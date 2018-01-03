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"I tormenti del placido Pioli": un mercato da inventare ed i migliori da tenere stretti

La Repubblica oggi in edicola parla dei "I tormenti del placido Pioli e un mercato da inventare", alludendo alla finestra di trattative invernali. Le operazioni  in uscita? Vendere Maxi Olivera e Cris...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 10:27
"I tormenti del placido Pioli": un mercato da inventare ed i migliori da tenere stretti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Gennaio
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La Repubblica oggi in edicola parla dei "I tormenti del placido Pioli e un mercato da inventare", alludendo alla finestra di trattative invernali. Le operazioni  in uscita? Vendere Maxi Olivera e Cristoforo e dare in prestito qualche giovane (più Hagi che Lo Faso). In entrata, trovare un centrocampista e un esterno. Sul fronte Chiesa invece arriveranno molte voci quest'inverno, ma a meno di clamorosi colpi di scena il classe' '97 resterà a Firenze.

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