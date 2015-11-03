Notizie Giuffredi Fiorentina

Giuffredi (procuratore Pio Esposito): "In Italia c'è miopia. Fosse un ragazzo argentino, francese lo vorrebbe chiunque"
27 giugno 2025 13:38
L'attacco del Corriere fiorentino: "Quella di Giuffredi una smargiassata, pensa di essere intoccabile"
13 dicembre 2024 08:47
Giuffredi sicuro: "Biraghi e Parisi andranno via a gennaio. Ora vediamo quante palle ha Palladino"
11 dicembre 2024 16:14
Giuffredi: "Ho litigato con Barone, ma con me si è sempre dimostrato leale e sincero"
18 marzo 2024 22:03
Procuratore Parisi: "Sta giocando quanto avevamo concordato, essendoci Biraghi, è tutto normale"
27 gennaio 2024 21:41
Giuffredi: "Parisi sta giocando più partite di quelle prefissate. Biraghi da Nazionale. Ranieri certezza"
22 novembre 2023 13:48
Alla Salernitana rimpiangono Ranieri, il procuratore: "Permanenza a Firenze la mia fortuna, ora la nazionale"
15 novembre 2023 12:57
Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"
10 ottobre 2023 22:27
Agente Parisi e Biraghi: "Un giocatore non può giocare più di 30 partite, ecco perché sono entrambi alla Fiorentina "
10 ottobre 2023 19:37
Caos Napoli, l'agente di Mario Rui attacca Rudi Garcia: "Irrispettoso e sciagurato. Poteva dirlo prima"
04 ottobre 2023 20:08
Giuffredi: "Biraghi uno dei migliori terzini d'Europa. Parisi? La Fiorentina me lo chiede da due anni"
14 settembre 2023 08:58
Sentite Giuffredi: "Parisi operazione per il futuro, Biraghi leader. Fiorentina farà la Conference"
17 luglio 2023 18:40
Nazione: "Parisi-Fiorentina a 12 la chiusura. Convinto anche l'agente Giuffredi"
11 luglio 2023 09:36
Ag. Biraghi: "Parlano i fatti, chi ha i suoi numeri in Europa? Discorso rinnovo rinviato a fine stagione"
02 maggio 2023 14:40
Parla il procuratore di Parisi: "Già pronto per un grande club, in estate è stato molto richiesto"
23 febbraio 2023 17:46
Giuffredi annuncia: "Stiamo parlando con la Fiorentina per rinnovare il contratto di Biraghi"
06 ottobre 2022 19:18
Veretout, dopo le polemiche sulla festa e con Mourinho, il suo procuratore gli fa una causa da 3 milioni
31 marzo 2022 13:33
Ag. Hysaj: "Diverse squadre su di lui, stiamo valutando le opzioni. Non ho sentito la Lazio"
11 giugno 2021 16:45
Ag. Hysaj: "Nessuna chiamata dalla Fiorentina. A Gattuso ho detto di restare a Napoli"
12 maggio 2021 17:17
Ag.Biraghi: "Gattuso lascerà il Napoli, non ha più voglia di continuare. Sarà impossibile convincerlo a restare"
06 aprile 2021 21:19
Giuffredi: "Al 99% Hysaj andrà via dal Napoli". Può venire alla Fiorentina?
22 marzo 2021 19:21
Reati tributari, sequestro della Guardia di Finanza alla società dell'agente di Biraghi
17 marzo 2021 11:00
Giuffredi: "Giuntoli voleva Veretout al Napoli ma Ancellotti non l'ha voluto"
15 febbraio 2021 14:58
Ag. Biraghi: "Qualcuno storceva il naso ma l'Inter non ha un giocatore così"
08 febbraio 2021 14:29
Esclusiva, Biraghi chiede alla Fiorentina rinnovo da 2 milioni di euro l'anno
27 agosto 2020 17:56
Giuffredi: "Biraghi? Resterebbe alla viola ma con un contratto di valore"
27 agosto 2020 16:28
Giuffredi su Biraghi: "La decisione sul futuro spetta all'Inter. I risultati dei prossimi due mesi saranno decisivi"
29 maggio 2020 19:24
Giuffredi: "Non escludo la possibilità che Veretout possa andare al Napoli in estate"
06 marzo 2020 23:14
Ag. Biraghi: "Ceduto dall'Inter? In nessun modo, é un titolare fisso, gioca tutte le partite"
16 gennaio 2020 23:28
Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"
10 ottobre 2019 21:34
Giuffredi: "Quella di Veretout è stata la trattativa più snervante. Biraghi ha sempre voluto l'Inter"
04 settembre 2019 12:19
Giuffredi: "Portare via dalla Fiorentina Veretout, Biraghi e Laurini è stata una scelta condivisa con la società"
03 settembre 2019 20:38
Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...
05 luglio 2019 20:27
Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita"
22 giugno 2019 16:02
Giuffredi: "Non mi risulta che la viola abbia dato l'ok per Veretout al Napoli"
10 giugno 2019 16:47
"Magari tutti i direttori sportivi fossero attenti come Pantaleo Corvino. Ha scoperto..."
18 dicembre 2018 11:09
Ag. Biraghi e Laurinì: "Sento sempre Milan e Napoli, possono andar via. Con 20 milioni..."
17 maggio 2018 15:39
Giuffredi: "Per Laurini era tutto fatto con la Samp, poi Corvino mi ha chiamato nella notte dopo la sconfitta..."
26 ottobre 2017 16:13
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