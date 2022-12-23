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Tuttosport esalta la Fiorentina: "Calendario? La sfida con la viola è proibitiva per il Torino"

La Fiorentina fa paura a i giornalisti di Torino che indicano come difficilissima la sfida con la squadra viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 12:38
Tuttosport esalta la Fiorentina: "Calendario? La sfida con la viola è proibitiva per il Torino" - Foto LaPresse - Fabio Ferrari 18 Luglio 2021 Santa Cristina Valgardena ( Italia ) Sport ESCLUSIVA TORINO FC Torino Fc - Ritiro pre-campionato stagione 2021-2022 - Torino fc vs Obermais Merano - gara amichevole. Nella foto: Ivan Juric Photo LaPresse
Foto LaPresse - Fabio Ferrari 18 Luglio 2021 Santa Cristina Valgardena ( Italia ) Sport ESCLUSIVA TORINO FC Torino Fc - Ritiro pre-campionato stagione 2021-2022 - Torino fc vs Obermais Merano - gara amichevole. Nella foto: Ivan Juric Photo LaPresse
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Questo il parere di Tuttosport che ha commentato oggi il calendario del Torino citando anche la Fiorentina: "Dopo aver capito su chi puntare seguiranno le partite del mese di gennaio per capire che tipo di campionato dovrà affrontare il Toro. I granata affronteranno in casa Verona e Spezia (sfide alla portata) e in trasferta Salernitana, Fiorentina ed Empoli (proibitiva quella con i viola, fattibili le altre due). Se al termine di queste sfide il Torino sarà in zona Europa si punterà su un mercato tosto già da subito investendo quei soldi destinati invece a giugno".

IL PARERE DEL CT DEL MAROCCO SU AMRABAT 

https://www.labaroviola.com/ct-marocco-fa-arrabbiare-rispetto-la-fiorentina-ma-amrabat-dovrebbe-giocare-in-un-top-club/196798/

 

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