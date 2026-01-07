Corriere dello Sport svela: “Il Bologna potrebbe cedere Dominguez per 10-12 milioni”

La Fiorentina insisterà sul modulo che preveda gli esterni, motivo per cui riflette su Benjamin Dominguez, anche se l’operazione è complicata. Per il momento il Bologna non starebbe pensando di cederlo ma potrebbe anche cambiare questa idea. Solo nel caso però in cui arrivassero proposte economiche molto interessanti. Diciamo 10-12 milioni. E anche un sostituto adeguato per Vincenzo Italiano. Sullo sfondo rimane Jeremie Boga, che ha chiesto la cessione al Nizza. Il contratto dell’ex Sassuolo scadrà nel giugno del 2027, quindi i francesi non alzerebbero nemmeno più di tanto le pretese economiche. Lo scrive il Corriere dello Sport.