Notizie Salerno Fiorentina

"Goretti tra i migliori, ha coraggio e idee. Non si fa condizionare, fa il bene della Fiorentina"
05 novembre 2025 22:40
Fiorentina, questi sono i giorni della svolta: Salerno e Bergamo, confronti da non fallire
20 aprile 2024 09:52
Un tifoso fa videochiamare Dodò a Careca dopo la partita di Salerno. Complimenti al terzino viola
05 maggio 2023 12:12
Insulti e minacce, due ragazze e un ragazzo di Firenze cacciati dalla tribuna di Salerno prima della gara
04 maggio 2023 17:11
A Salerno allertata la polizia, rischio scontri con i tifosi della Fiorentina. Solo in 16 mila allo stadio
02 maggio 2023 12:07
Nazione, Fiorentina-Salernitana, saranno 25.000 gli spettatori, prima volta che il Franchi in stagione non supera i 30.000
09 novembre 2022 08:38
Commisso chiama Igor, il patron della Fiorentina ha rincuorato il difensore dopo gli errori di Salerno
25 aprile 2022 19:38
Il sindaco di Salerno prende in giro la Fiorentina: "Due bacioni a Firenze, ma i tre punti restano qui"
24 aprile 2022 20:46
Sfiorato lo scontro tra i tifosi della Fiorentina e quelli della Salernitana, intervenuta la polizia
24 aprile 2022 16:14
Ultras Salernitana: "Contro la Fiorentina con rabbia, stiamo preparando spettacolo di coriandoli"
22 aprile 2022 15:13
Tifoso che buttò la bomba a Salerno fu assolto. Motivo? Niente prove nonostante denuncia Digos
11 dicembre 2021 12:33
Il racconto: "Agguato a Salerno anche fuori, a Oliveira fumavano le orecchie per la bomba"
10 dicembre 2021 19:30
La Fiorentina voleva aiutare la Salernitana, i suoi tifosi buttarono una bomba in campo. Viola fuori
10 dicembre 2021 17:35
Ribery si fa male di nuovo, infortunio alla caviglia, fuori un mese. Flop alla Salernitana
12 ottobre 2021 14:25
Già finita la magia di Ribery a Salerno? Castori rivela: "Non gioca, affaticamento muscolare"
25 settembre 2021 13:27
Repubblica, Ribery scalda Salerno, accoglienza trionfale: delirio e arresti per lui
07 settembre 2021 08:37
La maglia di Ribery già in vendita, ma è quella contraffatta e la Salernitana si arrabbia. La nota
04 settembre 2021 23:20
Ribery vicino alla Salernitana, a Salerno sognano già ad occhi aperti. Sarà esodo a Torino
04 settembre 2021 12:20
Da Salerno sono convinti, i Della Valle vogliono comprare la Salernitana. Lotito vende
12 maggio 2021 14:13
Lotito deve vendere la Salernitana? No, se non ci sono compratori può tenerla. Sarà doppia proprietà
11 maggio 2021 17:13
Salernitana in A se batte il Pescara di Grassadonia. Tifosi granata picchiano la figlia 18enne
09 maggio 2021 12:32
Ranieri, dietrofront con la Salernitana, la verità. Tifosi granata senza colpe
12 settembre 2020 20:23
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