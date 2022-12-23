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Cor. Sport, il Bologna vuole Terzic e offre un bel contratto. La Fiorentina vuole almeno 3.5 milioni

Il Bologna vuole Terzic per rinforzare la sua difesa e ha fatto una proposta molto interessante agli agenti del giocatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 12:49
Cor. Sport, il Bologna vuole Terzic e offre un bel contratto. La Fiorentina vuole almeno 3.5 milioni - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Il Corriere dello Sport fa il punto sul giocatore della Fiorentina Terzic. Il DS del Bologna Giovanni Sartori, lo avrebbe individuato come il terzino ideale per rinforzare il pacchetto arretrato del suo Bologna. Resta da capire la volontà del giocatore, con i felsinei però forti di un'offerta contrattuale molto buona fatta al terzino e la possibilità di mettere insieme un minor minutaggio. La viola non se ne priverebbe volentieri, ma in caso di richiesta di cessione da parte del ragazzo acconsentirebbe alla partenza in caso di offerta da almeno 3.5 milioni

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