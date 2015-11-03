Notizie Gennaio Fiorentina

Pradè preferisce Ikonè a Berardi. Costa 15 milioni rispetto ai 30 di Berardi, ed è più giovane
28 novembre 2021 19:51
Cambia la durata del mercato, non chiuderà il 18 gennaio ma il 31. La decisione...
20 dicembre 2018 16:20
Ag. Sottil: "Se non troviamo una squadra che lo fa giocare resta a Firenze fino a gennaio"
17 agosto 2018 14:55
Il fantastico mercato di gennaio: i Bolatti ed i Benalouane, ma anche Pepito e Kuzmanovic...
19 gennaio 2018 11:38
Badelj, per Corvino non c'è storia: a gennaio non parte. O rinnova o va via a zero...
10 gennaio 2018 10:48
Corvino ha scelto: a gennaio dentro un mediano ed un terzino sinistro, tutti i nomi
08 gennaio 2018 10:23
Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...
03 gennaio 2018 19:14
"I tormenti del placido Pioli": un mercato da inventare ed i migliori da tenere stretti
03 gennaio 2018 10:27
Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...
28 dicembre 2017 11:52
Il Torino scarica Ljajic: insubordinazione e problemi muscolari, chi lo prende nel mercato di gennaio?
18 dicembre 2017 11:18
Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...
17 dicembre 2017 13:58
Da potenziale crack ad esubero: la parabola di Milenkovic, che rischia di essere ceduto a gennaio
15 dicembre 2017 16:48
Maxi Olivera: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Conferma la sua partenza a gennaio?
06 dicembre 2017 17:54
Astori può rinnovare fino al 2021 già a gennaio: ritocco verso l'alto dell'ingaggio
29 novembre 2017 10:31
CARO PANTALEO: A GENNAIO CENTIMETRI E POTENZA, PER NON SENTIRE ANCORA "SONO PIU' FORTI FISICAMENTE"
28 novembre 2017 15:13
Ceccarini: ''Badelj via a gennaio? No, non ci sono possibilità. Terminerà la sua stagione alla Fiorentina...''
07 novembre 2017 14:51
Vlahovic in città, visite mediche all'alba per lui. Solo da gennaio 2018...
26 giugno 2017 12:35
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