Ag. Biraghi: “Parlano i fatti, chi ha i suoi numeri in Europa? Discorso rinnovo rinviato a fine stagione”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’agente – tra i tanti – di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, ha così parlato del suo assistito: “Nella vita mi hanno insegnato che le chiacchiere stanno a zero. Contano i fatti: ha fatto 12 assist in stagione, non so chi in Europa abbia ottenuti questi numero, che parlano per lui. Non devo dire più niente di Cristiano. Il rinnovo? Non parlo dei contratti in questo momento, non voglio essere l’agente che destabilizza. I giocatori stanno facendo qualcosa di importante, i discorsi sono rinviati a fine campionato. Contento di avere due giocatori in finale di Coppa Italia”.