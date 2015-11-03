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Notizie As Napoli Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"

19 maggio 2026 14:07

Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"

14 maggio 2026 14:12

Sportmediaset: "Paratici può essere un nome buono anche per il Napoli come nuovo direttore sportivo"

11 maggio 2026 14:23

Oliveira durissimo: "Guidare a Napoli è terribile, nessuno rispetta le regole e suonano il clacson di continuo"

11 maggio 2026 14:07

Sarri alla Fiorentina? Pedullà: "È il primo nome del Napoli, arrivano conferme di ogni tipo"

05 maggio 2026 17:34

Tmw riporta: "Maresca è un'idea per il Napoli se Conte se ne va, niente Fiorentina per l'ex tecnico del Chelsea"

21 aprile 2026 14:51

TMW rivela: “In caso di addio di Conte il primo nome per sostituirlo sarebbe Maresca. Italiano come seconda scelta”

10 aprile 2026 18:48

TMW titola: "Se Conte accettasse la chiamata dell'Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli"

08 aprile 2026 14:42

Scontro Napoli-Lukaku: se non rientra entro martedì sarà escluso dalla rosa fino al termine della stagione

27 marzo 2026 15:04

Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca punti salvezza a Napoli per evitare lo spauracchio retrocessione"

30 gennaio 2026 08:07

Bucchioni: “Acquisti non pronti. Napoli in difficoltà fisica e mentale, la Fiorentina deve sfruttare l’occasione”

29 gennaio 2026 18:52

Conte attacca il calendario: "Vorrei conoscere i fenomeni che hanno deciso che scenderemo in campo sabato"

29 gennaio 2026 00:00

Il Parma respinge gli assalti del Napoli e strappa un punto al Maradona: i ducali salgono a 22 punti

14 gennaio 2026 20:48

La doppietta di Neres manda al tappeto il Bologna di Italiano: il Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa

22 dicembre 2025 22:45

Disastro Napoli in Champions, prende 6 gol dal Psv! Tutto facile per l'Inter che dilaga in Belgio

21 ottobre 2025 22:58

Conte: "Sono più arrabbiato per il finale con la Fiorentina che per la sconfitta contro il City, abbiamo mollato troppo"

19 settembre 2025 16:32

Champions League: il Napoli lotta in 10 ma crolla nella ripresa sotto i colpi del Manchester City

18 settembre 2025 23:01

Sohm: "Era importante iniziare bene la stagione, personalmente spero di continuare così"

21 agosto 2025 22:33

Sportmediaset riporta: "Lukaku si ferma per un mese, il ritorno in campo potrebbe esserci il 13 settembre a Firenze"

16 agosto 2025 15:56

TMW: "De Laurentiis pensa a Gasperini per la panchina del Napoli, operazione non semplice"

16 aprile 2024 11:14

Di Marzio: "Il Napoli ha scelto Manna come Direttore Sportivo, Italiano primo nome per la panchina"

02 aprile 2024 13:06

De Laurentiis: "Non capisco perché Repubblica scriva sull'addio di Giuntoli"

02 febbraio 2021 17:02

Convocati Fiorentina con il Napoli, presente Ricco al posto di Brancolini

16 gennaio 2021 15:46

Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze

25 dicembre 2020 18:25

L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"

20 dicembre 2020 21:22

Antognoni: "Maradona è il giocatore più forte che ho visto giocare"

26 novembre 2020 14:27

Ziliani, la Juve scende in campo solo con arbitro, guardalinee e...

04 ottobre 2020 09:39

Genoa, 12 tesserati positivi al test del Coronavirus. È caos...

28 settembre 2020 21:08

Gazzetta, Bernardeschi cambia agente e può andare via dalla Juventus

23 luglio 2020 11:32

Schira: "Maggio è pronto al rinnovo annuale con il Benevento a 38 anni"

19 luglio 2020 12:23

Giuntoli punta Pezzella e Milenkovic: "Al momento opportuno faremo dei passi importanti.."

07 giugno 2020 20:01

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