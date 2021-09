Nazione, da David Luiz a Gaston Ramirez ecco tutti gli svincolati che tentano ancora senza club

La Nazione oggi in edicola si chiede se la Fiorentina abbiamo dato un’occhiata agli svincolati. Sembra di no ma scorrendo i nomi dei calciatori che si possono tesserare anche tra 10 giorni ce ne sono alcun interessanti. Llorente, Sturridge ma non solo anche Gaston Ramirez. In difesa David Luiz o Ben Arfa. Resiste anche Nkoulou.

LEGGI ANCHE, ULIVIERI: “VEDO BENE LA FIORENTINA: GIOCO CHIARO ED IDEE STRUTTURATE. ITALIANO È UN TECNICO MOLTO BRAVO”