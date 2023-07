Pedullà annuncia: “La Fiorentina non è più su Dominguez, non ha approfondito dopo i sondaggi”

Nico Dominguez è l’assillo più grande del Bologna in questi giorni di mercato. Non ci sono, almeno ora, margini per il rinnovo (il contratto in scadenza): il Bologna spera sempre di poter proporre il prolungamento se uscisse indenne da questa fase di trattative. Ma non è una situazione semplice perché la valutazione di 15 milioni è allettante per qualsiasi club a caccia di un regista. Una cosa possiamo dire: la Fiorentina non è su Dominguez, aveva fatto qualche sondaggio ma senza approfondirlo. Il Fenerbahce, invece, ha fatto tutto e dovremmo dire che ha fatto il massimo: si è avvicinato sensibilmente alla richiesta di 15 milioni (bonus compresi) per il cartellino. Ma manca ancora il sì del classe ‘98, passaggio fondamentale per definire la trattativa. Lo scrive Alfredo Pedullà.

