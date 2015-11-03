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Notizie Giuffredi Fiorentina

Giuffredi (procuratore Pio Esposito): "In Italia c'è miopia. Fosse un ragazzo argentino, francese lo vorrebbe chiunque"

27 giugno 2025 13:38

L'attacco del Corriere fiorentino: "Quella di Giuffredi una smargiassata, pensa di essere intoccabile"

13 dicembre 2024 08:47

Giuffredi sicuro: "Biraghi e Parisi andranno via a gennaio. Ora vediamo quante palle ha Palladino"

11 dicembre 2024 16:14

Giuffredi: "Ho litigato con Barone, ma con me si è sempre dimostrato leale e sincero"

18 marzo 2024 22:03

Procuratore Parisi: "Sta giocando quanto avevamo concordato, essendoci Biraghi, è tutto normale"

27 gennaio 2024 21:41

Giuffredi: "Parisi sta giocando più partite di quelle prefissate. Biraghi da Nazionale. Ranieri certezza"

22 novembre 2023 13:48

Alla Salernitana rimpiangono Ranieri, il procuratore: "Permanenza a Firenze la mia fortuna, ora la nazionale"

15 novembre 2023 12:57

Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"

10 ottobre 2023 22:27

Agente Parisi e Biraghi: "Un giocatore non può giocare più di 30 partite, ecco perché sono entrambi alla Fiorentina "

10 ottobre 2023 19:37

Caos Napoli, l'agente di Mario Rui attacca Rudi Garcia: "Irrispettoso e sciagurato. Poteva dirlo prima"

04 ottobre 2023 20:08

Giuffredi: "Biraghi uno dei migliori terzini d'Europa. Parisi? La Fiorentina me lo chiede da due anni"

14 settembre 2023 08:58

Sentite Giuffredi: "Parisi operazione per il futuro, Biraghi leader. Fiorentina farà la Conference"

17 luglio 2023 18:40

Nazione: "Parisi-Fiorentina a 12 la chiusura. Convinto anche l'agente Giuffredi"

11 luglio 2023 09:36

Ag. Biraghi: "Parlano i fatti, chi ha i suoi numeri in Europa? Discorso rinnovo rinviato a fine stagione"

02 maggio 2023 14:40

Parla il procuratore di Parisi: "Già pronto per un grande club, in estate è stato molto richiesto"

23 febbraio 2023 17:46

Giuffredi annuncia: "Stiamo parlando con la Fiorentina per rinnovare il contratto di Biraghi"

06 ottobre 2022 19:18

Veretout, dopo le polemiche sulla festa e con Mourinho, il suo procuratore gli fa una causa da 3 milioni

31 marzo 2022 13:33

Ag. Hysaj: "Diverse squadre su di lui, stiamo valutando le opzioni. Non ho sentito la Lazio"

11 giugno 2021 16:45

Ag. Hysaj: "Nessuna chiamata dalla Fiorentina. A Gattuso ho detto di restare a Napoli"

12 maggio 2021 17:17

Ag.Biraghi: "Gattuso lascerà il Napoli, non ha più voglia di continuare. Sarà impossibile convincerlo a restare"

06 aprile 2021 21:19

Giuffredi: "Al 99% Hysaj andrà via dal Napoli". Può venire alla Fiorentina?

22 marzo 2021 19:21

Reati tributari, sequestro della Guardia di Finanza alla società dell'agente di Biraghi

17 marzo 2021 11:00

Giuffredi: "Giuntoli voleva Veretout al Napoli ma Ancellotti non l'ha voluto"

15 febbraio 2021 14:58

Ag. Biraghi: "Qualcuno storceva il naso ma l'Inter non ha un giocatore così"

08 febbraio 2021 14:29

Esclusiva, Biraghi chiede alla Fiorentina rinnovo da 2 milioni di euro l'anno

27 agosto 2020 17:56

Giuffredi: "Biraghi? Resterebbe alla viola ma con un contratto di valore"

27 agosto 2020 16:28

Giuffredi su Biraghi: "La decisione sul futuro spetta all'Inter. I risultati dei prossimi due mesi saranno decisivi"

29 maggio 2020 19:24

Giuffredi: "Non escludo la possibilità che Veretout possa andare al Napoli in estate"

06 marzo 2020 23:14

Ag. Biraghi: "Ceduto dall'Inter? In nessun modo, é un titolare fisso, gioca tutte le partite"

16 gennaio 2020 23:28

Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"

10 ottobre 2019 21:34

Giuffredi: "Quella di Veretout è stata la trattativa più snervante. Biraghi ha sempre voluto l'Inter"

04 settembre 2019 12:19

Giuffredi: "Portare via dalla Fiorentina Veretout, Biraghi e Laurini è stata una scelta condivisa con la società"

03 settembre 2019 20:38

Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...

05 luglio 2019 20:27

Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita"

22 giugno 2019 16:02

Giuffredi: "Non mi risulta che la viola abbia dato l'ok per Veretout al Napoli"

10 giugno 2019 16:47

"Magari tutti i direttori sportivi fossero attenti come Pantaleo Corvino. Ha scoperto..."

18 dicembre 2018 11:09

Ag. Biraghi e Laurinì: "Sento sempre Milan e Napoli, possono andar via. Con 20 milioni..."

17 maggio 2018 15:39

Giuffredi: "Per Laurini era tutto fatto con la Samp, poi Corvino mi ha chiamato nella notte dopo la sconfitta..."

26 ottobre 2017 16:13

Criscitiello: "Biraghi e Laurini in Viola è roba da cinema. Gli agenti cambiano la vita dei calciatori"

04 settembre 2017 12:56

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