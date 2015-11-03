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Notizie Giuntoli Fiorentina

TMW riporta: "Anche Pioli entra nella lista per la futura panchina dell'Atalanta se parte Palladino"

10 maggio 2026 17:33

Moretto annuncia: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, a breve sarà ufficiale"

09 maggio 2026 19:14

Corriere Fiorentino svela: “Giuntoli ha detto no perché il filo diretto con Commisso lo avrà solo Ferrari”

29 dicembre 2025 09:59

Corriere dello Sport: "La Fiorentina aveva in programma un appuntamento con Giuntoli. Poi la virata su Paratici"

22 dicembre 2025 09:31

Corriere dello Sport: "Giuntoli no, Paratici sì. Telefonata con Commisso e colloquio con Ferrari"

21 dicembre 2025 10:18

Valcareggi rivela: "Ho parlato con Giuntoli e mi ha detto che non verrà alla Fiorentina"

19 dicembre 2025 15:22

Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"

19 dicembre 2025 09:54

Repubblica: "Fiorentina in pressing su Giuntoli. Ndour, Dzeko e Gudmundsson saranno ceduti"

18 dicembre 2025 11:51

Nazione: “Fiorentina con le spalle al muro. Giuntoli o Sabatini? Contatti fin qui smentiti”

17 dicembre 2025 09:41

Fratini: "Alla Fiorentina serve Giuntoli. È fiorentino, sa stare in mezzo al traffico e riesce ad unire i gruppi"

16 dicembre 2025 17:19

Corriere Fiorentino: “Giuntoli in dirigenza? Chiesto contatto diretto con Commisso e totale autonomia”

16 dicembre 2025 08:59

Nazione: “Idea Giuntoli come ds. Ma vuole contatto diretto con Commisso prima di aprire alla Fiorentina”

16 dicembre 2025 08:46

Nessun contatto tra la Fiorentina e Giuntoli. Avanti con Vanoli, almeno fino alla gara di giovedi

15 dicembre 2025 17:46

Lady Radio: "Contatti tra la Fiorentina e Giuntoli, l'ex ds della Juve chiede un colloquio a Rocco Commisso"

15 dicembre 2025 16:10

Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"

15 dicembre 2025 14:53

TMW: Giuntoli nel mirino della Fiorentina: possibile cambio in panchina e nuovo dirigente

15 dicembre 2025 12:02

Giuntoli alla Fiorentina? Accetterebbe solo in caso di chiamata di Commisso e carta bianca sulla gestione

12 dicembre 2025 23:10

Il Giornale: "Giuntoli si è proposto direttamente a Commisso, vuole fare il DS della Fiorentina"

12 dicembre 2025 12:17

Nessun contatto tra Giuntoli e Commisso. Per accettare la Fiorentina chiede contatto lungo e autonomia

05 novembre 2025 15:39

Moretto sul ds: “Commisso ha in testa Giuntoli, ma l’idea è quella di continuare così per ora”

04 novembre 2025 19:25

Corriere Fiorentino: “Giuntoli pista complicata: no progetti a breve scadenza, più facoltà di scelta”

04 novembre 2025 08:12

Corriere dello Sport: “Petrachi in pole per il ruolo da ds. Giuntoli? Il sogno ma in teoria è fuori target”

03 novembre 2025 10:03

Nazione convinta: “Direttore sportivo? Giuntoli in vantaggio su Petrachi”

03 novembre 2025 09:35

Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina vuole uno alla Giuntoli. La decisione arriverà durante la sosta"

02 novembre 2025 10:42

Nazione: “Giuntoli sarà il primo nome che verrà sondato dalla Fiorentina. Maldini? Intriga i tifosi viola”

02 novembre 2025 09:49

Giuntoli si è proposto come nuovo direttore sportivo della Fiorentina dopo le dimissioni di Pradè

01 novembre 2025 12:50

Non trovano conferme le voci su Giuntoli come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina

30 maggio 2025 22:07

Radio Radio lancia l'indiscrezione: "La Fiorentina sta per cambiare ds, dentro Giuntoli fuori Pradè"

30 maggio 2025 19:56

Di Marzio su Giuntoli: "Juventus e il direttore sportivo verso la separazione. Decisione in queste ore"

29 maggio 2025 19:13

Giuntoli furioso contro Thiago Motta: "Mi vergogno di averti scelto". Colpa anche della Fiorentina

23 marzo 2025 17:04

La Fiorentina non è fatale per Motta, Giuntoli lo conferma: "Avanti con Thiago, ne usciremo stando uniti"

16 marzo 2025 20:54

Giuntoli: "Nessun rimpianto per Kean, pensiamo di avere un parco attaccanti valido"

07 febbraio 2025 21:08

Sabatini sarcastico con la Juve sui social: "Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina"

04 febbraio 2025 22:51

I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva

17 dicembre 2024 23:08

Giuntoli non ha dubbi: "Vlahovic? Nico Gonzalez può sostituirlo ma è fuori da un mese"

02 novembre 2024 22:53

Gazzetta: "La missione di Giuntoli: oggi forcing decisivo per Nico. Lo vuole già a Verona Motta!

