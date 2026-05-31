Corona: "Farò dimettere anche Allegri dopo Conte, al Napoli ci andrà Italiano come nuovo mister"

Il re dei paparazzi sta infiammando il web con nuove dichiarazioni

Le ultime dichiarazioni bomba di Fabrizio Corona stanno infiammando il web, scatenando però più di un dubbio sulla loro reale fondatezza. In un video diventato virale nelle ultime ore, l'ex re dei paparazzi ha lanciato un avvertimento diretto alla panchina del Napoli, tirando in ballo Massimiliano Allegri: "Dopo la puntata di Falsissimo faccio dimettere anche Allegri. Ho già fatto dimettere Antonio Conte", aggiungendo poi con sicurezza che il nuovo allenatore azzurro sarà Vincenzo Italiano. Le clamorose rivelazioni si scontrano però con un cortocircuito logico insormontabile: Massimiliano Allegri non ha mai firmato con il club di Aurelio De Laurentiis né è stato ufficializzato sulla panchina partenopea. Di conseguenza, non potendosi dimettere da una carica che attualmente non ricopre, le pesanti affermazioni di Corona si rivelano, allo stato attuale, prive di qualsiasi fondamento e utili solo ad alimentare il caos mediatico attorno al futuro del Napoli.