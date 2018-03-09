Processione di persone anche nel paese natale di Astori, poi la tumulazione

Continua la lunga, triste e commovente processione di persone nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino per rendere omaggio a Davide Astori, il calciatore orobico morto per arresto cardiaco tra saba...

Continua la lunga, triste e commovente processione di persone nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino per rendere omaggio a Davide Astori, il calciatore orobico morto per arresto cardiaco tra sabato e domenica notte. Anche i bambini sono andati a rendere omaggio alla salma che alle 12.30 verrà trasferita al cimitero per la tumulazione. In città sono apparsi diversi striscioni, tra questi uno degli amici con i quali davide ha condiviso l’infanzia e l’adolescenza e la passione per il calcio. «Cresciuto con noi sull’asfalto rincorrendo un pallone, i nostalgici del del fubal ti rendono omaggio umile campione».

Ecodibergamo.it