Labaro Viola

Notizie Astori Fiorentina

Nel 2019 la lettera dei genitori di Astori a Sky: "Davide non è un ricordo, è una presenza".

04 marzo 2026 17:27

Pioli ricorda Astori con una storia Instagram: “Per sempre capitano”

04 marzo 2026 16:07

Zazzaroni ricorda Astori: "Era un amico con cui si parlava di tutto, adesso vive nella figlia Vittoria"

04 marzo 2026 12:29

Simeone ricorda Astori: "Nella mia playlist c'è La terra degli uomini, mi ricorda lui e mi ispira"

04 marzo 2026 11:35

Cor.Sport: Commuovente il ricordo di Davide Astori prima di una Fiorentina molle, spenta e inconcludente

03 marzo 2026 08:54

Chek-up cardiologici gratuiti prima di Udinese-Fiorentina. L'iniziativa dei club in onore di Astori

28 febbraio 2026 11:37

Diks: "Devastato dalla morte di Astori, corsi subito in Italia. Seguo ancora la Fiorentina"

27 dicembre 2025 01:12

Conti: "Astori era un ragazzo eccezionale, avevo un legame unico con lui"

30 novembre 2025 14:59

Barzagli: "Nel dramma di Astori il calcio si è unito, senza bandiere. Qui per abbracciare la famiglia"

20 novembre 2025 20:14

Bove sulla legge che porta il suo nome: "Penso a Mattia Giani e Astori, questa legge è per loro"

18 novembre 2025 12:34

Sentite Ilicic: "Ho vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato"

14 ottobre 2025 10:32

"Astori poteva essere salvato": le motivazioni shock della Cassazione sulla condanna di Galanti

26 agosto 2025 22:31

L'ex Fiorentina Elena Linari ricorda Davide Astori: ha scelto il numero 13 con la sua nuova squadra

22 agosto 2025 21:36

Bruno Astori: “Pioli insuperabile in empatia, ciò si traduce in risultati. Uno dei più grandi allenatori”

17 luglio 2025 09:11

Caso Astori: condannato ad un anno il medico Galanti, niente risarcimento per la compagna

13 giugno 2025 12:37

Corvino: "La scomparsa di Fiorita e Astori mi hanno segnato. Terza salvezza di fila obbiettivo storico"

07 giugno 2025 15:32

La Repubblica: “Giani aveva la stessa patologia di Astori. Da capire se poteva essere individuata prima”

15 maggio 2025 15:42

Dopo 8 concerti spettacolari, Jovanotti fa una dedica commossa ad Astori, e Firenze lo ringrazia

03 aprile 2025 09:39

Prima di Napoli-Fiorentina verrà ricordato Astori con una cerimonia speciale, presente pure la famiglia

08 marzo 2025 11:52

Djuricic: "Giocai a Firenze la prima volta dopo la scomparsa di Astori, fu una partita da brividi"

05 marzo 2025 14:14

Nell'anniversario della morte di Astori, la Cassazione conferma la condanna per il prof. Galanti

04 marzo 2025 22:26

Pioli ricorda Astori: "Porto dentro il suo sorriso, l'ho scelto come capitano perchè risolveva i problemi"

04 marzo 2025 18:07

7 anni fa la scomparsa di Astori, il ricordo di Freitas: "Una vita interrotta troppo presto. Per sempre Davide"

04 marzo 2025 13:39

Pioli: "La scomparsa di Astori mi ha segnato tantissimo. Davide mi rimarrà dentro per sempre"

16 gennaio 2025 15:45

Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 38 anni, il suo ricordo è straordinariamente vivo

07 gennaio 2025 23:30

Cardiologo: “Lesione del ventricolo? Causa emergente di arresto cardiaco nei giovani atleti”

09 dicembre 2024 09:27

Cagliari, Giulini: "Scossi per Bove. Con la Fiorentina vissuta la tragedia di Astori, siamo legatissimi"

07 dicembre 2024 16:27

Galanti verso la Cassazione: “Similitudini con il caso Astori? Bove in campo, Davide a letto. Presto per parlare” 

04 dicembre 2024 09:21

Nazione svela: “Bove potrebbe avere la stessa patologia che ha ucciso Astori: cardiomiopatia aritmogena”

03 dicembre 2024 09:07

Borja Valero ricorda Astori: "Andavamo in guerra insieme, alla notizia mi cascò il mondo addosso..."

14 novembre 2024 13:24

Morte Astori, Galanti ignorò le pratiche del medico sportivo. Con un defibrillatore poteva salvarsi

03 ottobre 2024 08:35

Ferrara: "Pezzella, Astori, Dainelli, a questa Fiorentina manca un leader difensivo come loro"

17 settembre 2024 23:03

Badelj: "A Moena tutto mi ricorda Astori, ogni giorno penso a lui. Ieri sono andato al fiume..."

