Fiorentina su Dominguez ma aumenta la concorrenza? Tuttosport: “Il Milan si inserisce”

Anche se ufficialmente non ci sono state richieste, ne tantomeno offerte, Tuttosport accosta ancora il nome di Nicolas Dominguez al Milan. Secondo il quotidiano, i rossoneri stanno dando la caccia in primo luogo a Yunus Musah del Valencia, con una offerta di 15 milioni ma una richiesta di 25. Si tratta e la distanza è ancora eletta. Oltre a Musah, però, i rossoneri sarebbero attratti da Nico Dominguez, in scadenza di contratto nel 2024 con il Bologna. Il Milan potrebbe sferrare un attacco anche se dovesse arrivare Musah. Ad oggi, però, non risultano offerte concrete. Lo riporta TuttoBolognaWeb.

