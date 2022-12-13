Biasin sicuro: "Non credo che Amrabat lascerà la Fiorentina a gennaio, vale almeno 40 milioni"
Amrabat piace a tutti e Biasin fa il punto della situazione del giocatore della Fiorentina in chiave mercato
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 12:35
Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Amrabat? Io penso che non partirà a gennaio. Mi sorprenderebbe vedere Commisso lasciar partire un giocatore che è assoluto protagonista al Mondiale già a gennaio. Però le valutazioni le fa il mercato, sicuramente non vale 20 milioni. Da 40 in su può avere un senso una sua cessione".
LA FIORENTINA CI VUOLE PROVARE SUBITO PER PEREYRA
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