18 luglio 2024 19:30

Nazione: "Durante le visite mediche di Astori erano emersi campanelli d'allarme non ascoltati"

10 luglio 2024 12:02

Per la morte di Astori condannato il dottor Galanti ad 1 anno di reclusione per omicidio colposo

09 luglio 2024 19:03

Morte Astori, il processo d'Appello di oggi è stato rinviato al prossimo 9 luglio

28 maggio 2024 17:51

Simeone: "A Udine ho dormito nella stanza in cui ho visto per l'ultima volta Davide, era lì con me"

04 maggio 2024 14:27

Processo Astori: I medici imputati a vario titolo di falso non si fanno interrogare

12 aprile 2024 21:45

De Rossi racconta: "Mi sono avvicinato molto a Pioli dopo la morte di Astori, un fratello per me"

10 aprile 2024 20:50

Nainggolan racconta Astori: "Al primo anno di serie A giocava come se avesse già fatto 10 campionati"

30 marzo 2024 12:59

“Giocare non più per qualcosa ma per qualcuno”, Pioli risollevò così la Fiorentina dopo la morte di Astori

25 marzo 2024 08:56

La mental coach: "Alcuni giocatori hanno subito un doppio trauma, la perdita di Astori e quella di Barone"

21 marzo 2024 16:53

Pezzella ricorda Astori: "Mi manca Davide, portava allegria ovunque. Un abbraccio alla famiglia e ai fiorentini"

04 marzo 2024 15:03

La Fiorentina ricorda Astori sui propri profili social a 6 anni dalla sua scomparsa: "Davide sempre con noi"

04 marzo 2024 13:13

Proseguono le iniziative dell'Ass.ne Davide Astori in nome e memoria del Capitano

29 febbraio 2024 21:49

Biraghi ricorda Astori prima del Milan: "La sfida coi rossoneri era quella più sentita da Davide"

25 novembre 2023 20:30

Fratello Astori: "Davide a Firenze aveva trovato equilibrio. Non smettono mai di stupirci con il loro affetto"

25 novembre 2023 20:26

"Insieme per Davide". Sabato sera raccolta fondi a San Siro nel nome di Astori. La nota

22 novembre 2023 16:40

Corriere Fiorentino: “Non ci sono magistrati, slitta il processo d’appello per la morte di Astori al 10 aprile 2025”

20 settembre 2023 08:53

Viviano difende i pali del suo Karagumruk con la fascia di Astori: "DA 13 sempre con noi!"

05 giugno 2023 16:33

Simeone: "Arrivato in albergo sono entrato nella stanza dove morì Davide, sapevo sarebbe stata una bella giornata"

04 giugno 2023 12:08

Nardella: "L'amore che Davide Astori aveva per Firenze era commovente. La città lo ricorda con amore e rispetto"

02 giugno 2023 14:09

Un campo del Viola Park sarà dedicato ad Astori: l’annuncio è stato fatto da Commisso

02 giugno 2023 08:51

Biraghi: "Sicuro che la Fiorentina avrebbe intitolato campo ad Astori. Rocco e Joe persone di cuore"

01 giugno 2023 11:41

Vitor Hugo: "Forza Fiorentina! Sono sicuro che Astori giocherà con voi queste due finalissime"

23 maggio 2023 17:20

Thereau ricorda Astori: "La sua morte il ricordo più duro del calcio. Apprezzava le mie qualità"

11 aprile 2023 16:45

Denis ricorda Astori: "Difensore con cui faticavo di più: era forte di fisico e veloce. Lo soffrivo"

21 marzo 2023 18:11

Antognoni ricorda: "Il 4 marzo con Diego Della Valle ho passato giorno più brutto della mia vita"

11 marzo 2023 19:11

Pasqual ricorda Astori: "Davide vive sempre con noi. Il 13' col Milan è stato un momento da pelle d'oca"

11 marzo 2023 18:25

Badelj: "Davide era il capitano e compagno perfetto. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia"

06 marzo 2023 00:05

Associazione Davide Astori: "Raccolti diciotto mila euro, grazie a tutti! Merito della Fiorentina e dei volontari organizzati"

05 marzo 2023 22:32

Chiellini: "Volevo ricordare Astori perché è sempre nei miei pensieri. Non so se sia un segno del destino"

05 marzo 2023 17:16

Lo stadio si commuove prima della partita per Astori, al minuto 13 il gioco si ferma, tutti in piedi

05 marzo 2023 11:12

Chiellini segna e dedica il gol ad Astori. Esultanza con il segno del saluto al capitano della Fiorentina

05 marzo 2023 01:38

É di 10mila euro il ricavato della raccolta fondi organizzata dall'associazione Davide Astori

04 marzo 2023 22:29

Batistuta ricorda Astori: "Cinque anni senza te. Abbiamo condiviso la stessa fascia, non ti scorderemo mai"

