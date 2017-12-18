Il Torino scarica Ljajic: insubordinazione e problemi muscolari, chi lo prende nel mercato di gennaio?

Secondo quanto riporta La Stampa, il Torino si sarebbe deciso a dare il benservito ad Adem Ljajic. L'ex fantasista viola è finito più volte dietro la lavagna, in questo 2017: prima i rapporti burrasco...

Secondo quanto riporta La Stampa, il Torino si sarebbe deciso a dare il benservito ad Adem Ljajic. L'ex fantasista viola è finito più volte dietro la lavagna, in questo 2017: prima i rapporti burrascosi col tecnico Mihajlovic, che lo ha accusato di insubordinazione, insieme al club, per comportamenti poco professionali tenuti fuori dal campo; poi i problemi muscolari, che lo stanno continuando ad affliggere. Così, Urbano Cairo vorrebbe scaricarlo già nel mercato di gennaio. Qualcuno lo prenderà?