Antognoni ricorda: “Il 4 marzo con Diego Della Valle ho passato giorno più brutto della mia vita”

Giancarlo Antognoni ha parlato in occasione della partita in memoria della scomparsa di Davide Astori. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ricordo di Davide? Sempre emozionante e da poco tempo è stata istituita questa organizzazione ed è giusto essere presente oggi per ricordare Davide. Ci sono i fratelli Bruno e Marco che ho salutato ed è una bella giornata, un sabato diverso. Davide esprime questo sia come giocatore che come persona.

Il ricordo più bello? Riusciva a trasmettere tranquillità e serenità anche in campo. Ero dirigente e si parlava spesso del rapporto tra di noi e cercava sempre di mediare tra dirigenti e giocatori. Il giorno in cui è successo il fatto increscioso, io e Diego Della Valle abbiamo passato una delle giornate più brutte: la giornata probabilmente più brutta della mia vita apparte la morte dei miei genitori. Veramente tremendo. Di Davide l’unico ricordo negativo è questo 4 marzo di cinque anni fa.

Rapporto giocatori-tifosi? Sempre stato ottimale, almeno il mio. Per i giocatori è la stessa cosa e l’importante è dare sempre il massimo: poi il tifoso della Fiorentina ti gratifica per questo.”

