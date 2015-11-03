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Notizie Dominguez Fiorentina

Italiano toglie dal mercato Dominguez: "Rimarrà con noi, abbiamo un bellissimo rapporto"

21 gennaio 2026 22:14

Nazione: “Dominguez primo nome per la Fiorentina. Ma situazione lunga, prima il recupero di Bernardeschi”

11 gennaio 2026 09:22

Baldanzi? Nazione svela: “Il preferito è Dominguez ma tutto dipende dalle condizioni di Bernardeschi”

09 gennaio 2026 09:54

Corriere dello Sport svela: "Il Bologna potrebbe cedere Dominguez per 10-12 milioni"

07 gennaio 2026 10:17

Corriere dello Sport: "Il Bologna cede Dominguez. L'argentino piace alla Fiorentina"

06 gennaio 2026 10:27

Il Bologna fa muro per Dominguez. Gazzetta: "L'agente sonda diverse piazze, c'è la Fiorentina"

05 gennaio 2026 09:39

Conferme su Dominguez. Nazione: “È in uscita dal Bologna”

04 gennaio 2026 09:59

Italiano su Dominguez: "Adesso sta giocando di più, se si rispettano le scelte non si creano problemi"

03 gennaio 2026 19:24

Ceccarini rivela: "La Fiorentina ha sondato Dominguez del Bologna, l'interesse è concreto"

03 gennaio 2026 13:04

Nazione rivela: “Dominguez è stato proposto alla Fiorentina. Con Italiano al Bologna non trova spazio”

03 gennaio 2026 09:50

Dominguez va al Nottingham. Il Bologna incassa 15 milioni per il centrocampista in scadenza di contratto

29 agosto 2023 23:05

Corriere Fiorentino, chi a centrocampo? Dominguez il nome in pole. Ma spuntano Vera e Alzate

21 agosto 2023 09:21

AD Bologna su Dominguez: "Gli abbiamo fatto un'offerta da capitano, aspettiamo sua risposta"

18 agosto 2023 19:44

Nazione, per piazzare il colpo a centrocampo si aspetta Commisso? L'obiettivo è Nico Dominguez

17 agosto 2023 09:48

Gazzetta: "Il Bologna rifiuta l'offerta del Fenerbahce per Dominguez. È l'ora della Fiorentina?"

11 agosto 2023 08:12

Nazione, appena verrà ceduto Amrabat, all-in della Fiorentina su Dominguez del Bologna

10 agosto 2023 09:49

Nazione, Fiorentina inarrestabile, prima via Amrabat poi all-in su Dominguez del Bologna

08 agosto 2023 08:23

Nazione, Castrovilli resta, Vera e Dominguez si spengono? Baldanzi piace ma niente trattativa

06 agosto 2023 08:49

Corriere Fiorentino, Pereyra in pole per il post Castrovilli ma resta viva l'idea Nico Dominguez

04 agosto 2023 08:17

Nazione, Fiorentina su Dominguez ma il Fenerbahce offre di più: la palla ora è nelle mani dell'argentino

31 luglio 2023 08:03

Pedullà annuncia: "La Fiorentina non è più su Dominguez, non ha approfondito dopo i sondaggi"

31 luglio 2023 00:01

Nazione: "Fenerbahce su Dominguez, la Fiorentina lo vuole e prova ad inserirsi per strapparlo al Bologna"

29 luglio 2023 10:16

Niente Fiorentina per Dominguez? Pedullà: "Fenerbahce vuole accontentare il Bologna. Lui non convinto"

27 luglio 2023 18:48

Fenerbahce accelera per Dominguez, Bologna accetta offerta di 13 milioni, adesso sceglie il giocatore

27 luglio 2023 12:59

Fiorentina sparita su Dominguez dopo richiesta Bologna di 15 milioni. Thiago Motta furioso con Sartori

26 luglio 2023 23:37

Nazione: "Dominguez? Fiorentina gradita se c'è l'Europa. Il Bologna chiede minimo 20 milioni"

26 luglio 2023 09:07

Fiorentina su Dominguez ma aumenta la concorrenza? Tuttosport: "Il Milan si inserisce"

24 luglio 2023 18:56

Bucchioni: "Fiorentina non molla Dominguez. Da quel che so aspettavano soldi di Igor per Sutalo"

22 luglio 2023 18:42

Nazione, la Fiorentina resta su Dominguez, pressing sul Bologna non sicuro di resistere

20 luglio 2023 08:42

Da Bologna, Per Dominguez servono 15 milioni: Fiorentina deve cedere Duncan per liberare posto

19 luglio 2023 18:20

Nazione, Arthur non esclude Dominguez, ma serve la cessione di Duncan. Concorrenza Roma

19 luglio 2023 08:58

Gazzetta: "Non solo Fiorentina su Dominguez. La Roma piomba sul centrocampista del Bologna"

17 luglio 2023 19:22

Sentite Dominguez: "Non parlo di rinnovo con il Bologna da aprile. Mi piacerebbe giocare una coppa"

