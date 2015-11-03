Notizie Astori Fiorentina

Nel 2019 la lettera dei genitori di Astori a Sky: "Davide non è un ricordo, è una presenza".
04 marzo 2026 17:27
Pioli ricorda Astori con una storia Instagram: “Per sempre capitano”
04 marzo 2026 16:07
Zazzaroni ricorda Astori: "Era un amico con cui si parlava di tutto, adesso vive nella figlia Vittoria"
04 marzo 2026 12:29
Simeone ricorda Astori: "Nella mia playlist c'è La terra degli uomini, mi ricorda lui e mi ispira"
04 marzo 2026 11:35
Cor.Sport: Commuovente il ricordo di Davide Astori prima di una Fiorentina molle, spenta e inconcludente
03 marzo 2026 08:54
Chek-up cardiologici gratuiti prima di Udinese-Fiorentina. L'iniziativa dei club in onore di Astori
28 febbraio 2026 11:37
Diks: "Devastato dalla morte di Astori, corsi subito in Italia. Seguo ancora la Fiorentina"
27 dicembre 2025 01:12
Conti: "Astori era un ragazzo eccezionale, avevo un legame unico con lui"
30 novembre 2025 14:59
Barzagli: "Nel dramma di Astori il calcio si è unito, senza bandiere. Qui per abbracciare la famiglia"
20 novembre 2025 20:14
Bove sulla legge che porta il suo nome: "Penso a Mattia Giani e Astori, questa legge è per loro"
18 novembre 2025 12:34
Sentite Ilicic: "Ho vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato"
14 ottobre 2025 10:32
"Astori poteva essere salvato": le motivazioni shock della Cassazione sulla condanna di Galanti
26 agosto 2025 22:31
L'ex Fiorentina Elena Linari ricorda Davide Astori: ha scelto il numero 13 con la sua nuova squadra
22 agosto 2025 21:36
Bruno Astori: “Pioli insuperabile in empatia, ciò si traduce in risultati. Uno dei più grandi allenatori”
17 luglio 2025 09:11
Caso Astori: condannato ad un anno il medico Galanti, niente risarcimento per la compagna
13 giugno 2025 12:37
Corvino: "La scomparsa di Fiorita e Astori mi hanno segnato. Terza salvezza di fila obbiettivo storico"
07 giugno 2025 15:32
La Repubblica: “Giani aveva la stessa patologia di Astori. Da capire se poteva essere individuata prima”
15 maggio 2025 15:42
Dopo 8 concerti spettacolari, Jovanotti fa una dedica commossa ad Astori, e Firenze lo ringrazia
03 aprile 2025 09:39
Prima di Napoli-Fiorentina verrà ricordato Astori con una cerimonia speciale, presente pure la famiglia
08 marzo 2025 11:52
Djuricic: "Giocai a Firenze la prima volta dopo la scomparsa di Astori, fu una partita da brividi"
05 marzo 2025 14:14
Nell'anniversario della morte di Astori, la Cassazione conferma la condanna per il prof. Galanti
04 marzo 2025 22:26
Pioli ricorda Astori: "Porto dentro il suo sorriso, l'ho scelto come capitano perchè risolveva i problemi"
04 marzo 2025 18:07
7 anni fa la scomparsa di Astori, il ricordo di Freitas: "Una vita interrotta troppo presto. Per sempre Davide"
04 marzo 2025 13:39
Pioli: "La scomparsa di Astori mi ha segnato tantissimo. Davide mi rimarrà dentro per sempre"
16 gennaio 2025 15:45
Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 38 anni, il suo ricordo è straordinariamente vivo
07 gennaio 2025 23:30
Cardiologo: “Lesione del ventricolo? Causa emergente di arresto cardiaco nei giovani atleti”
09 dicembre 2024 09:27
Cagliari, Giulini: "Scossi per Bove. Con la Fiorentina vissuta la tragedia di Astori, siamo legatissimi"
07 dicembre 2024 16:27
Galanti verso la Cassazione: “Similitudini con il caso Astori? Bove in campo, Davide a letto. Presto per parlare”
04 dicembre 2024 09:21
Nazione svela: “Bove potrebbe avere la stessa patologia che ha ucciso Astori: cardiomiopatia aritmogena”
03 dicembre 2024 09:07
Borja Valero ricorda Astori: "Andavamo in guerra insieme, alla notizia mi cascò il mondo addosso..."
14 novembre 2024 13:24
Morte Astori, Galanti ignorò le pratiche del medico sportivo. Con un defibrillatore poteva salvarsi
03 ottobre 2024 08:35
Ferrara: "Pezzella, Astori, Dainelli, a questa Fiorentina manca un leader difensivo come loro"
17 settembre 2024 23:03
Badelj: "A Moena tutto mi ricorda Astori, ogni giorno penso a lui. Ieri sono andato al fiume..."
