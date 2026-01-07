7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:29

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport svela: “Il Bologna potrebbe cedere Dominguez per 10-12 milioni”

7 Gennaio · 10:17

TAG:

BolognaDominguezFiorentina

Il Bologna non sta pensando di cederlo ma potrebbe cambiare idea

La Fiorentina insisterà sul modulo che preveda gli esterni, motivo per cui riflette su Benjamin Dominguez, anche se l’operazione è complicata. Per il momento il Bologna non starebbe pensando di cederlo ma potrebbe anche cambiare questa idea. Solo nel caso però in cui arrivassero proposte economiche molto interessanti. Diciamo 10-12 milioni. E anche un sostituto adeguato per Vincenzo Italiano. Sullo sfondo rimane Jeremie Boga, che ha chiesto la cessione al Nizza. Il contratto dell’ex Sassuolo scadrà nel giugno del 2027, quindi i francesi non alzerebbero nemmeno più di tanto le pretese economiche. Lo scrive il Corriere dello Sport.