15 luglio 2023 18:37

Fiorentina apre trattativa col Bologna per Dominguez. Offerti 7 milioni + Kouamè. Sartori vuole 15 cash

14 luglio 2023 22:22

Nazione: "Kouamé è la chiave per Dominguez alla Fiorentina, ecco l'idea dei viola per l'affare"

13 luglio 2023 08:22

Gazzetta: "La Fiorentina ha scelto Dominguez, il Bologna chiede 12-15 milioni. C'è concorrenza"

12 luglio 2023 08:46

TMW, Dominguez tra i primi nomi della Fiorentina per post-Amrabat. Ci sono anche Siviglia e Lazio

06 luglio 2023 17:20

Gazzetta: “Dominguez, pista difficile. All-in su Maxime Lopez del Sassuolo per il post Amrabat”

05 luglio 2023 09:18

Da Bologna, Napoli si inserisce per Orsolini. Fiorentina continua a seguire anche Dominguez

16 giugno 2023 19:48

Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino

16 giugno 2023 15:31

Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"

16 giugno 2023 15:11

Corriere Fiorentino: “Dominguez, Lopez o Hjulmand, Fiorentina a caccia di un centrocampista centrale”

15 giugno 2023 08:54

Gazzetta, Nzola il preferito in attacco, Dominguez o Lopez per alzare il livello

14 giugno 2023 09:30

Gazzetta: "Per il post Amrabat alla Fiorentina piacciono Dominguez e Maxime Lopez"

14 giugno 2023 09:14

Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"

12 giugno 2023 14:59

Stai attenta Fiorentina, il Brighton di De Zerbi vuole Dominguez. Il club viola ci lavora da mesi

06 giugno 2023 17:34

TMW, Fiorentina vuole Dominguez del Bologna, ci sarà da rifare il centrocampo se dice addio Amrabat

16 maggio 2023 13:02

Gazzetta, Dominguez-Bologna manca l’accordo per il rinnovo: Fiorentina vigile per giugno

12 gennaio 2023 09:00

Dominguez tratta rinnovo con Bologna ma c'è ancora distanza, Fiorentina attende sviluppi

09 gennaio 2023 19:38

La Fiorentina ha chiesto Dominguez al Bologna. Operazione difficile a gennaio, più facile a giugno

05 gennaio 2023 16:42

Dominguez esclude Fiorentina dal suo futuro: "Sto bene a Bologna, vado via solo per club da scudetto"

04 gennaio 2023 12:22

TMW, Dominguez è il grande obiettivo della Fiorentina: il Bologna alza il muro per gennaio

03 gennaio 2023 20:46

Tuttosport, Dominguez alla Fiorentina? La carta Maleh al Bologna può rivelarsi decisiva

28 dicembre 2022 09:36

Da Bologna, Stretta finale per il rinnovo di Dominguez: se non firma Fiorentina pronta ad inserirsi

24 dicembre 2022 15:43

Gazzetta, Dominguez resta al Bologna e rinnova: i felsinei non lo venderanno alla Fiorentina

13 dicembre 2022 09:20

Nazione, Bologna su Maleh, la Fiorentina chiederà Dominguez in prestito con diritto di riscatto

11 dicembre 2022 10:10

Gazzetta, Fiorentina su Dominguez ma il Bologna pensa all’offerta per il rinnovo. No alla cessione

06 dicembre 2022 09:39

Gazzetta, il Bologna non apre all’addio di Dominguez anche se alla Fiorentina piace. No possibilità 

04 dicembre 2022 10:09

Gazzetta, la Fiorentina vuole Arnautovic o Dominguez, i due “incedibili” del Bologna

28 novembre 2022 09:13

Nazione, Gollini-Boga se ne riparlerà con l’Atalanta. Riprende piede la pista Dominguez

27 novembre 2022 09:54

Nazione, il Bologna piomba su Maleh e pensa al prestito: Dominguez il giocatore che arriverà in viola?

26 novembre 2022 10:03

Da Bologna: slitta il rinnovo di Dominguez, incontro a metà novembre. Fiorentina alla finestra

18 ottobre 2022 18:32

Zurkowski via a gennaio, lo vogliono Bologna e Torino. In cambio offrono Dominguez e Lukic?

16 ottobre 2022 21:56

Gazzetta, Dominguez, il Bologna tratta il rinnovo. Fiorentina vigile, Barone ha preso appunti

13 ottobre 2022 09:30

Pradè e Barone a Bologna per Dominguez. A giugno ci fu sondaggio, pochi margini per gennaio

09 ottobre 2022 15:31

Resto del Carlino, Fiorentina sulle tracce di Dominguez del Bologna. Ma Sartori vuole blindarlo

29 giugno 2022 21:12

Nazione, Nicolas Dominguez è l'ultima idea della Fiorentina: colpo in prospettiva? 

30 gennaio 2022 09:41

Sabatini: "Quattro pere a Firenze non cancellano la nostra stagione. Joe Barone mi ha fatto leggere..."

31 luglio 2020 10:00

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