Gazzetta, Dominguez, il Bologna tratta il rinnovo. Fiorentina vigile, Barone ha preso appunti

Tornando alle scelte di Thiago Motta, beh, una su tutte ha trovato in Nicolas Dominguez un protagonista imperante nell’ultima gara di campionato: mentre Mihajlovic lo considerava interno ma anche “volante”, ecco che il tecnico italo-brasiliano contro la Sampdoria lo ha spostato diversi metri più avanti, proprio a ridosso della prima punta nel 3+1 offensivo. Da trequartista insomma. Risposte: gol e traversa. E’ anche per questo, ma ovviamente non solo, che il Bologna si sta attrezzando con sempre più rapidità a blindare il ragazzo: anche perché proprio nel match contro la Samp, sabato sera, in tribuna al Dall’Ara c’era Joe Barone che prendeva appunti. E Joe Barone (d.s. Fiorentina), che aveva cercato Orsolini in estate, pare abbia preso appunti proprio sul jolly Nicolas.

Ieri in allenamento Dominguez ha fatto anche la mezzala in un simil 4- 3-3 (con Posch provato a destra). Grande amico di Medel (col quale Motta si è intrattenuto a dialogare a fine allenamento), il talento argentino arrivò a gennaio 2020 per circa 9,4 milioni di euro: e oggi il Bologna non vuole rischiare di perderlo come con Svanberg a un anno dalla scadenza. Così, l’attuale contratto valido fino al 2024 verrà allungato fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. A breve è atteso il procuratore del giocatore, la fumata bianca non dovrebbe tardare. L’idea è di agire prima del Mondiale, moltiplicatore di valutazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, BATISTUTA NON HA DUBBI: “TRA FIRENZE E ROMA MEGLIO FIRENZE, TRA MESSI E RONALDO SCELGO L’ARGENTINO”