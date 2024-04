Fiorentina, questi sono i giorni della svolta: Salerno e Bergamo, confronti da non fallire 

Da Salerno si dovrà tornare necessariamente con i tre punti in tasca, per preparare al meglio anche il ritorno contro l’Atalanta. La gara dell’Arechi deve essere affrontata al pari di un confronto europeo da non fallire, come quelle sfide che la Fiorentina difficilmente toppa quando è con l’acqua alla gola. Troppo importante rilanciare la corsa in campionato, per restare lì, attaccati, punto a punto. Ovvio che la testa e le indicazioni di formazione guarderanno molto alla gara di mercoledì, ma prima serve tornare ai tre punti. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CONTATTO PRADÈ-JURIC