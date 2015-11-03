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Notizie Salerno Fiorentina

"Goretti tra i migliori, ha coraggio e idee. Non si fa condizionare, fa il bene della Fiorentina"

05 novembre 2025 22:40

Fiorentina, questi sono i giorni della svolta: Salerno e Bergamo, confronti da non fallire 

20 aprile 2024 09:52

Un tifoso fa videochiamare Dodò a Careca dopo la partita di Salerno. Complimenti al terzino viola

05 maggio 2023 12:12

Insulti e minacce, due ragazze e un ragazzo di Firenze cacciati dalla tribuna di Salerno prima della gara

04 maggio 2023 17:11

A Salerno allertata la polizia, rischio scontri con i tifosi della Fiorentina. Solo in 16 mila allo stadio

02 maggio 2023 12:07

Nazione, Fiorentina-Salernitana, saranno 25.000 gli spettatori, prima volta che il Franchi in stagione non supera i 30.000

09 novembre 2022 08:38

Commisso chiama Igor, il patron della Fiorentina ha rincuorato il difensore dopo gli errori di Salerno

25 aprile 2022 19:38

Il sindaco di Salerno prende in giro la Fiorentina: "Due bacioni a Firenze, ma i tre punti restano qui"

24 aprile 2022 20:46

Sfiorato lo scontro tra i tifosi della Fiorentina e quelli della Salernitana, intervenuta la polizia

24 aprile 2022 16:14

Ultras Salernitana: "Contro la Fiorentina con rabbia, stiamo preparando spettacolo di coriandoli"

22 aprile 2022 15:13

Tifoso che buttò la bomba a Salerno fu assolto. Motivo? Niente prove nonostante denuncia Digos

11 dicembre 2021 12:33

Il racconto: "Agguato a Salerno anche fuori, a Oliveira fumavano le orecchie per la bomba"

10 dicembre 2021 19:30

La Fiorentina voleva aiutare la Salernitana, i suoi tifosi buttarono una bomba in campo. Viola fuori

10 dicembre 2021 17:35

Ribery si fa male di nuovo, infortunio alla caviglia, fuori un mese. Flop alla Salernitana

12 ottobre 2021 14:25

Già finita la magia di Ribery a Salerno? Castori rivela: "Non gioca, affaticamento muscolare"

25 settembre 2021 13:27

Repubblica, Ribery scalda Salerno, accoglienza trionfale: delirio e arresti per lui

07 settembre 2021 08:37

La maglia di Ribery già in vendita, ma è quella contraffatta e la Salernitana si arrabbia. La nota

04 settembre 2021 23:20

Ribery vicino alla Salernitana, a Salerno sognano già ad occhi aperti. Sarà esodo a Torino

04 settembre 2021 12:20

Da Salerno sono convinti, i Della Valle vogliono comprare la Salernitana. Lotito vende

12 maggio 2021 14:13

Lotito deve vendere la Salernitana? No, se non ci sono compratori può tenerla. Sarà doppia proprietà

11 maggio 2021 17:13

Salernitana in A se batte il Pescara di Grassadonia. Tifosi granata picchiano la figlia 18enne

09 maggio 2021 12:32

Ranieri, dietrofront con la Salernitana, la verità. Tifosi granata senza colpe

12 settembre 2020 20:23

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