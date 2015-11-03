Notizie Marocco Fiorentina

Richardson convince con la Fiorentina e conquista la chiamata del Marocco: sfiderà Tunisia e Benin
27 maggio 2025 15:05
Richardson oggi torna a Firenze, primi esami medici dopo il problema fisico accusato
14 novembre 2024 09:48
Regragui: "Richardson sentiva dolore a una gamba, volevo vederlo perché sta facendo bene alla Fiorentina"
13 novembre 2024 13:57
Il Marocco richiama Richardson: il centrocampista viola è stato convocato per i prossimi impegni
07 novembre 2024 15:54
Richardson titolare al posto di Amrabat, per lui un'ora di gioco nella vittoria del Marocco
09 settembre 2024 23:57
I convocati del Marocco per le qualificazioni Coppa d'Africa: presenti Richardson e Amrabat
29 agosto 2024 14:00
La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"
27 luglio 2024 00:23
Inizia l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi: Beltran titolare con Julian Alvarez contro il Marocco
24 luglio 2024 14:26
Continua il momento da dimenticare per Amrabat: Marocco eliminato dal Sudafrica
31 gennaio 2024 00:20
I convocati del Marocco per le sfide di settembre: presente Amrabat, out Sabiri
31 agosto 2023 17:10
Amrabat scrive: "Ho giocato 62 partite quest'anno, è stato l'anno più faticoso. Ora voglio riposare"
18 giugno 2023 23:27
Regragui rivela: "Amrabat presto firmerà con un altro club. Ho deciso di farlo andare via dal ritiro"
17 giugno 2023 14:48
Amrabat lascia il ritiro del Marocco, è turbato da voci di mercato. Torna a Firenze per scegliere la squadra
14 giugno 2023 13:15
Procuratore Amrabat: "Grazie alla Fiorentina è finito nel mirino di un top club europeo"
28 aprile 2023 20:24
Ct Marocco: “Fiorentina-Inter la svolta per Amrabat, punto chiave della Nazionale. Firenze città magnifica”
12 aprile 2023 09:18
Corriere dello Sport: “Fiorentina su El Khannouss, servono 10-15 milioni per stapparlo al Genk”
27 marzo 2023 09:38
Regragui, Ct Marocco rivela: "Contro il Brasile Amrabat ha giocato con la febbre, in campo lo stesso"
26 marzo 2023 21:20
Il Marocco convoca Amrabat e Sabiri per l'amichevoli contro Brasile e Peru. Escluso ancora una volta Maleh
13 marzo 2023 17:10
Corriere dello Sport, Amrabat non è il giocatore visto al Mondiale: non è un regista puro
23 gennaio 2023 08:33
Gazzetta, tutti vogliono Amrabat, dal Liverpool al Tottenham, fino a Atletico e Siviglia. Vale 40 milioni
29 dicembre 2022 12:30
Benitez: "Amrabat mi ha stupito, è stato un giocatore fondamentale per il Marocco"
27 dicembre 2022 11:08
Gazzetta, la Fiorentina venderà Amrabat in caso di offerta importante, vale almeno 40 milioni
25 dicembre 2022 16:31
CT Marocco fa arrabbiare: "Rispetto la Fiorentina, ma Amrabat dovrebbe giocare in un top club"
23 dicembre 2022 12:14
Fratello Amrabat rivela: "Lo voleva il Tottenham ma non ha trovato l'accordo con la Fiorentina"
21 dicembre 2022 13:04
Amrabat in Marocco per festeggiare l'impresa al Mondiale. Una marea di persone a Rabat
20 dicembre 2022 21:43
Dal Marocco scrivono: "Il Liverpool vuole offrire 45 milioni di euro alla Fiorentina per Amrabat"
20 dicembre 2022 17:27
Amrabat: "Ho realizzato il mio sogno. Sto già sognando la Coppa del Mondo del 2026"
19 dicembre 2022 22:49
L'imbarazzante Giroud in finale fa di Amrabat il miglior giocatore della serie A al mondiale in Qatar
19 dicembre 2022 13:56
Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"
19 dicembre 2022 11:35
Il Corriere dello Sport esalta Amrabat, è nella top 11 del Mondiale: “Ha preso di voto fino a 7,5”
19 dicembre 2022 09:11
Amrabat tornerà ad allenarsi con la Fiorentina dal 27 dicembre. 10 giorni di vacanza dopo il mondiale
16 dicembre 2022 20:02
Antognoni: "Con 40 milioni venderei Amrabat e prenderei Ounahi del Marocco, gioca all'Angers"
16 dicembre 2022 16:42
