Pedullà: "Tavares costa 20 milioni, Oso piace ed è in scadenza. Fagioli dai 34 milioni in su parte"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina del mercato viola

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina del mercato viola, queste le sue parole:

"Nuno Taveres è ingestibile, a volte la mattina allo specchio non si riconosce, ha un carattere particolare. La Fiorentina smentisce tanti nomi e spero che non tocchi a me, Nuno Tavares vuole andare via, voleva andare già a gennaio. La Lazio chiede 20 milioni, lui ha un contratto di 3 anni, lo scorso anno hanno rifiutato 40 milioni. Su di lui c'è il Besiktas e il Porto, e lui è Portoghese. La Fiorentina ha sondato, lui potendo scegliere andrebbe al Porto. Però la dobbiamo seguire perchè ci sono alte probabilità che lasci la Lazio.

La Fiorentina può spendere, non ti dico senza limiti ma può fare delle guerre sul mercato. La Fiorentina deve prendere un terzino sinistro anche 2. Ruggeri costa più o meno come Taveres, l'Atletico ha preso Grimaldo, Ruggeri ha mercato in Premier. Confermo l'interesse per Oso, ha il contratto in scadenza ed ha una clausola da 20 milioni, lui ha rifiutato il rinnovo e il Siviglia ha problemi economici. Joao Mario della Juventus va seguito, Norton Cuffy viene proposto a tutti senza soluzioni di continuità, si è parlato anche di Janlu Sanchez ma è un'operazione difficile. Il Napoli lo ha trattato 3 mesi e non l'ha chiuso. Mingueza è stato proposto a diverse squadre italiane. Tanti nomi di terzini perché Dodò va via, Fortini va via e su Gosens c'è il Betis. Dovresti fare 4 esterni e siamo dentro a un bailame clamoroso, un paio subito.

L'Inter ha sondato Dodò, ha preso una bastonata da Palestra non da poco, l'Inter ha sondato anche Khalaili. Dodò resta tra inter e Napoli, entrambi l'hanno sondato ma sono su Khalaili. Busardò ha un buon rapporto con il Torino e per ora non ha offerto Fortini a nessun'altro, aspetta che il Torino faccia una cessione e alzi l'offerta magari a 7 milioni.

La Fiorentina voleva 4 milioni per Bianco, il Paok ha offerto 2. Sohm è un problema come tutti i nomi che rientrano come Barak, Sottil e Nzola è tutta roba che piazzi da Agosto in poi, ora chi te li piglia? Con tutti questi tesserati c'è solo la Fiorentina. Anche in difesa c'è tanti dubbi, Comuzzo che fai? Ranieri voleva andare via a Gennaio, voleva il Torino, non ti escludo che ci possa essere ancora qualcosa. Non è incedibile nessuno in difesa, ne lui, ne Comuzzo ne Pongracic. Paratici se potesse avrebbe già ceduto tutti, anche Fagioli. C'è voglia di cambiare e non vedere più queste facce, cambierebbe anche i massaggiatori.

Kouadio c'è l'accordo con Avellino, la palla spetta al ragazzo. Martinelli sta dando priorità alla Sampdoria, sta rispettando il patto fatto a fine stagione. Koleosho non ha fatto più sapere nulla, magari ha altre offerte. Occhio al Newcastle se cede Fagioli, se arriva un'offerta da 34 milioni Fagioli lo vendono subito. Kean dovrebbe restare alla Fiorentina, Piccoli non è felice di fare il vice di Kean, è sul mercato. Nei prossimi 3-4 giorni la Lazio proverà a capire se può prendere Piccoli, preferirebbero Lucca ma lotito non vuole contropartite. La Lazio cerca un'attaccante e non vuole fare scambi. Ci sta che se resta Kean la Fiorentina tenga Nzola come vice, ci può stare il ragionamento, però magari ti liberi del suo ingaggio e prendi un giovane da far crescere. Zegrhova vuole restare alla Juventus, ma i bianconeri vogliono cederlo."