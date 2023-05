A Salerno allertata la polizia, rischio scontri con i tifosi della Fiorentina. Solo in 16 mila allo stadio

Come riporta Tutto Salernitana, per la gara contro la Fiorentina ci sono prezzi leggermente al rialzo, stavolta nessuna iniziativa per scuole, scuole calcio e associazioni, ma soprattutto giorno e orario che sarebbe eufemistico definire scomodo. Per Salernitana-Fiorentina non ci sarà il pienone, eppure il pubblico di fede granata sosterrà a gran voce i propri beniamini provando a trasformare l’Arechi in quella bolgia che i viola ben conoscono e che, circa un anno fa, determinò il successo per 2-1. Al momento risultano staccati 4200 biglietti, con netta maggioranza per il settore curva Sud che sarà sold out al netto di qualche scorta che sarà aggiunta in corso d’opera.

Sommando la quota abbonati, dunque, sono solo 16 mila (la capienza è 38 mila) circa gli spettatori certi di assistere a un match che, in caso di vittoria della squadra di Paulo Sousa, potrebbe cambiare la storia dei granata e consentire di festeggiare virtualmente la salvezza con qualche giornata d’anticipo. Su sponda viola attesi circa 250 tifosi, allerta massima da parte delle forze dell’ordine dopo gli incidenti dell’anno scorso tra i tifosi delle due squadre per una rivalità molto sentita soprattutto dopo il grave danno alla Fiorentina per la bomba carta lanciata dai tifosi della Salernitana in occasione di una gara della squadra viola all’Arechi (La Fiorentina giocava formalmente in casa una gara europea). La speranza in casa granata è che l’entusiasmo post derby possa trasformarsi in una caccia al biglietto anche perchè la salvezza non è stata ancora raggiunta

