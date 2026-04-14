Iraola lascia il Bournemouth: Cassano lo aveva suggerito a Pradè, lo ascolterà Paratici?

Le strade tra Iraola e il Bournemouth si separeranno. Paratici ascolterà Cassano e porterà Iraola alla Fiorentina?

Come scrive gianlucadimarzio.com: "Il percorso di Andoni Iraola sulla panchina del Bournemouth è ormai giunto ai titoli di coda. La società inglese ha diffuso una nota per annunciare che le strade con l'allenatore spagnolo si separeranno ufficialmente al termine dell'attuale stagione sportiva 2025/2026. Si chiude così un ciclo durato tre anni, caratterizzato da enormi soddisfazioni e da una crescita strutturale costante per le Cherries".

In estate Antonio Cassano aveva dichiarato di aver suggerito a Pradè di portare a Firenze l'allenatore dopo le improvvise dimissioni di Palladino. Paratici lo starà a sentire?