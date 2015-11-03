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Notizie Marocco Fiorentina

Richardson convince con la Fiorentina e conquista la chiamata del Marocco: sfiderà Tunisia e Benin

27 maggio 2025 15:05

Richardson oggi torna a Firenze, primi esami medici dopo il problema fisico accusato

14 novembre 2024 09:48

Regragui: "Richardson sentiva dolore a una gamba, volevo vederlo perché sta facendo bene alla Fiorentina"

13 novembre 2024 13:57

Il Marocco richiama Richardson: il centrocampista viola è stato convocato per i prossimi impegni

07 novembre 2024 15:54

Richardson titolare al posto di Amrabat, per lui un'ora di gioco nella vittoria del Marocco

09 settembre 2024 23:57

I convocati del Marocco per le qualificazioni Coppa d'Africa: presenti Richardson e Amrabat

29 agosto 2024 14:00

La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"

27 luglio 2024 00:23

Inizia l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi: Beltran titolare con Julian Alvarez contro il Marocco

24 luglio 2024 14:26

Continua il momento da dimenticare per Amrabat: Marocco eliminato dal Sudafrica

31 gennaio 2024 00:20

I convocati del Marocco per le sfide di settembre: presente Amrabat, out Sabiri

31 agosto 2023 17:10

Amrabat scrive: "Ho giocato 62 partite quest'anno, è stato l'anno più faticoso. Ora voglio riposare"

18 giugno 2023 23:27

Regragui rivela: "Amrabat presto firmerà con un altro club. Ho deciso di farlo andare via dal ritiro"

17 giugno 2023 14:48

Amrabat lascia il ritiro del Marocco, è turbato da voci di mercato. Torna a Firenze per scegliere la squadra

14 giugno 2023 13:15

Procuratore Amrabat: "Grazie alla Fiorentina è finito nel mirino di un top club europeo"

28 aprile 2023 20:24

Ct Marocco: “Fiorentina-Inter la svolta per Amrabat, punto chiave della Nazionale. Firenze città magnifica”

12 aprile 2023 09:18

Corriere dello Sport: “Fiorentina su El Khannouss, servono 10-15 milioni per stapparlo al Genk”

27 marzo 2023 09:38

Regragui, Ct Marocco rivela: "Contro il Brasile Amrabat ha giocato con la febbre, in campo lo stesso"

26 marzo 2023 21:20

Il Marocco convoca Amrabat e Sabiri per l'amichevoli contro Brasile e Peru. Escluso ancora una volta Maleh

13 marzo 2023 17:10

Corriere dello Sport, Amrabat non è il giocatore visto al Mondiale: non è un regista puro

23 gennaio 2023 08:33

Gazzetta, tutti vogliono Amrabat, dal Liverpool al Tottenham, fino a Atletico e Siviglia. Vale 40 milioni

29 dicembre 2022 12:30

Benitez: "Amrabat mi ha stupito, è stato un giocatore fondamentale per il Marocco"

27 dicembre 2022 11:08

Gazzetta, la Fiorentina venderà Amrabat in caso di offerta importante, vale almeno 40 milioni

25 dicembre 2022 16:31

CT Marocco fa arrabbiare: "Rispetto la Fiorentina, ma Amrabat dovrebbe giocare in un top club"

23 dicembre 2022 12:14

Fratello Amrabat rivela: "Lo voleva il Tottenham ma non ha trovato l'accordo con la Fiorentina"

21 dicembre 2022 13:04

Amrabat in Marocco per festeggiare l'impresa al Mondiale. Una marea di persone a Rabat

20 dicembre 2022 21:43

Dal Marocco scrivono: "Il Liverpool vuole offrire 45 milioni di euro alla Fiorentina per Amrabat"

20 dicembre 2022 17:27

Amrabat: "Ho realizzato il mio sogno. Sto già sognando la Coppa del Mondo del 2026"

19 dicembre 2022 22:49

L'imbarazzante Giroud in finale fa di Amrabat il miglior giocatore della serie A al mondiale in Qatar

19 dicembre 2022 13:56

Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"

19 dicembre 2022 11:35

Il Corriere dello Sport esalta Amrabat, è nella top 11 del Mondiale: “Ha preso di voto fino a 7,5”

19 dicembre 2022 09:11

Amrabat tornerà ad allenarsi con la Fiorentina dal 27 dicembre. 10 giorni di vacanza dopo il mondiale

16 dicembre 2022 20:02

Antognoni: "Con 40 milioni venderei Amrabat e prenderei Ounahi del Marocco, gioca all'Angers"