18 luglio 2024 19:30
Nazione: "Durante le visite mediche di Astori erano emersi campanelli d'allarme non ascoltati"
10 luglio 2024 12:02
Per la morte di Astori condannato il dottor Galanti ad 1 anno di reclusione per omicidio colposo
09 luglio 2024 19:03
Morte Astori, il processo d'Appello di oggi è stato rinviato al prossimo 9 luglio
28 maggio 2024 17:51
Simeone: "A Udine ho dormito nella stanza in cui ho visto per l'ultima volta Davide, era lì con me"
04 maggio 2024 14:27
Processo Astori: I medici imputati a vario titolo di falso non si fanno interrogare
12 aprile 2024 21:45
De Rossi racconta: "Mi sono avvicinato molto a Pioli dopo la morte di Astori, un fratello per me"
10 aprile 2024 20:50
Nainggolan racconta Astori: "Al primo anno di serie A giocava come se avesse già fatto 10 campionati"
30 marzo 2024 12:59
“Giocare non più per qualcosa ma per qualcuno”, Pioli risollevò così la Fiorentina dopo la morte di Astori
25 marzo 2024 08:56
La mental coach: "Alcuni giocatori hanno subito un doppio trauma, la perdita di Astori e quella di Barone"
21 marzo 2024 16:53
Pezzella ricorda Astori: "Mi manca Davide, portava allegria ovunque. Un abbraccio alla famiglia e ai fiorentini"
04 marzo 2024 15:03
La Fiorentina ricorda Astori sui propri profili social a 6 anni dalla sua scomparsa: "Davide sempre con noi"
04 marzo 2024 13:13
Proseguono le iniziative dell'Ass.ne Davide Astori in nome e memoria del Capitano
29 febbraio 2024 21:49
Biraghi ricorda Astori prima del Milan: "La sfida coi rossoneri era quella più sentita da Davide"
25 novembre 2023 20:30
Fratello Astori: "Davide a Firenze aveva trovato equilibrio. Non smettono mai di stupirci con il loro affetto"
25 novembre 2023 20:26
"Insieme per Davide". Sabato sera raccolta fondi a San Siro nel nome di Astori. La nota
22 novembre 2023 16:40
Corriere Fiorentino: “Non ci sono magistrati, slitta il processo d’appello per la morte di Astori al 10 aprile 2025”
20 settembre 2023 08:53
Viviano difende i pali del suo Karagumruk con la fascia di Astori: "DA 13 sempre con noi!"
05 giugno 2023 16:33
Simeone: "Arrivato in albergo sono entrato nella stanza dove morì Davide, sapevo sarebbe stata una bella giornata"
04 giugno 2023 12:08
Nardella: "L'amore che Davide Astori aveva per Firenze era commovente. La città lo ricorda con amore e rispetto"
02 giugno 2023 14:09
Un campo del Viola Park sarà dedicato ad Astori: l’annuncio è stato fatto da Commisso
02 giugno 2023 08:51
Biraghi: "Sicuro che la Fiorentina avrebbe intitolato campo ad Astori. Rocco e Joe persone di cuore"
01 giugno 2023 11:41
Vitor Hugo: "Forza Fiorentina! Sono sicuro che Astori giocherà con voi queste due finalissime"
23 maggio 2023 17:20
Thereau ricorda Astori: "La sua morte il ricordo più duro del calcio. Apprezzava le mie qualità"
11 aprile 2023 16:45
Denis ricorda Astori: "Difensore con cui faticavo di più: era forte di fisico e veloce. Lo soffrivo"
21 marzo 2023 18:11
Antognoni ricorda: "Il 4 marzo con Diego Della Valle ho passato giorno più brutto della mia vita"
11 marzo 2023 19:11
Pasqual ricorda Astori: "Davide vive sempre con noi. Il 13' col Milan è stato un momento da pelle d'oca"
11 marzo 2023 18:25
Badelj: "Davide era il capitano e compagno perfetto. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia"
06 marzo 2023 00:05
Associazione Davide Astori: "Raccolti diciotto mila euro, grazie a tutti! Merito della Fiorentina e dei volontari organizzati"
05 marzo 2023 22:32
Chiellini: "Volevo ricordare Astori perché è sempre nei miei pensieri. Non so se sia un segno del destino"
05 marzo 2023 17:16
Lo stadio si commuove prima della partita per Astori, al minuto 13 il gioco si ferma, tutti in piedi
05 marzo 2023 11:12
Chiellini segna e dedica il gol ad Astori. Esultanza con il segno del saluto al capitano della Fiorentina
05 marzo 2023 01:38
É di 10mila euro il ricavato della raccolta fondi organizzata dall'associazione Davide Astori
04 marzo 2023 22:29
Batistuta ricorda Astori: "Cinque anni senza te. Abbiamo condiviso la stessa fascia, non ti scorderemo mai"
04 marzo 2023 16:40