Amrabat ringrazia i tifosi del Marocco: "Abbiamo fatto di tutto per raggiungere la finale. Siete i migliori"
15 dicembre 2022 22:42
Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"
15 dicembre 2022 16:07
Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic
15 dicembre 2022 15:52
Un vergognoso Tuttosport dà 5 a Amrabat: "Non mostra potenzialità e fa entrata indegna su Mbappè"
15 dicembre 2022 11:59
Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"
15 dicembre 2022 10:23
Marocco, super Amrabat: è il giocatore africano ad aver recuperato più palloni dal 1966
15 dicembre 2022 00:23
Macron si complimenta con Amrabat: "Sei stato il miglior centrocampista del Mondiale"
15 dicembre 2022 00:08
Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria
14 dicembre 2022 22:05
Amrabat fa un grandissimo recupero su Mbappè, intervento ruba palla e il francese non si riprende
14 dicembre 2022 21:37
Amrabat infiamma la sfida con la Francia: "Mbappé non ci fa paura, hanno altri giocatori forti"
14 dicembre 2022 18:43
Il Marocco regala 10mila biglietti ai tifosi per trascinare Amrabat e compagni con la Francia
14 dicembre 2022 12:20
Tuttosport, Fiorentina su Boufal ma c’è molta concorrenza: Angers già rassegnato alla sua partenza
14 dicembre 2022 10:17
Regragui crede nell'impresa del Marocco: "Datemi del pazzo, ma voglio vincere la Coppa del Mondo"
13 dicembre 2022 17:25
Bocci categorico: "Solo le squadre che si salvano vendono a gennaio il giocatore più forte"
13 dicembre 2022 15:40
Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale"
13 dicembre 2022 14:06
Bucchioni: "Con 50 milioni cederei Amrabat, le ambizioni non si misurano con le cessioni"
13 dicembre 2022 13:59
Ibrahimovic incorona Amrabat: "Ve lo avevo detto che il Marocco era forte e lui fortissimo"
13 dicembre 2022 13:18
CT Marocco stuzzica: "Possesso palla inutile se tiri due volte, assegniamo un gol se se ne fa il 60%"
13 dicembre 2022 12:57
I tifosi del Marocco puliscono Piazza del Duomo a Firenze dopo i festeggiamenti per la semifinale
13 dicembre 2022 12:47
Biasin sicuro: "Non credo che Amrabat lascerà la Fiorentina a gennaio, vale almeno 40 milioni"
13 dicembre 2022 12:35
Amrabat diventa un cartone animato, dalle sue tasche escono Ronaldo, Modric, De Bruyne e Gavi
12 dicembre 2022 14:20
Amrabat rivela: "Faccio fatica a camminare, giocare ogni 3 giorni è complicato, non posso fermarmi"
12 dicembre 2022 12:14
Nazione, Amrabat ora vale oltre 40 milioni, i top club su di lui sono avvisati. La Fiorentina gongola
12 dicembre 2022 08:29
Gazzetta esalta Amrabat: “Il Casemiro alla Fiorentina. C’è molto Italiano in lui. Pronto per una big”
12 dicembre 2022 08:21
Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."
12 dicembre 2022 00:06
Le immagini più belle della grande festa gioiosa dei marocchini in Piazza del Duomo a Firenze
11 dicembre 2022 18:12
Fratello Amrabat posta foto con maglie di Barcellona e Liverpool. Poco rispetto verso la Fiorentina
11 dicembre 2022 15:44
Ceccarini: "Presto incontro tra la Fiorentina e Amrabat. Rinnovo fino al 2027 e ingaggio come Milenkovic"
11 dicembre 2022 13:28
La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri
10 dicembre 2022 23:16
Esplode la festa marocchina a Firenze, tifosi del Marocco festeggiano in Piazza del Duomo. I video
10 dicembre 2022 18:46
Amrabat monumentale anche contro il Portogallo. Il Marocco è in semifinale del mondiale
10 dicembre 2022 18:08
Nazione, Commisso ha chiamato Amrabat: presidente orgoglioso del suo gioiello ai Mondiali
09 dicembre 2022 09:49
Amrabat numeri strepitosi al Mondiale: primo per passaggi completati e palloni recuperati
08 dicembre 2022 22:26
La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso
08 dicembre 2022 13:16
Tifosi Marocco festeggiano a Verona? Aggrediti con catene, manganelli e cinture. Rotti vetri auto
07 dicembre 2022 16:07
Iachini su Amrabat: "Migliorato grazie al lavoro fatto insieme, a Firenze soffriva l'ambientamento"
