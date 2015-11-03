Notizie Bergamo Fiorentina

Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri
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Gasperini sbrocca contro il Corriere di Bergamo: chiama il giornale ricoprendo tutti di insulti
06 aprile 2025 17:58
La Fiorentina torna a Bergamo. Di uguale all’ultima volta non c’è niente, nemmeno l’albergo del ritiro
24 aprile 2024 09:02
Fiorentina, questi sono i giorni della svolta: Salerno e Bergamo, confronti da non fallire
20 aprile 2024 09:52
Polizia rimuove macchina di Hojlund davanti ai suoi occhi. Discussione con gli agenti prima di Firenze
13 aprile 2023 17:07
Ennesimo episodio di razzismo a Bergamo. Non riconoscono Zapata, negato accesso: "Non è posto per te"
20 ottobre 2022 19:58
Nazione, cori discriminatori contro Commisso a Bergamo, ne parlano anche in Francia
04 ottobre 2022 09:58
Kouamé chiama, 2.000 tifosi della Fiorentina rispondono: in 600 contro l’Atalanta
01 ottobre 2022 09:51
Figuraccia Atalanta, nella maglia c'è lo skyline di Torino anzichè di Bergamo, tifosi furiosi
19 dicembre 2021 00:03
Vergogna a Bergamo, tifosi Atalanta dalla curva lanciano oggetti verso Reina, colpito da monetina
30 ottobre 2021 17:25
"Regalo 3 maglie firmate se venite all'Atalanta Store" ma da De Roon non si presenta nessuno
23 settembre 2021 20:30
La Fiorentina sbanca a Bergamo, il merito è anche di Italiano: la sua mano si vede
12 settembre 2021 11:07
Nazione scrive: "La Fiorentina è da applausi, Vlahovic show dal dischetto a Bergamo"
12 settembre 2021 09:30
Il mistero di Ilicic, non gioca più, é tornato in Slovenia
01 agosto 2020 10:19
Istat, morti primo trimestre: a marzo +49,4% rispetto al 2019. Record a Bergamo +568%,
04 maggio 2020 15:18
Perticone ha messo all'asta la maglia di Astori: "Davide aiuterà Bergamo. Il ricavato sarà donato all'ospedale cittadino"
28 marzo 2020 19:28
Percassi: "Abbiamo avuto tra i dipendenti dell'Atalanta otto positivi al Coronavirus "
28 marzo 2020 16:14
I tifosi dell'Atalanta scrivono al presidente: "Ritiriamoci dal campionato, non avrebbe più senso esultare per un gol quest'anno"
27 marzo 2020 02:27
Papu Gomez: "Penso che il dramma di Bergamo sia stato causato anche da Atalanta-Valencia"
23 marzo 2020 19:07
Presidente ISS: "Atalanta-Valencia è una delle ipotesi del forte contagio di Bergamo"
21 marzo 2020 20:31
Le Foche, immunologo: "L'anomalia di Bergamo può essere stata causata da Atalanta-Valencia"
19 marzo 2020 14:20
Coronavirus, Ilicic cuore grande: donato il pallone del poker Champions all'ospedale di Bergamo
14 marzo 2020 22:33
Supercoppa Primavera, biglietti del settore ospiti a 5 euro. Appuntamento al Gewiss stadium..
24 ottobre 2019 21:52
A Bergamo tutti in treno, l'ultima volta nel 99. Grande entusiamo per la Coppa Italia, posti sold out, la precedenza...
17 aprile 2019 12:47
Associazione dei tifosi della Fiorentina: "Tutti in treno a Bergamo. Domani..."
15 aprile 2019 21:31
Se stasera i tifosi dell'Atalanta faranno cori contro Napoli la squadra azzurra lascerà il campo
03 dicembre 2018 15:23
Tuttosport: Pasalic a Bergamo già questa sera, i costi dell'operazione...
24 luglio 2018 12:44
Processione di persone anche nel paese natale di Astori, poi la tumulazione
09 marzo 2018 13:11
Il Corriere di Bergamo: l'addio del capitano
09 marzo 2018 12:26
La carica dei 400 a Bergamo: la rabbia dei tifosi viola per sospingere la squadra di Pioli
14 febbraio 2018 11:03
Laurini ancora in dubbio: Pioli punta di nuovo su Milenkovic. A Bergamo una finta difesa a quattro...
13 febbraio 2018 10:42
L'Atalanta fa lo stadio nuovo, 24 mila posti per un costo di 34 milioni di euro. Sarà pronto entro il 2020
10 novembre 2017 15:32
Gasperini: "Avrei preferito perdere a Firenze e vincere con la Juve. EL? Ce la giocheremo con i Viola, Samp e Torino.."
09 ottobre 2017 11:51
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