non per il presente ma per il futuro”
21 gennaio 2025 08:39
Il Besiktas si ribella contro Chiesa: "Ci ha chiesto 9 milioni a stagione di ingaggio, non lo prendiamo"
10 agosto 2024 23:22
Lancio di peluche e giocattoli interrompe Besiktas-Antalyaspor: il bel gesto dei tifosi turchi per la ripartenza
26 febbraio 2023 19:37
Dalla Turchia, incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Larin. Manca accordo sull'ingaggio
07 giugno 2022 17:25
Dalla Turchia: Fiorentina su Larin del Besiktas, il calciatore andrà via a parametro zero
14 aprile 2022 10:34
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Larin, esterno del Besiktas, doveva andare al Lille per sostituire Ikonè
13 aprile 2022 15:54
Pjanic snobba la Fiorentina: "Volevo la Juventus, innamorato dei bianconeri. Messi meglio di CR7"
11 settembre 2021 12:07
Trattato dalla Fiorentina, ora Pjanic va al Besiktas in prestito, pagheranno 2,5 milioni di ingaggio
02 settembre 2021 21:25
Dalla Turchia, sul difensore Vida del Besiktas c'è l'interesse della Fiorentina
23 giugno 2021 19:30
Il Besiktas vuole Pedro, la Fiorentina chiede 11 milioni di euro per la cessione. La situazione
02 luglio 2020 17:52
Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."
01 luglio 2020 16:39
Boateng tornerà alla Fiorentina. Il Besiktas non lo riscatterà per lo scarso rendimento in campo
29 giugno 2020 22:07
Dalla Turchia, Boateng è a quattro presenze dalla permanenza al Besiktas, a dieci scatta il rinnovo del prestito
17 giugno 2020 21:11
Boateng fa caos anche al Besiktas, lancia la maglia per terra dopo sostituzione, tifosi inferociti
14 giugno 2020 15:31
Dalla Turchia, Il Besiktas vuole cedere Ljajic: o si trasferisce al Sivasspor o finirà fuori rosa
02 maggio 2020 12:31
Boateng: “Fiorentina? Sono arrabbiato. Con Montella non ci siamo capiti”
25 aprile 2020 09:41
Dalla Turchia, il Besiktas chiede uno sconto del 40% sullo stipendio di Boateng
24 aprile 2020 13:18
Dalla Turchia, il Besiktas già scarica Boateng. A fine stagione il suo ritorno a Firenze. I dettagli
06 aprile 2020 20:06
Boateng: "Firenze non ha visto il mio vero valore ma se tornerò voglio spaccare tutto"
29 marzo 2020 15:52
Boateng fa richiesta di lasciare Istanbul per Coronavirus. Il Besiktas dice No al Ghana..
20 marzo 2020 18:15
Voci dalla Turchia: il Besiktas vuole riscattare Boateng. Pronta l'offerta ai viola e un biennale per l'attaccante
27 febbraio 2020 16:30
Ljajic ha il coronavirus? No, l'ex Fiorentina chiarisce: "Sono menzogne, ho solo la febbre"
21 febbraio 2020 23:08
Ljajic è stato messo in quarantena: l'ex attaccante viola ha la febbre molto alta
21 febbraio 2020 13:15
Mancano 9 partite al riscatto automatico del Besiktas per Boateng. Sarà cessione gratuita dalla Fiorentina
12 febbraio 2020 22:36
Boateng: "Nelle ultime due gare con la Fiorentina non ho giocato ma il problema non era fisico"
06 febbraio 2020 17:40
Satta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo...sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti no"
01 febbraio 2020 19:35
Ufficiale: Kevin-Prince Boateng della viola va a titolo temporaneo al Besiktas in Turchia
31 gennaio 2020 22:17
Boateng se ne va, è un nuovo giocatore del Besiktas. Prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze
31 gennaio 2020 17:41
Di Marzio, Boateng in uscita dai viola: va al Besiktas in prestito con diritto di riscatto