04 marzo 2023 16:40

Freitas su Astori: "Il 4 marzo sarà per sempre un giorno importante. Davide è immortale, eterno"

04 marzo 2023 14:55

Anche Bonucci si unisce al cordoglio social per Astori: "Ciao amico"

04 marzo 2023 12:49

Anniversario morte Astori, Pezzella ricorda il suo ex capitano su Instagram: "Per sempre"

04 marzo 2023 11:34

Bruno Astori: "Vogliamo che Davide sia fiero di noi. Fiorentina? La loro presenza si sente"

04 marzo 2023 10:11

Pasqual: "Ricordo quando con Astori lasciammo la carta d'imbarco a Basilea"

04 marzo 2023 09:48

Marangon: "Astori persona di grande cultura, con lui si parlava di tutto. Pioli riuscì a tenere unito l'ambiente"

03 marzo 2023 23:43

Bruno Astori: "Firenze è la nostra seconda casa. Dai tifosi riceviamo sorrisi, gli stessi che regalava Davide"

03 marzo 2023 23:08

Anniversario scomparsa Astori, il comunicato della Fiesole: "Allo stadio venite tutti con la bandiera DA13"

03 marzo 2023 21:19

Astori e quell'esame mai fatto: il processo sulla falsa certificazione fissato a settembre/ottobre

02 marzo 2023 09:48

Fiorentina e Associazione Davide Astori organizzano raccolta fondi prima del match col Milan

01 marzo 2023 22:44

Nardella: "Il parco vicino al nuovo Franchi intitolato ad Astori. Assenza Fiorentina non è disinteresse"

13 febbraio 2023 15:10

Nasce l'Associazione Astori. Svilupperà iniziative e studi scientifici legati al settore cardiologico

11 febbraio 2023 11:44

Sirigu rivela: "Il sogno mio e di Astori era di comprare un Audi, ma ci ritrovammo con due utilitarie"

23 dicembre 2022 13:17

Sirigu ricorda: "Astori veniva da me a ogni angolo a dirmi: "Occhio Salva, ora ti faccio gol" e sorrideva"

23 dicembre 2022 13:02

Pioli ricorda: "L'allenamento dopo la morte di Astori c'era chi piangeva e chi soffriva tanto"

05 dicembre 2022 00:39

Borja Valero: "Alla notizia della morte di Astori ho visto giocatori dell'Inter piangere per terra nei corridoio"

30 novembre 2022 14:55

Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"

18 novembre 2022 12:44

Sirigu ricorda commosso: "Con Astori eravamo compagni anche da avversari, abbiamo condiviso tutto"

16 novembre 2022 12:58

Pioli ricorda: "La morte di Astori mi ha insegnato a stare più vicino ai giocatori e saperli ascoltare"

10 novembre 2022 19:45

Biraghi si emoziona parlando di Astori: "Una persona speciale che lo rendeva un capitano speciale"

25 ottobre 2022 03:15

La Fiorentina torna in Europa nel nome di Astori. Borja Valero segnò l'ultimo gol europeo

18 agosto 2022 18:38

Biraghi commosso: "Davide te lo avevo promesso, siamo tornati in Europa. Questa è per te"

04 giugno 2022 12:51

Biraghi: "Non ascolto le critiche. Ho ricevuto insulti per come gioco, ma è facile dietro a uno schermo"

04 giugno 2022 12:07

Benassi scrive ad Astori: "Davide, questa Fiorentina ti sarebbe piaciuta: è una famiglia"

22 maggio 2022 23:17

Gonzalo commovente: "Ho sofferto molto per la morte di Astori, ero lontano. Lui un vero leader"

13 maggio 2022 20:56

Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"

13 maggio 2022 03:35

Borja Valero: "Mi dissero della morte di Astori ad Appiano Gentile. Il funerale la cosa più straziante"

30 aprile 2022 11:48

Kjaer vince il premio Astori e racconta: "Sono orgoglioso, il mister Pioli me ne ha parlato tantissimo"

12 aprile 2022 13:28

Antognoni racconta: "Il 4 marzo sono rimasto solo in quell'albergo per aspettare i parenti di Astori"

05 marzo 2022 19:50

Parla il fratello di Astori: "Grazie ai tifosi della Fiorentina per come ricordano con il cuore Davide"

05 marzo 2022 19:41

Questa sera allo stadio di Signa "Ricordando Astori", una partita benifica. Presenti Saponara e Biraghi

05 marzo 2022 14:00

Anche Vlahovic ricorda Astori, bella foto del capitano viola sul profilo Instagram dello juventino

04 marzo 2022 13:59

Marangon scrive ad Astori: "Per uno scherzo del destino oggi sarò in quel maledetto hotel di Udine"

04 marzo 2022 12:32

Il racconto di Saponara: "Mi bussò Pioli, continuava a piangere «Davide è morto» me lo feci ripetere"

04 marzo 2022 12:10

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