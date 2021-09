Repubblica, 31 progetti presentati per il Nuovo Franchi: il vincitore nel marzo del 2022

Trentuno progetti per un grande obiettivo, aggiudicarsi la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi e dell’area di Campo di Marte. Ieri termine ultimo per la presentazione sono state depositate in Comune a Firenze 31 proposte progettuali per il restyling dello stadio e adesso il prossimo 16 ottobre si scopriranno le otto proposte ammesse al secondo grado. Un numero importante quello delle contendenti in gara.

Tra i nomi certi della partecipazione e famosi si segnalano “Peluffo & Partners”, studio internazionale di architettura contemporanea con sedi tra Roma Milano Francia e Egitto e “Rudy Ricciotti”. Dopo la proclamazione delle 8 proposte finaliste il cronoprogramam sarà così articolato: 31 ottobre termine ultimo per ricevere la presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado; 5 dicembre termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado; 15 dicembre termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per il secondo grado; 31 gennaio 2022 termine ultimo per la ricezione die progetti preliminari. Seguirà la proclamazione del vincitore entro la prima quindicina di marzo. Lo riporta Repubblica.

