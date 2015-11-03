Notizie Giuntoli Fiorentina

TMW riporta: "Anche Pioli entra nella lista per la futura panchina dell'Atalanta se parte Palladino"
10 maggio 2026 17:33
Moretto annuncia: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, a breve sarà ufficiale"
09 maggio 2026 19:14
Corriere Fiorentino svela: “Giuntoli ha detto no perché il filo diretto con Commisso lo avrà solo Ferrari”
29 dicembre 2025 09:59
Corriere dello Sport: "La Fiorentina aveva in programma un appuntamento con Giuntoli. Poi la virata su Paratici"
22 dicembre 2025 09:31
Corriere dello Sport: "Giuntoli no, Paratici sì. Telefonata con Commisso e colloquio con Ferrari"
21 dicembre 2025 10:18
Valcareggi rivela: "Ho parlato con Giuntoli e mi ha detto che non verrà alla Fiorentina"
19 dicembre 2025 15:22
Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"
19 dicembre 2025 09:54
Repubblica: "Fiorentina in pressing su Giuntoli. Ndour, Dzeko e Gudmundsson saranno ceduti"
18 dicembre 2025 11:51
Nazione: “Fiorentina con le spalle al muro. Giuntoli o Sabatini? Contatti fin qui smentiti”
17 dicembre 2025 09:41
Fratini: "Alla Fiorentina serve Giuntoli. È fiorentino, sa stare in mezzo al traffico e riesce ad unire i gruppi"
16 dicembre 2025 17:19
Corriere Fiorentino: “Giuntoli in dirigenza? Chiesto contatto diretto con Commisso e totale autonomia”
16 dicembre 2025 08:59
Nazione: “Idea Giuntoli come ds. Ma vuole contatto diretto con Commisso prima di aprire alla Fiorentina”
16 dicembre 2025 08:46
Nessun contatto tra la Fiorentina e Giuntoli. Avanti con Vanoli, almeno fino alla gara di giovedi
15 dicembre 2025 17:46
Lady Radio: "Contatti tra la Fiorentina e Giuntoli, l'ex ds della Juve chiede un colloquio a Rocco Commisso"
15 dicembre 2025 16:10
Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"
15 dicembre 2025 14:53
TMW: Giuntoli nel mirino della Fiorentina: possibile cambio in panchina e nuovo dirigente
15 dicembre 2025 12:02
Giuntoli alla Fiorentina? Accetterebbe solo in caso di chiamata di Commisso e carta bianca sulla gestione
12 dicembre 2025 23:10
Il Giornale: "Giuntoli si è proposto direttamente a Commisso, vuole fare il DS della Fiorentina"
12 dicembre 2025 12:17
Nessun contatto tra Giuntoli e Commisso. Per accettare la Fiorentina chiede contatto lungo e autonomia
05 novembre 2025 15:39
Moretto sul ds: “Commisso ha in testa Giuntoli, ma l’idea è quella di continuare così per ora”
04 novembre 2025 19:25
Corriere Fiorentino: “Giuntoli pista complicata: no progetti a breve scadenza, più facoltà di scelta”
04 novembre 2025 08:12
Corriere dello Sport: “Petrachi in pole per il ruolo da ds. Giuntoli? Il sogno ma in teoria è fuori target”
03 novembre 2025 10:03
Nazione convinta: “Direttore sportivo? Giuntoli in vantaggio su Petrachi”
03 novembre 2025 09:35
Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina vuole uno alla Giuntoli. La decisione arriverà durante la sosta"
02 novembre 2025 10:42
Nazione: “Giuntoli sarà il primo nome che verrà sondato dalla Fiorentina. Maldini? Intriga i tifosi viola”
02 novembre 2025 09:49
Giuntoli si è proposto come nuovo direttore sportivo della Fiorentina dopo le dimissioni di Pradè
01 novembre 2025 12:50
Non trovano conferme le voci su Giuntoli come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina
30 maggio 2025 22:07
Radio Radio lancia l'indiscrezione: "La Fiorentina sta per cambiare ds, dentro Giuntoli fuori Pradè"
30 maggio 2025 19:56
Di Marzio su Giuntoli: "Juventus e il direttore sportivo verso la separazione. Decisione in queste ore"
29 maggio 2025 19:13
Giuntoli furioso contro Thiago Motta: "Mi vergogno di averti scelto". Colpa anche della Fiorentina
23 marzo 2025 17:04
La Fiorentina non è fatale per Motta, Giuntoli lo conferma: "Avanti con Thiago, ne usciremo stando uniti"
16 marzo 2025 20:54
Giuntoli: "Nessun rimpianto per Kean, pensiamo di avere un parco attaccanti valido"
07 febbraio 2025 21:08
Sabatini sarcastico con la Juve sui social: "Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina"
04 febbraio 2025 22:51
I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva
17 dicembre 2024 23:08
Giuntoli non ha dubbi: "Vlahovic? Nico Gonzalez può sostituirlo ma è fuori da un mese"
02 novembre 2024 22:53
Gazzetta: "La missione di Giuntoli: oggi forcing decisivo per Nico. Lo vuole già a Verona Motta!
