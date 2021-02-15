Giuffredi: "Giuntoli voleva Veretout al Napoli ma Ancellotti non l'ha voluto"

Giuntoli fa sapere che Ancellotti non voleva Veretout.

Queste le parole dell'agente dell'ex giocatore viola, Jordan Veretout a Radio Marte: "Il direttore Cristiano Giuntoli vuole prenderlo da due anni. Gattuso? Ho un ottimo rapporto, per lui il giocatore era ideale per il 4-2-3-1. Era la priorità per Gattuso e Giuntoli, ma economicamente è successo quel che è successo con la pandemia. Pazienza: il Napoli più di questo non poteva fare. Giuntoli lo voleva anche quando era alla Fiorentina, però Carlo Ancelotti non l’ha voluto".

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