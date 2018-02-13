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Laurini ancora in dubbio: Pioli punta di nuovo su Milenkovic. A Bergamo una finta difesa a quattro...

Il Corsport in edicola oggi torna sulle condizioni fisiche di Vincent Laurini. Da oggi inizierà la fase di recupero effettivo dopo le terapie e il lavoro differenziato dei giorni scorsi per la lesione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 10:42
Laurini ancora in dubbio: Pioli punta di nuovo su Milenkovic. A Bergamo una finta difesa a quattro... -
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Il Corsport in edicola oggi torna sulle condizioni fisiche di Vincent Laurini. Da oggi inizierà la fase di recupero effettivo dopo le terapie e il lavoro differenziato dei giorni scorsi per la lesione del muscolo adduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro. In attesa di capirne di più sulle condizioni fisiche del francese, Pioli continuerà a puntare su Milenkovic accanto a Pezzella e Astori in questa versione adattata di difesa a quattro che somiglia molto ad una difesa a tre, tanto più utile in questi giorni che portano appunto all’Atalanta e a un avversario che ha nel 3-5-2 e derivati il suo marchio distintivo: un altro buon motivo per “copiare” i nerazzurri e consentire così alla Fiorentina di andare allo stadio Atleti Azzurri d’Italia a giocarsela con un modello a specchio così come piace al tecnico parmigiano.

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