21 agosto 2024 08:31
Gazzetta: “Giuntoli-Pradè incontro a Forte dei Marmi. Motta avrà Nico, c’è l’accordo definitivo. Dettagli limati”
12 agosto 2024 08:42
F.Romano: "Fiorentina e Juventus trattativa avviata per Kean. Giocatore entusiasta"
25 giugno 2024 23:54
Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"
08 giugno 2024 00:11
TMW rivela: "Allegri voleva Bonaventura ma Giuntoli ha preso Alcaraz. Motivo della rottura"
17 maggio 2024 18:06
De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone
20 marzo 2024 15:00
Cm.com rivela: "La Juventus vuole prendere subito Bonaventura, offerto un contratto di 5 mesi"
29 gennaio 2024 16:54
Giuntoli tifoso della Fiorentina? Macchè: "Mio padre mi ha trasmesso la passione per la Juventus"
15 ottobre 2023 15:33
Lite tra Carnevali e Giuntoli per Berardi a Dazn: "Noi non commentiamo l'operato degli altri club"
20 agosto 2023 21:18
Giuntoli conferma la trattativa con la Fiorentina per Arthur? "Stiamo parlando con un club"
18 luglio 2023 19:30
Altro che tifoso Fiorentina, Giuntoli: "Juventino grazie a papà, facevo 8 ore di pullman per vederla"
07 luglio 2023 17:49
Napoli è una polveriera, il direttore sportivo Giuntoli ha scoperto di Rudi Garcia solo tramite Twitter
16 giugno 2023 20:36
Sportitalia rivela: "Il fiorentino Giuntoli potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus"
03 aprile 2023 18:45
"La Fiorentina deve studiare quello che fa Giuntoli, ogni anno tira fuori un giocatore forte dallo scouting"
08 febbraio 2023 15:18
Giuntoli conferma la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Sirigu e Gollini: "Ne stiamo parlando"
17 gennaio 2023 21:46
Nicoletti rivela: "Giuntoli si era offerto alla Fiorentina, Barone disse no. Società in vendita da marzo"
29 novembre 2022 07:00
Lezione del Napoli alla Fiorentina, vendere i più forti si può ma se sai fare mercato diventi più forte
04 ottobre 2022 23:45
Giuntoli: "Il primo tempo contro la Fiorentina potevamo andare in vantaggio e chiudere la partita"
14 aprile 2022 16:15
Giuntoli: "Italiano valore aggiunto della Fiorentina. Chi toglierei ai Viola? Vlahovic"
13 gennaio 2022 18:17
Giuntoli: "Nessun turnover con lo Spartak. Fiorentina? Gara complicata come tante altre"
30 settembre 2021 19:48
Il Mattino, Amrabat nome caldo per il Napoli. Giuntoli vuole regalare il centrocampista a Spalletti
25 agosto 2021 14:27
Libero, Gattuso è sempre piu' vicino alla Fiorentina, con lui anche Giuntoli arriverebbe in viola
15 aprile 2021 13:59
Criscitiello: "Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli: su di lui c'è la Fiorentina, ma non solo"
05 aprile 2021 09:35
Bargiggia: "Sarri accetta la Fiorentina, a patto che venga anche Giuntoli in viola"
16 marzo 2021 13:45
Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"
12 marzo 2021 13:04
Sport Mediaset conferma, niente Napoli per Sarri, vuole la Fiorentina con Giuntoli direttore
01 marzo 2021 14:46
Da Napoli, la Fiorentina contatta Giuntoli, obiettivo riformare la coppia con Sarri allenatore viola
27 febbraio 2021 15:37
Bargiggia: "Sarri-Napoli? Assolutamente no. È in trattativa con la Fiorentina: il tecnico vuole Giuntoli per accettare Firenze"
26 febbraio 2021 21:25
Giuffredi: "Giuntoli voleva Veretout al Napoli ma Ancellotti non l'ha voluto"
15 febbraio 2021 14:58
Giuntoli: "Futuro? Vedremo a fine stagione, ora pensiamo solo a lavorare. Gattuso? Idem"
13 febbraio 2021 19:57
Nazione, Fiorentina, tra Sarri e Gattuso spunta Pippo Inzaghi per la panchina. Petrachi o Giuntoli come ds
11 febbraio 2021 09:33
De Laurentiis: "Non capisco perché Repubblica scriva sull'addio di Giuntoli"
02 febbraio 2021 17:02
La Fiorentina vuole Giuntoli, è rottura tra lui e De Laurentiis. A Firenze porterebbe Sarri come allenatore
29 gennaio 2021 14:05
Giuntoli: "Siamo convinti di trovare una soluzione per Milik"
20 dicembre 2020 21:48
Ag. Igor: "A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola"
25 giugno 2020 17:57
Giuntoli punta Pezzella e Milenkovic: "Al momento opportuno faremo dei passi importanti.."
07 giugno 2020 20:01
Giuntoli: "Il mio più grande rimpianto è stato quello di non aver portato Astori al Napoli"
02 aprile 2020 19:07
Giuntoli: "Il tocco in area su Milik era rigore netto. Inconcepibile la non revisione del Var"
09 febbraio 2020 19:44
Chiesa in vacanza, De Laurentiis e Giuntoli nel suo albergo. Non è per lui, ma l'occasione...
15 giugno 2018 16:23
Venerato: "Sarri stravede per Chiesa ma l'operazione è difficile, a Giuntoli disse che..."
07 luglio 2017 15:19
Ag. Babacar: "Che numeri! Lo voleva Giuntoli e con Kalinic..."
16 maggio 2017 16:45
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