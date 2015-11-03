Labaro Viola

Notizie Ljajic Fiorentina

Sentite Delio Rossi: "L'episodio di Ljajic mi ha condizionato la carriera. Sono scivolato, è stato un fatto scenico"

29 marzo 2024 19:25

Ferrara: “Lo schiaffone nella notte degli Oscar? Un omaggio a Delio Rossi e Ljajic”

02 aprile 2022 09:11

Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia

13 dicembre 2021 16:04

LA FIORENTINA PENSA AL RITORNO DI LJAJIC E VECINO. PRIMA CESSIONI POI ACQUISTI

06 gennaio 2021 22:35

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Dalla Turchia, Il Besiktas vuole cedere Ljajic: o si trasferisce al Sivasspor o finirà fuori rosa

02 maggio 2020 12:31

Ljajic ha il coronavirus? No, l'ex Fiorentina chiarisce: "Sono menzogne, ho solo la febbre"

21 febbraio 2020 23:08

Ljajic è stato messo in quarantena: l'ex attaccante viola ha la febbre molto alta

21 febbraio 2020 13:15

Ljajic? No, la Fiorentina vuole Praet del Leicester, ecco le alternative. A gennaio due colpi

20 novembre 2019 18:56

Retroscena dalla Turchia, Montella ha chiesto alla Fiorentina di far tornare Ljajic a gennaio. I dettagli

19 novembre 2019 14:13

Ljajic: "Mi piacerebbe moltissimo tornare alla Fiorentina. Ho dei bellissimi ricordi a Firenze"

14 ottobre 2019 14:00

La Stampa, alla corsa per l’EL c'è anche il Torino in cinque a giocarsi due posti

10 aprile 2018 09:52

Ljajic ci ricasca, gestaccio verso la panchina, sarà multato dal Torino

19 marzo 2018 19:27

Ljajic, Roma condannata a pagare 1 milione di euro per il giocatore ai viola

19 dicembre 2017 10:37

Il Torino scarica Ljajic: insubordinazione e problemi muscolari, chi lo prende nel mercato di gennaio?

18 dicembre 2017 11:18

LA MALEDIZIONE DI FIRENZE. CHI FA UNO SGARRO ALLA SOCIETÀ O AI TIFOSI VIOLA...

20 novembre 2017 23:35

Caso Ljajic, non è finita: ora la Roma fa ricorso contro la Fiorentina, la Figc e la Lega calcio...

09 novembre 2017 21:48

Ljajic: "La Fiorentina mi è rimasta nel cuore, ho vissuto tre anni bellissimi a Firenze, non cerco vendetta"

19 ottobre 2017 20:18

Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo

24 giugno 2017 10:50

"Berardi in arrivo alla Fiorentina" il Corriere dello Sport lancia al notizia. Sarà il sostituto di Bernardeschi

23 giugno 2017 08:40

Ljajic: "Jovetic rifiutò un'offerta del Real Madrid per amore della Fiorentina. Ha sbagliato, meglio i soldi..."

22 aprile 2017 13:31

La Fiorentina vince una causa contro la Roma. Arriva un milione di euro grazie a Ljajic

31 marzo 2017 18:12

Rossi: "Hanno deluso i big durante la stagione. Ljajic? Capitolo chiuso. Bisogna capire gli obiettivi..."

04 marzo 2017 12:21

Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni

03 novembre 2016 19:14

ERRORI E RETROSCENA DI UN DOPPIO RITORNO MANCATO

18 ottobre 2016 14:01

A VOLTE (NON) RITORNANO...

18 luglio 2016 23:31

Tello vuole la Fiorentina, se salta arriva Ljajic. Manca la spalla a Bernardeschi e Ilicic

14 luglio 2016 10:21

Ljajic ha rifiutato il Torino, salta ufficialmente la trattativa con i granata

04 luglio 2016 00:52

Ljajic alla Fiorentina, un grande assist alla viola arriva dalla Lega Calcio...

10 giugno 2016 11:46

Corriere, se parte Nainggolan Roma su Vecino, due giocatori in cambio nella trattativa

08 giugno 2016 10:17

Ljajic vuole tornare a Firenze. Ecco la richiesta della Roma e l'offerta della Fiorentina

07 giugno 2016 13:20

Trovata la formula per riportare Ljajic alla Fiorentina, la Roma verso il si

29 maggio 2016 09:44

Diawara e l'opzione strappata al Bologna da Corvino, che puo presentarsi con due regali a Firenze...

27 maggio 2016 11:57

Rivoluzione in casa viola: arriva Corvino e con lui...

25 maggio 2016 15:54

Le due grandi strade che portano Ljajic di nuovo alla Fiorentina

24 maggio 2016 10:43

Sousa dà una svolta alla trattativa per Praet. Corvino torna e si porta dietro un figlio

22 maggio 2016 09:56

Ljajic di ritorno a Firenze si può. Le due grandi opportunità per farlo. La Roma...

11 maggio 2016 09:19

Archivio

Esplora l'archivio di Ljajic

Sett. 13
Sett. 13
Sett. 50 Sett. 1
Sett. 46 Sett. 18 Sett. 8
Sett. 47 Sett. 42
Sett. 15 Sett. 12
Sett. 51 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 42 Sett. 25 Sett. 16 Sett. 13 Sett. 9
Sett. 44 Sett. 42 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19