16 dicembre 2022 16:42

Amrabat ringrazia i tifosi del Marocco: "Abbiamo fatto di tutto per raggiungere la finale. Siete i migliori"

15 dicembre 2022 22:42

Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"

15 dicembre 2022 16:07

Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic

15 dicembre 2022 15:52

Un vergognoso Tuttosport dà 5 a Amrabat: "Non mostra potenzialità e fa entrata indegna su Mbappè"

15 dicembre 2022 11:59

Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"

15 dicembre 2022 10:23

Marocco, super Amrabat: è il giocatore africano ad aver recuperato più palloni dal 1966

15 dicembre 2022 00:23

Macron si complimenta con Amrabat: "Sei stato il miglior centrocampista del Mondiale"

15 dicembre 2022 00:08

Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria

14 dicembre 2022 22:05

Amrabat fa un grandissimo recupero su Mbappè, intervento ruba palla e il francese non si riprende

14 dicembre 2022 21:37

Amrabat infiamma la sfida con la Francia: "Mbappé non ci fa paura, hanno altri giocatori forti"

14 dicembre 2022 18:43

Il Marocco regala 10mila biglietti ai tifosi per trascinare Amrabat e compagni con la Francia

14 dicembre 2022 12:20

Tuttosport, Fiorentina su Boufal ma c’è molta concorrenza: Angers già rassegnato alla sua partenza

14 dicembre 2022 10:17

Regragui crede nell'impresa del Marocco: "Datemi del pazzo, ma voglio vincere la Coppa del Mondo"

13 dicembre 2022 17:25

Bocci categorico: "Solo le squadre che si salvano vendono a gennaio il giocatore più forte"

13 dicembre 2022 15:40

Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale"

13 dicembre 2022 14:06

Bucchioni: "Con 50 milioni cederei Amrabat, le ambizioni non si misurano con le cessioni"

13 dicembre 2022 13:59

Ibrahimovic incorona Amrabat: "Ve lo avevo detto che il Marocco era forte e lui fortissimo"

13 dicembre 2022 13:18

CT Marocco stuzzica: "Possesso palla inutile se tiri due volte, assegniamo un gol se se ne fa il 60%"

13 dicembre 2022 12:57

I tifosi del Marocco puliscono Piazza del Duomo a Firenze dopo i festeggiamenti per la semifinale

13 dicembre 2022 12:47

Biasin sicuro: "Non credo che Amrabat lascerà la Fiorentina a gennaio, vale almeno 40 milioni"

13 dicembre 2022 12:35

Amrabat diventa un cartone animato, dalle sue tasche escono Ronaldo, Modric, De Bruyne e Gavi

12 dicembre 2022 14:20

Amrabat rivela: "Faccio fatica a camminare, giocare ogni 3 giorni è complicato, non posso fermarmi"

12 dicembre 2022 12:14

Nazione, Amrabat ora vale oltre 40 milioni, i top club su di lui sono avvisati. La Fiorentina gongola

12 dicembre 2022 08:29

Gazzetta esalta Amrabat: “Il Casemiro alla Fiorentina. C’è molto Italiano in lui. Pronto per una big”

12 dicembre 2022 08:21

Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."

12 dicembre 2022 00:06

Le immagini più belle della grande festa gioiosa dei marocchini in Piazza del Duomo a Firenze

11 dicembre 2022 18:12

Fratello Amrabat posta foto con maglie di Barcellona e Liverpool. Poco rispetto verso la Fiorentina

11 dicembre 2022 15:44

Ceccarini: "Presto incontro tra la Fiorentina e Amrabat. Rinnovo fino al 2027 e ingaggio come Milenkovic"

11 dicembre 2022 13:28

La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri

10 dicembre 2022 23:16

Esplode la festa marocchina a Firenze, tifosi del Marocco festeggiano in Piazza del Duomo. I video

10 dicembre 2022 18:46

Amrabat monumentale anche contro il Portogallo. Il Marocco è in semifinale del mondiale

10 dicembre 2022 18:08

Nazione, Commisso ha chiamato Amrabat: presidente orgoglioso del suo gioiello ai Mondiali

09 dicembre 2022 09:49

Amrabat numeri strepitosi al Mondiale: primo per passaggi completati e palloni recuperati

08 dicembre 2022 22:26

La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso

08 dicembre 2022 13:16

Tifosi Marocco festeggiano a Verona? Aggrediti con catene, manganelli e cinture. Rotti vetri auto

07 dicembre 2022 16:07

Iachini su Amrabat: "Migliorato grazie al lavoro fatto insieme, a Firenze soffriva l'ambientamento"

07 dicembre 2022 13:40

I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"

