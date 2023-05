Nardella: “Il restyling del Franchi non si ferma. Partiremo col progetto e procederemo per step”

Durante l’intervista concessa a Controradio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato a parlare del restyling del Franchi dopo il “congelamento” dei 55 milioni: “Non è una novità che la Fiorentina non metterà soldi nel Franchi, visto che è un monumento non demolibile. Ci sono state altre opere pubbliche che sono state fatte per step. Penso al teatro dell’Opera, che è un successo della nostra città. Il progetto era unico ed è stato fatto a step, cioé man mano che arrivavano i finanziamente completavamo. Tante opere pubbliche son state fatte così. A noi manca solo una parte minoritaria del budget complessivo. Quindi intanto partiamo, non è che stiamo fermi e aspettiamo che si risolva il problema dei 55 milioni, perché sennò rischiamo di perdere quello che abbiamo”.