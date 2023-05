Buone notizie dal Centro Sportivo: Bonaventura torna ad allenarsi in gruppo in vista della Salernitana

Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano in vista della Salernitana. Questa mattina – come riportato durante la diretta Instagram della Fiorentina – Giacomo Bonaventura è tornato a lavorare con il gruppo. Speranze per il suo ritorno tra i convocati in vista della sfida di domani contro la Salernitana ma con tutta probabilità, in caso di convocazione, partirà in panchina all’Arechi per essere sfruttato al meglio in vista dei prossimi delicati impegni di maggio, con le gare con il Napoli e soprattutto la semifinale di Conference League con il Basilea.