07 dicembre 2022 12:25

Procuratore di Amrabat spaventa la Fiorentina: "Ogni giorno ricevo telefonate dai club per lui"

07 dicembre 2022 12:05

La Gazzetta esalta Amrabat: “Il Marocco va dove dice lui. Il migliore della Serie A in Qatar”

07 dicembre 2022 09:35

Anche Luis Enrique si inchina ad Amrabat dopo la partita: "Giocatore eccezionale come Ziyech"

06 dicembre 2022 21:52

Amrabat piange emozionato, il giornalista lo bacia: "Sveglio fino alle 3 con il fisioterapista per giocare"

06 dicembre 2022 20:54

Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video

06 dicembre 2022 19:21

Il Marocco non si ferma più e vola ai quarti: Amrabat ancora dominante e Spagna battuta ai rigori

06 dicembre 2022 19:04

Bucchioni sicuro: "Per la Fiorentina non conviene vendere Amrabat nemmeno per 40 milioni"

06 dicembre 2022 15:25

Amrabat sfortunato si rifa male alla schiena, rischia di saltare gli ottavi di finale contro la Spagna

06 dicembre 2022 12:19

Repubblica, Amrabat, la Fiorentina offrirà rinnovo a 3 milioni. No ad una cessione a gennaio

06 dicembre 2022 09:59

Corriere dello Sport, la Fiorentina blinda Amrabat: idea rinnovo fino al 2027 con ingaggio raddoppiato

05 dicembre 2022 09:18

Nazione, Amrabat è il tesoro della Fiorentina, ora vale 20 milioni. In caso di cessione base d’asta da 25 milioni 

03 dicembre 2022 09:34

CorFio, Amrabat ha detto al suo agente di voler giocare in Champions ma la Fiorentina è tranquilla

02 dicembre 2022 09:12

Amrabat festeggia sui social il traguardo raggiunto con il Marocco: "Ce l'abbiamo fatta!"

01 dicembre 2022 19:44

Impresa per il Marocco di Amrabat: primo nel girone con Croazia e Belgio, agli ottavi rischio Germania

01 dicembre 2022 18:19

Amrabat in campo dal 1' contro il Canada per trascinare il Marocco al sogno ottavi. C'è anche Sabiri

01 dicembre 2022 15:16

Amrabat, il regista operario. Al mondiale ha annullato Modric e De Bruyne. Indispensabile per Italiano

30 novembre 2022 12:20

Repubblica, Amrabat sotto i riflettori, Tottenham pronto a farsi avanti. Ora urge il rinnovo

28 novembre 2022 09:40

CorSport, Sabiri-Fiorentina? Viva l’ipotesi scambio con Zurkowski, la Samp chiede 10 milioni

28 novembre 2022 09:18

Ct Marocco Regragui: "Mi aspetto che Amrabat si trasferisca in un club più grande dopo il mondiale"

28 novembre 2022 00:28

Il Marocco vince, Amrabat gongola: "Non è facile farci gol, ma ora dobbiamo vincere l'ultima"

27 novembre 2022 22:53

Il Marocco manda all'inferno il Belgio. Esulta Amrabat. A segno Sabiri (accostato alla Fiorentina)

27 novembre 2022 16:05

Il contratto di Amrabat scade fra un anno e mezzo. Se non rinnova potrebbe essere venduto a giugno

26 novembre 2022 15:02

Amrabat devastante anche con il Marocco, nel primo tempo Modric è oscurato. Con la Croazia è pari

23 novembre 2022 12:58

Amrabat fiducioso: “Noi siamo il Marocco e possiamo vincere: non siamo qua per tre partite del girone”

17 novembre 2022 18:57

Fiorentina interessata a Sabiri? Lui intanto si fa una fotografia con Amrabat e spunta un cuore viola

16 novembre 2022 22:54

La gioia di Amrabat per la convocazione con il suo Marocco: "Onorato di lottare per il mio paese"

10 novembre 2022 18:43

Amrabat se ne va in Qatar ai mondiali. Maleh invece resta a casa deluso, il suo posto lo prende Sabiri

10 novembre 2022 12:42

Il Marocco in ansia per le condizioni di Amrabat. Si è fatto male alla schiena, salterà il mondiale?

03 novembre 2022 12:47

Nazione, Amrabat ha giocato 82’ con il Marocco. Gonzalez spedito in tribuna dall’Argentina

25 settembre 2022 09:42

Nulla di grave per Amrabat, uscito per infortunio, giocherà regolarmente con il Marocco in nazionale

19 settembre 2022 19:39

I convocati del Marocco, confermato Amrabat. Escluso Maleh, non ha convinto il nuovo ct

12 settembre 2022 19:31

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