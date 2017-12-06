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Maxi Olivera: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Conferma la sua partenza a gennaio?

Maxi Olivera si sfoga sui suoi profili social, affidando il suo momento ad una frase emblematica: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Il terzino sinistro, che non è riuscito a convincere prat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 17:54
Maxi Olivera: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Conferma la sua partenza a gennaio? - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gennaio
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Maxi Olivera si sfoga sui suoi profili social, affidando il suo momento ad una frase emblematica: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile". Il terzino sinistro, che non è riuscito a convincere praticamente quasi mai da quando è arrivato a Firenze, potrebbe così confermare le voci che lo vorrebbero lontano dalla viola già a partire dal mercato di gennaio.

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