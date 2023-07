Nazione: “Parisi-Fiorentina a 12 la chiusura. Convinto anche l’agente Giuffredi”

La Nazione oggi in edicola fa il punto su Fabiano Parisi. La Fiorentina non smentisce, chiusura vicina, sarà lui il primo colpo di mercato. Barone e Pradè regalano ad Italiano un esterno che rinforza la fascia sinistra. Terzic dovrebbe lasciare Firenze. Ieri altri contatti con l’Empoli, 10 milioni la parte fissa, manca solo l’ok sui bonus. In totale si potrebbe arrivare a 12. Si è convinto anche l’agente, Giuffredi.

