Il Mondiale arricchisce la Fiorentina: in arrivo premio da 940mila euro, Amrabat in cima alla classifica

Sorride la Fiorentina grazie ai giocatori che sono andati in Qatar

Scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina è pronta a ricevere dalla FIFA un importante bonus grazie ai giocatori, in tutto nove, che dal 2020 hanno preso parte prima alle qualificazioni e poi sono stati convocati dalle proprie Nazionali per il mondiale in Qatar. Si tratta pertanto di un premio del valore di 10mila dollari per ogni giorno in cui un singolo giocatore è stato impegnato in Qatar, a partire dalla preparazione, con ovviamente Amrabat che con 330 mila dollari è in cima alla classifica per la società di Commisso. La Fiorentina pertanto percepirà un rimborso di 990mila dollari (circa 940mila euro).

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