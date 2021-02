Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto fare chiarezza in merito al possibile addio di Giuntoli con due tweet sul suo profilo ufficiale di Twitter: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”.

