Laurini ancora in dubbio: Pioli punta di nuovo su Milenkovic. A Bergamo una finta difesa a quattro...

Il Corsport in edicola oggi torna sulle condizioni fisiche di Vincent Laurini. Da oggi inizierà la fase di recupero effettivo dopo le terapie e il lavoro differenziato dei giorni scorsi per la lesione...

Il Corsport in edicola oggi torna sulle condizioni fisiche di Vincent Laurini. Da oggi inizierà la fase di recupero effettivo dopo le terapie e il lavoro differenziato dei giorni scorsi per la lesione del muscolo adduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro. In attesa di capirne di più sulle condizioni fisiche del francese, Pioli continuerà a puntare su Milenkovic accanto a Pezzella e Astori in questa versione adattata di difesa a quattro che somiglia molto ad una difesa a tre, tanto più utile in questi giorni che portano appunto all’Atalanta e a un avversario che ha nel 3-5-2 e derivati il suo marchio distintivo: un altro buon motivo per “copiare” i nerazzurri e consentire così alla Fiorentina di andare allo stadio Atleti Azzurri d’Italia a giocarsela con un modello a specchio così come piace al tecnico parmigiano.