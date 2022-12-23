CT Marocco fa arrabbiare: "Rispetto la Fiorentina, ma Amrabat dovrebbe giocare in un top club"
Le dichiarazioni del CT del Marocco che spingono Amrabat altrove fanno infuriare i tifosi della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 12:14
Il CT del Marocco Walid Regragui ha parlato dopo il quarto posto del mondiale a Arryadia TV, questo un passaggio su Amrabat che ha fatto storcere la bocca ai tifosi viola: "Amrabat? Rispetto la Fiorentina, ma deve giocare in club più forte, in uno dei primi 10 al mondo. Discussione avuta con la Croazia? Quando Amrabat era negli spogliatoi, l'ho visto troppo carico. Avevo paura di finire in 10".
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