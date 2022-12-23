Sirigu ricorda: "Astori veniva da me a ogni angolo a dirmi: "Occhio Salva, ora ti faccio gol" e sorrideva"

Il portiere del Napoli Salvatore Sirigu ha ricordato lo storico capitano della Fiorentina Davide Astori in Sardegna

Il portiere del Napoli Salvatore Sirigu, ha ricevuto il premio Ussi Sardegna ed è salito sul palco con i parenti di Astori Marco e Renato. Il giocatore ha cosi ricordato lo storico capitano viola raccontandolo così: "Ho conosciuto Davide che eravamo giovanissimi, eravamo insieme in Lega Pro alla Cremonese. Eravamo ragazzi pieni di sogni, ma anche di paure. Il nostro mister Mondonico (anche lui indimenticato ex viola) ci teneva molto in riga. Ci allenavamo molto bene, ma era faticoso reggere il passo degli altri compagni maggiormente esperti. Ma ce l’abbiamo fatta. E dopo questa esperienza come in un sogno ci siamo ritrovati in nazionale. Prima che ci lasciasse siamo rimasti in contatto e ci sentivamo molto frequentemente. Davide mi ricordava sempre che con i primi stipendi ricevuti da giocatore a Cremona giravamo tutte le concessonarie in cerca di belle auto. Sognavamo le Audi, ma finimmo per compraci due utilitarie! (ride ndr) L’ultima volta che ci siamo visti è stato in campo: Fiorentina-Torino 3-0. Su ogni corner veniva in area e mi diceva “Occhio, Salvatore, ti faccio gol. E sorrideva, quel sorriso non potrò mai scordarlo"

IL BOLOGNA VUOLE TERZIC DALLA FIORENTINA

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