21 agosto 2024 08:31

Gazzetta: “Giuntoli-Pradè incontro a Forte dei Marmi. Motta avrà Nico, c’è l’accordo definitivo. Dettagli limati”

12 agosto 2024 08:42

F.Romano: "Fiorentina e Juventus trattativa avviata per Kean. Giocatore entusiasta"

25 giugno 2024 23:54

Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"

08 giugno 2024 00:11

TMW rivela: "Allegri voleva Bonaventura ma Giuntoli ha preso Alcaraz. Motivo della rottura"

17 maggio 2024 18:06

De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone

20 marzo 2024 15:00

Cm.com rivela: "La Juventus vuole prendere subito Bonaventura, offerto un contratto di 5 mesi"

29 gennaio 2024 16:54

Giuntoli tifoso della Fiorentina? Macchè: "Mio padre mi ha trasmesso la passione per la Juventus"

15 ottobre 2023 15:33

Lite tra Carnevali e Giuntoli per Berardi a Dazn: "Noi non commentiamo l'operato degli altri club"

20 agosto 2023 21:18

Giuntoli conferma la trattativa con la Fiorentina per Arthur? "Stiamo parlando con un club"

18 luglio 2023 19:30

Altro che tifoso Fiorentina, Giuntoli: "Juventino grazie a papà, facevo 8 ore di pullman per vederla"

07 luglio 2023 17:49

Napoli è una polveriera, il direttore sportivo Giuntoli ha scoperto di Rudi Garcia solo tramite Twitter

16 giugno 2023 20:36

Sportitalia rivela: "Il fiorentino Giuntoli potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus"

03 aprile 2023 18:45

"La Fiorentina deve studiare quello che fa Giuntoli, ogni anno tira fuori un giocatore forte dallo scouting"

08 febbraio 2023 15:18

Giuntoli conferma la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Sirigu e Gollini: "Ne stiamo parlando"

17 gennaio 2023 21:46

Nicoletti rivela: "Giuntoli si era offerto alla Fiorentina, Barone disse no. Società in vendita da marzo"

29 novembre 2022 07:00

Lezione del Napoli alla Fiorentina, vendere i più forti si può ma se sai fare mercato diventi più forte

04 ottobre 2022 23:45

Giuntoli: "Il primo tempo contro la Fiorentina potevamo andare in vantaggio e chiudere la partita"

14 aprile 2022 16:15

Giuntoli: "Italiano valore aggiunto della Fiorentina. Chi toglierei ai Viola? Vlahovic"

13 gennaio 2022 18:17

Giuntoli: "Nessun turnover con lo Spartak. Fiorentina? Gara complicata come tante altre"

30 settembre 2021 19:48

Il Mattino, Amrabat nome caldo per il Napoli. Giuntoli vuole regalare il centrocampista a Spalletti

25 agosto 2021 14:27

Libero, Gattuso è sempre piu' vicino alla Fiorentina, con lui anche Giuntoli arriverebbe in viola

15 aprile 2021 13:59

Criscitiello: "Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli: su di lui c'è la Fiorentina, ma non solo"

05 aprile 2021 09:35

Bargiggia: "Sarri accetta la Fiorentina, a patto che venga anche Giuntoli in viola"

16 marzo 2021 13:45

Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"

12 marzo 2021 13:04

Sport Mediaset conferma, niente Napoli per Sarri, vuole la Fiorentina con Giuntoli direttore

01 marzo 2021 14:46

Da Napoli, la Fiorentina contatta Giuntoli, obiettivo riformare la coppia con Sarri allenatore viola

27 febbraio 2021 15:37

Bargiggia: "Sarri-Napoli? Assolutamente no. È in trattativa con la Fiorentina: il tecnico vuole Giuntoli per accettare Firenze"

26 febbraio 2021 21:25

Giuffredi: "Giuntoli voleva Veretout al Napoli ma Ancellotti non l'ha voluto"

15 febbraio 2021 14:58

Giuntoli: "Futuro? Vedremo a fine stagione, ora pensiamo solo a lavorare. Gattuso? Idem"

13 febbraio 2021 19:57

Nazione, Fiorentina, tra Sarri e Gattuso spunta Pippo Inzaghi per la panchina. Petrachi o Giuntoli come ds

11 febbraio 2021 09:33

De Laurentiis: "Non capisco perché Repubblica scriva sull'addio di Giuntoli"

02 febbraio 2021 17:02

La Fiorentina vuole Giuntoli, è rottura tra lui e De Laurentiis. A Firenze porterebbe Sarri come allenatore

29 gennaio 2021 14:05

Giuntoli: "Siamo convinti di trovare una soluzione per Milik"

20 dicembre 2020 21:48

Ag. Igor: "A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola"

25 giugno 2020 17:57

Giuntoli punta Pezzella e Milenkovic: "Al momento opportuno faremo dei passi importanti.."

07 giugno 2020 20:01

Giuntoli: "Il mio più grande rimpianto è stato quello di non aver portato Astori al Napoli"

02 aprile 2020 19:07

Giuntoli: "Il tocco in area su Milik era rigore netto. Inconcepibile la non revisione del Var"

09 febbraio 2020 19:44

Chiesa in vacanza, De Laurentiis e Giuntoli nel suo albergo. Non è per lui, ma l'occasione...

15 giugno 2018 16:23

Venerato: "Sarri stravede per Chiesa ma l'operazione è difficile, a Giuntoli disse che..."

07 luglio 2017 15:19

Ag. Babacar: "Che numeri! Lo voleva Giuntoli e con Kalinic..."

16 maggio 2017 16:45

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