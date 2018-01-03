"I tormenti del placido Pioli": un mercato da inventare ed i migliori da tenere stretti

La Repubblica oggi in edicola parla dei "I tormenti del placido Pioli e un mercato da inventare", alludendo alla finestra di trattative invernali. Le operazioni in uscita? Vendere Maxi Olivera e Cris...

La Repubblica oggi in edicola parla dei "I tormenti del placido Pioli e un mercato da inventare", alludendo alla finestra di trattative invernali. Le operazioni in uscita? Vendere Maxi Olivera e Cristoforo e dare in prestito qualche giovane (più Hagi che Lo Faso). In entrata, trovare un centrocampista e un esterno. Sul fronte Chiesa invece arriveranno molte voci quest'inverno, ma a meno di clamorosi colpi di scena il classe' '97 resterà a Firenze.