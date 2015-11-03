Notizie Dominguez Fiorentina

Italiano toglie dal mercato Dominguez: "Rimarrà con noi, abbiamo un bellissimo rapporto"
21 gennaio 2026 22:14
Nazione: “Dominguez primo nome per la Fiorentina. Ma situazione lunga, prima il recupero di Bernardeschi”
11 gennaio 2026 09:22
Baldanzi? Nazione svela: “Il preferito è Dominguez ma tutto dipende dalle condizioni di Bernardeschi”
09 gennaio 2026 09:54
Corriere dello Sport svela: "Il Bologna potrebbe cedere Dominguez per 10-12 milioni"
07 gennaio 2026 10:17
Corriere dello Sport: "Il Bologna cede Dominguez. L'argentino piace alla Fiorentina"
06 gennaio 2026 10:27
Il Bologna fa muro per Dominguez. Gazzetta: "L'agente sonda diverse piazze, c'è la Fiorentina"
05 gennaio 2026 09:39
Conferme su Dominguez. Nazione: “È in uscita dal Bologna”
04 gennaio 2026 09:59
Italiano su Dominguez: "Adesso sta giocando di più, se si rispettano le scelte non si creano problemi"
03 gennaio 2026 19:24
Ceccarini rivela: "La Fiorentina ha sondato Dominguez del Bologna, l'interesse è concreto"
03 gennaio 2026 13:04
Nazione rivela: “Dominguez è stato proposto alla Fiorentina. Con Italiano al Bologna non trova spazio”
03 gennaio 2026 09:50
Dominguez va al Nottingham. Il Bologna incassa 15 milioni per il centrocampista in scadenza di contratto
29 agosto 2023 23:05
Corriere Fiorentino, chi a centrocampo? Dominguez il nome in pole. Ma spuntano Vera e Alzate
21 agosto 2023 09:21
AD Bologna su Dominguez: "Gli abbiamo fatto un'offerta da capitano, aspettiamo sua risposta"
18 agosto 2023 19:44
Nazione, per piazzare il colpo a centrocampo si aspetta Commisso? L'obiettivo è Nico Dominguez
17 agosto 2023 09:48
Gazzetta: "Il Bologna rifiuta l'offerta del Fenerbahce per Dominguez. È l'ora della Fiorentina?"
11 agosto 2023 08:12
Nazione, appena verrà ceduto Amrabat, all-in della Fiorentina su Dominguez del Bologna
10 agosto 2023 09:49
Nazione, Fiorentina inarrestabile, prima via Amrabat poi all-in su Dominguez del Bologna
08 agosto 2023 08:23
Nazione, Castrovilli resta, Vera e Dominguez si spengono? Baldanzi piace ma niente trattativa
06 agosto 2023 08:49
Corriere Fiorentino, Pereyra in pole per il post Castrovilli ma resta viva l'idea Nico Dominguez
04 agosto 2023 08:17
Nazione, Fiorentina su Dominguez ma il Fenerbahce offre di più: la palla ora è nelle mani dell'argentino
31 luglio 2023 08:03
Pedullà annuncia: "La Fiorentina non è più su Dominguez, non ha approfondito dopo i sondaggi"
31 luglio 2023 00:01
Nazione: "Fenerbahce su Dominguez, la Fiorentina lo vuole e prova ad inserirsi per strapparlo al Bologna"
29 luglio 2023 10:16
Niente Fiorentina per Dominguez? Pedullà: "Fenerbahce vuole accontentare il Bologna. Lui non convinto"
27 luglio 2023 18:48
Fenerbahce accelera per Dominguez, Bologna accetta offerta di 13 milioni, adesso sceglie il giocatore
27 luglio 2023 12:59
Fiorentina sparita su Dominguez dopo richiesta Bologna di 15 milioni. Thiago Motta furioso con Sartori
26 luglio 2023 23:37
Nazione: "Dominguez? Fiorentina gradita se c'è l'Europa. Il Bologna chiede minimo 20 milioni"
26 luglio 2023 09:07
Fiorentina su Dominguez ma aumenta la concorrenza? Tuttosport: "Il Milan si inserisce"
24 luglio 2023 18:56
Bucchioni: "Fiorentina non molla Dominguez. Da quel che so aspettavano soldi di Igor per Sutalo"
22 luglio 2023 18:42
Nazione, la Fiorentina resta su Dominguez, pressing sul Bologna non sicuro di resistere
20 luglio 2023 08:42
Da Bologna, Per Dominguez servono 15 milioni: Fiorentina deve cedere Duncan per liberare posto
19 luglio 2023 18:20
Nazione, Arthur non esclude Dominguez, ma serve la cessione di Duncan. Concorrenza Roma
19 luglio 2023 08:58
Gazzetta: "Non solo Fiorentina su Dominguez. La Roma piomba sul centrocampista del Bologna"
17 luglio 2023 19:22
Sentite Dominguez: "Non parlo di rinnovo con il Bologna da aprile. Mi piacerebbe giocare una coppa"
