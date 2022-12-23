Cor. Sport, il Bologna vuole Terzic e offre un bel contratto. La Fiorentina vuole almeno 3.5 milioni
Il Bologna vuole Terzic per rinforzare la sua difesa e ha fatto una proposta molto interessante agli agenti del giocatore
Il Corriere dello Sport fa il punto sul giocatore della Fiorentina Terzic. Il DS del Bologna Giovanni Sartori, lo avrebbe individuato come il terzino ideale per rinforzare il pacchetto arretrato del suo Bologna. Resta da capire la volontà del giocatore, con i felsinei però forti di un'offerta contrattuale molto buona fatta al terzino e la possibilità di mettere insieme un minor minutaggio. La viola non se ne priverebbe volentieri, ma in caso di richiesta di cessione da parte del ragazzo acconsentirebbe alla partenza in caso di offerta da almeno 3.5 milioni
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