Repubblica, per la Fiorentina 4 gare in 15 giorni per misurare la sua vera forza. Quali saranno le ambizioni?

Quattro gare in due settimane per misurare la vera forza della Fiorentina. Dopo la sconfitta di Roma e la vittoria casalinga contro il Torino la squadra di Italiano una volta terminata la sosta per le nazionali non si fermerà più. Da qui al termine di settembre ci saranno quattro avversarie da affrontare e un percorso che racconterà quali potranno essere le reali ambizioni dei viola. Lo scrive Repubblica.

