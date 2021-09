Repubblica, Ribery scalda Salerno, accoglienza trionfale: delirio e arresti per lui

In Serie A la città più calda del momento è Salerno. Un’accoglienza trionfale con diecimila tifosi all’Arechi a scandire il suo nome, è stata riservata a un campione di 38 anni: Franck Ribery. Alla sua presentazione qualcuno è andato oltre: la ricerca di una postazione più vicina al francese si è trasformata in una rissa conclusa con due arresti. Ribery ha firmato un contratto di un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Guadagnerà un milione e mezzo più bonus. Lo scrive Repubblica.