15 luglio 2023 18:37
Fiorentina apre trattativa col Bologna per Dominguez. Offerti 7 milioni + Kouamè. Sartori vuole 15 cash
14 luglio 2023 22:22
Nazione: "Kouamé è la chiave per Dominguez alla Fiorentina, ecco l'idea dei viola per l'affare"
13 luglio 2023 08:22
Gazzetta: "La Fiorentina ha scelto Dominguez, il Bologna chiede 12-15 milioni. C'è concorrenza"
12 luglio 2023 08:46
TMW, Dominguez tra i primi nomi della Fiorentina per post-Amrabat. Ci sono anche Siviglia e Lazio
06 luglio 2023 17:20
Gazzetta: “Dominguez, pista difficile. All-in su Maxime Lopez del Sassuolo per il post Amrabat”
05 luglio 2023 09:18
Da Bologna, Napoli si inserisce per Orsolini. Fiorentina continua a seguire anche Dominguez
16 giugno 2023 19:48
Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino
16 giugno 2023 15:31
Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"
16 giugno 2023 15:11
Corriere Fiorentino: “Dominguez, Lopez o Hjulmand, Fiorentina a caccia di un centrocampista centrale”
15 giugno 2023 08:54
Gazzetta, Nzola il preferito in attacco, Dominguez o Lopez per alzare il livello
14 giugno 2023 09:30
Gazzetta: "Per il post Amrabat alla Fiorentina piacciono Dominguez e Maxime Lopez"
14 giugno 2023 09:14
Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"
12 giugno 2023 14:59
Stai attenta Fiorentina, il Brighton di De Zerbi vuole Dominguez. Il club viola ci lavora da mesi
06 giugno 2023 17:34
TMW, Fiorentina vuole Dominguez del Bologna, ci sarà da rifare il centrocampo se dice addio Amrabat
16 maggio 2023 13:02
Gazzetta, Dominguez-Bologna manca l’accordo per il rinnovo: Fiorentina vigile per giugno
12 gennaio 2023 09:00
Dominguez tratta rinnovo con Bologna ma c'è ancora distanza, Fiorentina attende sviluppi
09 gennaio 2023 19:38
La Fiorentina ha chiesto Dominguez al Bologna. Operazione difficile a gennaio, più facile a giugno
05 gennaio 2023 16:42
Dominguez esclude Fiorentina dal suo futuro: "Sto bene a Bologna, vado via solo per club da scudetto"
04 gennaio 2023 12:22
TMW, Dominguez è il grande obiettivo della Fiorentina: il Bologna alza il muro per gennaio
03 gennaio 2023 20:46
Tuttosport, Dominguez alla Fiorentina? La carta Maleh al Bologna può rivelarsi decisiva
28 dicembre 2022 09:36
Da Bologna, Stretta finale per il rinnovo di Dominguez: se non firma Fiorentina pronta ad inserirsi
24 dicembre 2022 15:43
Gazzetta, Dominguez resta al Bologna e rinnova: i felsinei non lo venderanno alla Fiorentina
13 dicembre 2022 09:20
Nazione, Bologna su Maleh, la Fiorentina chiederà Dominguez in prestito con diritto di riscatto
11 dicembre 2022 10:10
Gazzetta, Fiorentina su Dominguez ma il Bologna pensa all’offerta per il rinnovo. No alla cessione
06 dicembre 2022 09:39
Gazzetta, il Bologna non apre all’addio di Dominguez anche se alla Fiorentina piace. No possibilità
04 dicembre 2022 10:09
Gazzetta, la Fiorentina vuole Arnautovic o Dominguez, i due “incedibili” del Bologna
28 novembre 2022 09:13
Nazione, Gollini-Boga se ne riparlerà con l’Atalanta. Riprende piede la pista Dominguez
27 novembre 2022 09:54
Nazione, il Bologna piomba su Maleh e pensa al prestito: Dominguez il giocatore che arriverà in viola?
26 novembre 2022 10:03
Da Bologna: slitta il rinnovo di Dominguez, incontro a metà novembre. Fiorentina alla finestra
18 ottobre 2022 18:32
Zurkowski via a gennaio, lo vogliono Bologna e Torino. In cambio offrono Dominguez e Lukic?
16 ottobre 2022 21:56
Gazzetta, Dominguez, il Bologna tratta il rinnovo. Fiorentina vigile, Barone ha preso appunti
13 ottobre 2022 09:30
Pradè e Barone a Bologna per Dominguez. A giugno ci fu sondaggio, pochi margini per gennaio
09 ottobre 2022 15:31
Resto del Carlino, Fiorentina sulle tracce di Dominguez del Bologna. Ma Sartori vuole blindarlo
29 giugno 2022 21:12
Nazione, Nicolas Dominguez è l'ultima idea della Fiorentina: colpo in prospettiva?
30 gennaio 2022 09:41
Archivio