31 gennaio 2020 12:55
Gazzetta, l'agente di Pedro oggi è a Firenze. Addio a titolo definitivo? Tante le offerte per lui
08 gennaio 2020 11:11
Pedro potrebbe essere una contropartita in Italia? L'attaccante scarta l'ipotesi Besiktas
02 gennaio 2020 11:36
Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui
31 dicembre 2019 11:59
Il Besiktas ci prova per Pedro. Cutrone l'operazione più semplice, Piatek-Zaza trattativa complessa e costosa
29 dicembre 2019 11:18
Retroscena dalla Turchia, Montella ha chiesto alla Fiorentina di far tornare Ljajic a gennaio. I dettagli
19 novembre 2019 14:13
Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel
22 luglio 2019 17:28
Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo
18 luglio 2019 23:25
Vitor Hugo è del Besiktas, prestito oneroso di 300 mila euro e riscatto fissato a 5 milioni. Tutti i dettagli
17 luglio 2019 16:11
Vitor Hugo è vicino al Besiktas con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro
17 luglio 2019 00:35
Vitor Hugo al passo d'addio. Trattativa ai dettagli col Besiktas. La formula
13 luglio 2019 01:07
La Nazione, interesse viola per Medel. Il Besiktas lo valuta circa 6 milioni
11 luglio 2019 12:09
Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas
09 luglio 2019 12:36
Dalla Turchia, pronta offerta della Fiorentina di 5 milioni per Medel, contatti in corso
05 luglio 2019 17:28
Yilmaz: "Vorrei terminare la mia carriera al Besiktas, è il mio sogno più grande"
14 giugno 2019 17:25
Liajic: "L'avventura alla Fiorentina tra i miei ricordi più felici. Quando seppi dei viola.."
03 maggio 2019 08:19
Nazione, la Juventus vuole vendere Pjaca al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto
16 gennaio 2019 10:50
Babel alla Fiorentina a gennaio? No, niente di vero. Ecco la verità sul possibile trasferimento a Firenze
15 novembre 2018 18:11
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Babel già a gennaio. Molto probabile che si possa chiudere l'operazione
13 novembre 2018 12:12
Babel: "Fiorentina? Non posso parlare del mio futuro ma non ne so niente"
09 novembre 2018 12:16
Il Besiktas tuona: "La Fiorentina ci deve quattro milioni e mezzo di Euro!"
07 giugno 2018 12:48
La Nazione: Babacar è un rebus, rifiuta il Besiktas e Corvino attende nuove offerte
01 agosto 2017 13:18
Dalla Turchia: Babacar-Besiktas, trattativa lampo. Ma 8,5 milioni sono troppo pochi...
13 luglio 2017 10:02
Bagarre Gomez: il Besiktas chiede 3,5 milioni, bonifico viola da 1
06 settembre 2016 15:41
Il Besiktas vuole denunciare la Fiorentina per aver trattenuto i soldi della cessione di Gomez
05 settembre 2016 12:21
Dg Besiktas: "Gomez sta trattando con Barcellona e Borussia Dortmund, impossibile torni qui"
03 agosto 2016 12:13
M.Gomez: "Non posso più tornare al Besiktas, metterei in serio rischio la mia vita"
20 luglio 2016 18:02
A Mario Gomez non bastano 29 gol, Il Besiktas non vuole riscattarlo. Le due possibili soluzioni
28 maggio 2016 10:28
...AVEVA RAGIONE CATERINA CASELLI
12 maggio 2016 13:29
Colpo di scena: Gomez torna a Firenze se non decide entro domani
21 aprile 2016 17:38
Mario Gomez ha chiesto alla Fiorentina la rescissione. Il motivo è chiaro, la risposta viola...
20 aprile 2016 17:11
Besiktas: "Pagheremo i 1000 euro per Gomez prima di Euro2016"
13 aprile 2016 14:54
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