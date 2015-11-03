Notizie As Napoli Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"
19 maggio 2026 14:07
Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"
14 maggio 2026 14:12
Sportmediaset: "Paratici può essere un nome buono anche per il Napoli come nuovo direttore sportivo"
11 maggio 2026 14:23
Oliveira durissimo: "Guidare a Napoli è terribile, nessuno rispetta le regole e suonano il clacson di continuo"
11 maggio 2026 14:07
Sarri alla Fiorentina? Pedullà: "È il primo nome del Napoli, arrivano conferme di ogni tipo"
05 maggio 2026 17:34
Tmw riporta: "Maresca è un'idea per il Napoli se Conte se ne va, niente Fiorentina per l'ex tecnico del Chelsea"
21 aprile 2026 14:51
TMW rivela: “In caso di addio di Conte il primo nome per sostituirlo sarebbe Maresca. Italiano come seconda scelta”
10 aprile 2026 18:48
TMW titola: "Se Conte accettasse la chiamata dell'Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli"
08 aprile 2026 14:42
Scontro Napoli-Lukaku: se non rientra entro martedì sarà escluso dalla rosa fino al termine della stagione
27 marzo 2026 15:04
Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca punti salvezza a Napoli per evitare lo spauracchio retrocessione"
30 gennaio 2026 08:07
Bucchioni: “Acquisti non pronti. Napoli in difficoltà fisica e mentale, la Fiorentina deve sfruttare l’occasione”
29 gennaio 2026 18:52
Conte attacca il calendario: "Vorrei conoscere i fenomeni che hanno deciso che scenderemo in campo sabato"
29 gennaio 2026 00:00
Il Parma respinge gli assalti del Napoli e strappa un punto al Maradona: i ducali salgono a 22 punti
14 gennaio 2026 20:48
La doppietta di Neres manda al tappeto il Bologna di Italiano: il Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa
22 dicembre 2025 22:45
Disastro Napoli in Champions, prende 6 gol dal Psv! Tutto facile per l'Inter che dilaga in Belgio
21 ottobre 2025 22:58
Conte: "Sono più arrabbiato per il finale con la Fiorentina che per la sconfitta contro il City, abbiamo mollato troppo"
19 settembre 2025 16:32
Champions League: il Napoli lotta in 10 ma crolla nella ripresa sotto i colpi del Manchester City
18 settembre 2025 23:01
Sohm: "Era importante iniziare bene la stagione, personalmente spero di continuare così"
21 agosto 2025 22:33
Sportmediaset riporta: "Lukaku si ferma per un mese, il ritorno in campo potrebbe esserci il 13 settembre a Firenze"
16 agosto 2025 15:56
TMW: "De Laurentiis pensa a Gasperini per la panchina del Napoli, operazione non semplice"
16 aprile 2024 11:14
Di Marzio: "Il Napoli ha scelto Manna come Direttore Sportivo, Italiano primo nome per la panchina"
02 aprile 2024 13:06
De Laurentiis: "Non capisco perché Repubblica scriva sull'addio di Giuntoli"
02 febbraio 2021 17:02
Convocati Fiorentina con il Napoli, presente Ricco al posto di Brancolini
16 gennaio 2021 15:46
Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze
25 dicembre 2020 18:25
L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"
20 dicembre 2020 21:22
Antognoni: "Maradona è il giocatore più forte che ho visto giocare"
26 novembre 2020 14:27
Ziliani, la Juve scende in campo solo con arbitro, guardalinee e...
04 ottobre 2020 09:39
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28 settembre 2020 21:08
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23 luglio 2020 11:32
Schira: "Maggio è pronto al rinnovo annuale con il Benevento a 38 anni"
19 luglio 2020 12:23
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