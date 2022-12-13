Gazzetta, Dominguez resta al Bologna e rinnova: i felsinei non lo venderanno alla Fiorentina
L'argentino è pronto al rinnovo con il Bologna
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 09:20
I rinnovi: in lista c’è ovviamente Dominguez (2025), che il Bologna non cederà alla Fiorentina. L’agente è atteso per gennaio: aumento dell’ingaggio in vista fino a 1,2 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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