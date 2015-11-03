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Notizie Gennaio Fiorentina

Pradè preferisce Ikonè a Berardi. Costa 15 milioni rispetto ai 30 di Berardi, ed è più giovane

28 novembre 2021 19:51

Cambia la durata del mercato, non chiuderà il 18 gennaio ma il 31. La decisione...

20 dicembre 2018 16:20

Ag. Sottil: "Se non troviamo una squadra che lo fa giocare resta a Firenze fino a gennaio"

17 agosto 2018 14:55

Il fantastico mercato di gennaio: i Bolatti ed i Benalouane, ma anche Pepito e Kuzmanovic...

19 gennaio 2018 11:38

Badelj, per Corvino non c'è storia: a gennaio non parte. O rinnova o va via a zero...

10 gennaio 2018 10:48

Corvino ha scelto: a gennaio dentro un mediano ed un terzino sinistro, tutti i nomi

08 gennaio 2018 10:23

Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

03 gennaio 2018 19:14

"I tormenti del placido Pioli": un mercato da inventare ed i migliori da tenere stretti

03 gennaio 2018 10:27

Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...

28 dicembre 2017 11:52

Il Torino scarica Ljajic: insubordinazione e problemi muscolari, chi lo prende nel mercato di gennaio?

18 dicembre 2017 11:18

Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...

17 dicembre 2017 13:58

Da potenziale crack ad esubero: la parabola di Milenkovic, che rischia di essere ceduto a gennaio

15 dicembre 2017 16:48

Maxi Olivera: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Conferma la sua partenza a gennaio?

06 dicembre 2017 17:54

Astori può rinnovare fino al 2021 già a gennaio: ritocco verso l'alto dell'ingaggio

29 novembre 2017 10:31

CARO PANTALEO: A GENNAIO CENTIMETRI E POTENZA, PER NON SENTIRE ANCORA "SONO PIU' FORTI FISICAMENTE"

28 novembre 2017 15:13

Ceccarini: ''Badelj via a gennaio? No, non ci sono possibilità. Terminerà la sua stagione alla Fiorentina...''

07 novembre 2017 14:51

Vlahovic in città, visite mediche all'alba per lui. Solo da gennaio 2018...

26 giugno 2017 12:35

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