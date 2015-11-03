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Notizie Bergamo Fiorentina

Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri

01 ottobre 2025 23:05

Gasperini sbrocca contro il Corriere di Bergamo: chiama il giornale ricoprendo tutti di insulti

06 aprile 2025 17:58

La Fiorentina torna a Bergamo. Di uguale all’ultima volta non c’è niente, nemmeno l’albergo del ritiro

24 aprile 2024 09:02

Fiorentina, questi sono i giorni della svolta: Salerno e Bergamo, confronti da non fallire 

20 aprile 2024 09:52

Polizia rimuove macchina di Hojlund davanti ai suoi occhi. Discussione con gli agenti prima di Firenze

13 aprile 2023 17:07

Ennesimo episodio di razzismo a Bergamo. Non riconoscono Zapata, negato accesso: "Non è posto per te"

20 ottobre 2022 19:58

Nazione, cori discriminatori contro Commisso a Bergamo, ne parlano anche in Francia

04 ottobre 2022 09:58

Kouamé chiama, 2.000 tifosi della Fiorentina rispondono: in 600 contro l’Atalanta

01 ottobre 2022 09:51

Figuraccia Atalanta, nella maglia c'è lo skyline di Torino anzichè di Bergamo, tifosi furiosi

19 dicembre 2021 00:03

Vergogna a Bergamo, tifosi Atalanta dalla curva lanciano oggetti verso Reina, colpito da monetina

30 ottobre 2021 17:25

"Regalo 3 maglie firmate se venite all'Atalanta Store" ma da De Roon non si presenta nessuno

23 settembre 2021 20:30

La Fiorentina sbanca a Bergamo, il merito è anche di Italiano: la sua mano si vede 

12 settembre 2021 11:07

Nazione scrive: "La Fiorentina è da applausi, Vlahovic show dal dischetto a Bergamo"

12 settembre 2021 09:30

Il mistero di Ilicic, non gioca più, é tornato in Slovenia

01 agosto 2020 10:19

Istat, morti primo trimestre: a marzo +49,4% rispetto al 2019. Record a Bergamo +568%,

04 maggio 2020 15:18

Perticone ha messo all'asta la maglia di Astori: "Davide aiuterà Bergamo. Il ricavato sarà donato all'ospedale cittadino"

28 marzo 2020 19:28

Percassi: "Abbiamo avuto tra i dipendenti dell'Atalanta otto positivi al Coronavirus "

28 marzo 2020 16:14

I tifosi dell'Atalanta scrivono al presidente: "Ritiriamoci dal campionato, non avrebbe più senso esultare per un gol quest'anno"

27 marzo 2020 02:27

Papu Gomez: "Penso che il dramma di Bergamo sia stato causato anche da Atalanta-Valencia"

23 marzo 2020 19:07

Presidente ISS: "Atalanta-Valencia è una delle ipotesi del forte contagio di Bergamo"

21 marzo 2020 20:31

Le Foche, immunologo: "L'anomalia di Bergamo può essere stata causata da Atalanta-Valencia"

19 marzo 2020 14:20

Coronavirus, Ilicic cuore grande: donato il pallone del poker Champions all'ospedale di Bergamo

14 marzo 2020 22:33

Supercoppa Primavera, biglietti del settore ospiti a 5 euro. Appuntamento al Gewiss stadium..

24 ottobre 2019 21:52

A Bergamo tutti in treno, l'ultima volta nel 99. Grande entusiamo per la Coppa Italia, posti sold out, la precedenza...

17 aprile 2019 12:47

Associazione dei tifosi della Fiorentina: "Tutti in treno a Bergamo. Domani..."

15 aprile 2019 21:31

Se stasera i tifosi dell'Atalanta faranno cori contro Napoli la squadra azzurra lascerà il campo

03 dicembre 2018 15:23

Tuttosport: Pasalic a Bergamo già questa sera, i costi dell'operazione...

24 luglio 2018 12:44

Processione di persone anche nel paese natale di Astori, poi la tumulazione

09 marzo 2018 13:11

Il Corriere di Bergamo: l'addio del capitano

09 marzo 2018 12:26

La carica dei 400 a Bergamo: la rabbia dei tifosi viola per sospingere la squadra di Pioli

14 febbraio 2018 11:03

Laurini ancora in dubbio: Pioli punta di nuovo su Milenkovic. A Bergamo una finta difesa a quattro...

13 febbraio 2018 10:42

L'Atalanta fa lo stadio nuovo, 24 mila posti per un costo di 34 milioni di euro. Sarà pronto entro il 2020

10 novembre 2017 15:32

Gasperini: "Avrei preferito perdere a Firenze e vincere con la Juve. EL? Ce la giocheremo con i Viola, Samp e Torino.."

09 ottobre 2017 11:51

Questa è la storia di chi si lamenta per il settore diviso in due ma poi devasta e fa sospendere la partita a Bergamo

21 novembre 2016 16:39

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