Freitas su Astori: "Il 4 marzo sarà per sempre un giorno importante. Davide è immortale, eterno"
04 marzo 2023 14:55
Anche Bonucci si unisce al cordoglio social per Astori: "Ciao amico"
04 marzo 2023 12:49
Anniversario morte Astori, Pezzella ricorda il suo ex capitano su Instagram: "Per sempre"
04 marzo 2023 11:34
Bruno Astori: "Vogliamo che Davide sia fiero di noi. Fiorentina? La loro presenza si sente"
04 marzo 2023 10:11
Pasqual: "Ricordo quando con Astori lasciammo la carta d'imbarco a Basilea"
04 marzo 2023 09:48
Marangon: "Astori persona di grande cultura, con lui si parlava di tutto. Pioli riuscì a tenere unito l'ambiente"
03 marzo 2023 23:43
Bruno Astori: "Firenze è la nostra seconda casa. Dai tifosi riceviamo sorrisi, gli stessi che regalava Davide"
03 marzo 2023 23:08
Anniversario scomparsa Astori, il comunicato della Fiesole: "Allo stadio venite tutti con la bandiera DA13"
03 marzo 2023 21:19
Astori e quell'esame mai fatto: il processo sulla falsa certificazione fissato a settembre/ottobre
02 marzo 2023 09:48
Fiorentina e Associazione Davide Astori organizzano raccolta fondi prima del match col Milan
01 marzo 2023 22:44
Nardella: "Il parco vicino al nuovo Franchi intitolato ad Astori. Assenza Fiorentina non è disinteresse"
13 febbraio 2023 15:10
Nasce l'Associazione Astori. Svilupperà iniziative e studi scientifici legati al settore cardiologico
11 febbraio 2023 11:44
Sirigu rivela: "Il sogno mio e di Astori era di comprare un Audi, ma ci ritrovammo con due utilitarie"
23 dicembre 2022 13:17
Sirigu ricorda: "Astori veniva da me a ogni angolo a dirmi: "Occhio Salva, ora ti faccio gol" e sorrideva"
23 dicembre 2022 13:02
Pioli ricorda: "L'allenamento dopo la morte di Astori c'era chi piangeva e chi soffriva tanto"
05 dicembre 2022 00:39
Borja Valero: "Alla notizia della morte di Astori ho visto giocatori dell'Inter piangere per terra nei corridoio"
30 novembre 2022 14:55
Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"
18 novembre 2022 12:44
Sirigu ricorda commosso: "Con Astori eravamo compagni anche da avversari, abbiamo condiviso tutto"
16 novembre 2022 12:58
Pioli ricorda: "La morte di Astori mi ha insegnato a stare più vicino ai giocatori e saperli ascoltare"
10 novembre 2022 19:45
Biraghi si emoziona parlando di Astori: "Una persona speciale che lo rendeva un capitano speciale"
25 ottobre 2022 03:15
La Fiorentina torna in Europa nel nome di Astori. Borja Valero segnò l'ultimo gol europeo
18 agosto 2022 18:38
Biraghi commosso: "Davide te lo avevo promesso, siamo tornati in Europa. Questa è per te"
04 giugno 2022 12:51
Biraghi: "Non ascolto le critiche. Ho ricevuto insulti per come gioco, ma è facile dietro a uno schermo"
04 giugno 2022 12:07
Benassi scrive ad Astori: "Davide, questa Fiorentina ti sarebbe piaciuta: è una famiglia"
22 maggio 2022 23:17
Gonzalo commovente: "Ho sofferto molto per la morte di Astori, ero lontano. Lui un vero leader"
13 maggio 2022 20:56
Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"
13 maggio 2022 03:35
Borja Valero: "Mi dissero della morte di Astori ad Appiano Gentile. Il funerale la cosa più straziante"
30 aprile 2022 11:48
Kjaer vince il premio Astori e racconta: "Sono orgoglioso, il mister Pioli me ne ha parlato tantissimo"
12 aprile 2022 13:28
Antognoni racconta: "Il 4 marzo sono rimasto solo in quell'albergo per aspettare i parenti di Astori"
05 marzo 2022 19:50
Parla il fratello di Astori: "Grazie ai tifosi della Fiorentina per come ricordano con il cuore Davide"
05 marzo 2022 19:41
Questa sera allo stadio di Signa "Ricordando Astori", una partita benifica. Presenti Saponara e Biraghi
05 marzo 2022 14:00
Anche Vlahovic ricorda Astori, bella foto del capitano viola sul profilo Instagram dello juventino
04 marzo 2022 13:59
Marangon scrive ad Astori: "Per uno scherzo del destino oggi sarò in quel maledetto hotel di Udine"
04 marzo 2022 12:32
Il racconto di Saponara: "Mi bussò Pioli, continuava a piangere «Davide è morto» me lo feci ripetere"
04 marzo 2022 12:10
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