Da Udine, la Fiorentina vuole accaparrarsi subito Pereyra, offerto 1 milione e un contratto di due anni
La Fiorentina vorrebbe chiudere subito per Pereyra dell'Udinese offrendo una piccola cifra alla squadra friulana
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 12:23
Secondo quello che riporta Il Messaggero Veneto, la Fiorentina vorrebbe prendere subito il 32enne dell'Udinese Pereyra che è in scadenza di contratto a giugno. La viola sarebbe pronta a corrispondere un mini indennizzo di una cifra attorno al milione di euro per fare terminare prima il contratto dell'argentino. Invece al giocatore verrebbe sottoposto un contratto di un paio di stagioni per chiudere a Firenze la propria esperienza italiana.
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