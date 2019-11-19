Retroscena dalla Turchia, Montella ha chiesto alla Fiorentina di far tornare Ljajic a gennaio. I dettagli

Secondo quanto riportano dalla Turchia e in particolare il portale fotospor, Vincenzo Montella ha provato a chiedere alla Fiorentina di far ritornare in viola Adem Ljajic. Il trequartista serbo sta gi...

A cura di Redazione Labaroviola 19 novembre 2019 14:13

Condividi