Maxi Olivera: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Conferma la sua partenza a gennaio?
Maxi Olivera si sfoga sui suoi profili social, affidando il suo momento ad una frase emblematica: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Il terzino sinistro, che non è riuscito a convincere prat...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 17:54
Maxi Olivera si sfoga sui suoi profili social, affidando il suo momento ad una frase emblematica: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Il terzino sinistro, che non è riuscito a convincere praticamente quasi mai da quando è arrivato a Firenze, potrebbe così confermare le voci che lo vorrebbero lontano dalla viola già a partire dal mercato di gennaio.