07 dicembre 2022 13:40
I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"
07 dicembre 2022 12:25
Procuratore di Amrabat spaventa la Fiorentina: "Ogni giorno ricevo telefonate dai club per lui"
07 dicembre 2022 12:05
La Gazzetta esalta Amrabat: “Il Marocco va dove dice lui. Il migliore della Serie A in Qatar”
07 dicembre 2022 09:35
Anche Luis Enrique si inchina ad Amrabat dopo la partita: "Giocatore eccezionale come Ziyech"
06 dicembre 2022 21:52
Amrabat piange emozionato, il giornalista lo bacia: "Sveglio fino alle 3 con il fisioterapista per giocare"
06 dicembre 2022 20:54
Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video
06 dicembre 2022 19:21
Il Marocco non si ferma più e vola ai quarti: Amrabat ancora dominante e Spagna battuta ai rigori
06 dicembre 2022 19:04
Bucchioni sicuro: "Per la Fiorentina non conviene vendere Amrabat nemmeno per 40 milioni"
06 dicembre 2022 15:25
Amrabat sfortunato si rifa male alla schiena, rischia di saltare gli ottavi di finale contro la Spagna
06 dicembre 2022 12:19
Repubblica, Amrabat, la Fiorentina offrirà rinnovo a 3 milioni. No ad una cessione a gennaio
06 dicembre 2022 09:59
Corriere dello Sport, la Fiorentina blinda Amrabat: idea rinnovo fino al 2027 con ingaggio raddoppiato
05 dicembre 2022 09:18
Nazione, Amrabat è il tesoro della Fiorentina, ora vale 20 milioni. In caso di cessione base d’asta da 25 milioni
03 dicembre 2022 09:34
CorFio, Amrabat ha detto al suo agente di voler giocare in Champions ma la Fiorentina è tranquilla
02 dicembre 2022 09:12
Amrabat festeggia sui social il traguardo raggiunto con il Marocco: "Ce l'abbiamo fatta!"
01 dicembre 2022 19:44
Impresa per il Marocco di Amrabat: primo nel girone con Croazia e Belgio, agli ottavi rischio Germania
01 dicembre 2022 18:19
Amrabat in campo dal 1' contro il Canada per trascinare il Marocco al sogno ottavi. C'è anche Sabiri
01 dicembre 2022 15:16
Amrabat, il regista operario. Al mondiale ha annullato Modric e De Bruyne. Indispensabile per Italiano
30 novembre 2022 12:20
Repubblica, Amrabat sotto i riflettori, Tottenham pronto a farsi avanti. Ora urge il rinnovo
28 novembre 2022 09:40
CorSport, Sabiri-Fiorentina? Viva l’ipotesi scambio con Zurkowski, la Samp chiede 10 milioni
28 novembre 2022 09:18
Ct Marocco Regragui: "Mi aspetto che Amrabat si trasferisca in un club più grande dopo il mondiale"
28 novembre 2022 00:28
Il Marocco vince, Amrabat gongola: "Non è facile farci gol, ma ora dobbiamo vincere l'ultima"
27 novembre 2022 22:53
Il Marocco manda all'inferno il Belgio. Esulta Amrabat. A segno Sabiri (accostato alla Fiorentina)
27 novembre 2022 16:05
Il contratto di Amrabat scade fra un anno e mezzo. Se non rinnova potrebbe essere venduto a giugno
26 novembre 2022 15:02
Amrabat devastante anche con il Marocco, nel primo tempo Modric è oscurato. Con la Croazia è pari
23 novembre 2022 12:58
Amrabat fiducioso: “Noi siamo il Marocco e possiamo vincere: non siamo qua per tre partite del girone”
17 novembre 2022 18:57
Fiorentina interessata a Sabiri? Lui intanto si fa una fotografia con Amrabat e spunta un cuore viola
16 novembre 2022 22:54
La gioia di Amrabat per la convocazione con il suo Marocco: "Onorato di lottare per il mio paese"
10 novembre 2022 18:43
Amrabat se ne va in Qatar ai mondiali. Maleh invece resta a casa deluso, il suo posto lo prende Sabiri
10 novembre 2022 12:42
Il Marocco in ansia per le condizioni di Amrabat. Si è fatto male alla schiena, salterà il mondiale?
03 novembre 2022 12:47
Nazione, Amrabat ha giocato 82’ con il Marocco. Gonzalez spedito in tribuna dall’Argentina
25 settembre 2022 09:42
Nulla di grave per Amrabat, uscito per infortunio, giocherà regolarmente con il Marocco in nazionale
19 settembre 2022 19:39
I convocati del Marocco, confermato Amrabat. Escluso Maleh, non ha convinto il nuovo ct
12 settembre 2022 19:31
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