Corvino ha scelto: a gennaio dentro un mediano ed un terzino sinistro, tutti i nomi

La Nazione oggi in edicola parla del mercato di gennaio della Fiorentina. Arriverà un centrocampista centrale (uno, insomma, che possa prendere il posto o essere un’alternativa a Badelj e Sanchez), ma...

La Nazione oggi in edicola parla del mercato di gennaio della Fiorentina. Arriverà un centrocampista centrale (uno, insomma, che possa prendere il posto o essere un’alternativa a Badelj e Sanchez), ma arriverà anche un difensore, un cursore di sinistra, che Pioli potrà impiegare e che nei numeri dovrà prendere il posto di Maxi Olivera, ormai a un passo dal Cagliari. La pista da seguire con maggiore attenzione è quella che porta a Koziello del Nizza, i due club si sono già parlati, ma restano da monitorare anche i contatti italiani per Viviani della Spal e Cataldi del Benevento. Dal centrocampo alla difesa, alla fascia sinistra. La Fiorentina ha chiesto Antonelli al Milan, ma anche in questo caso occhio a sottovalutare le chance francesi tenute vive dai buoni rapporti di Freitas con molti club. L’ultima voce parla di Jerome Roussillon (classe ’93) del Montepellier.