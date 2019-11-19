Retroscena dalla Turchia, Montella ha chiesto alla Fiorentina di far tornare Ljajic a gennaio. I dettagli
Secondo quanto riportano dalla Turchia e in particolare il portale fotospor, Vincenzo Montella ha provato a chiedere alla Fiorentina di far ritornare in viola Adem Ljajic. Il trequartista serbo sta gi...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 14:13
Secondo quanto riportano dalla Turchia e in particolare il portale fotospor, Vincenzo Montella ha provato a chiedere alla Fiorentina di far ritornare in viola Adem Ljajic. Il trequartista serbo sta giocando attualmente con il Besiktas, dove sta fornendo grandi prestazioni. Con Ljajic Montella avrebbe diverse soluzioni offensive in più grazie alle sue qualità che lo permetterebbero di giocare sia da attaccante nel 3-5-2 che nel esterno nel 4-3-3